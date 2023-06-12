Телеканал Fox требует от Такера Карлсона прекратить выступления - СМИ - 12.06.2023 Украина.ру
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Телеканал Fox требует от Такера Карлсона прекратить выступления - СМИ
Телеканал Fox требует от Такера Карлсона прекратить выступления - СМИ - 12.06.2023 Украина.ру
Телеканал Fox требует от Такера Карлсона прекратить выступления - СМИ
Телеканал Fox News отправил Такер Карлсону письмо с требованием прекратить нарушать условия контракта, сообщил портал Axios 12 июня
2023-06-12T15:30
2023-06-12T15:30
новости
карлсон
такер карлсон
fox news
сша
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Ранее в апреле телеканал Fox News отстранил от эфира самого рейтингового журналиста США Такера Карлсона, но держит его в штате до 2025 года.Портал сообщал ранее, что телеканал уведомил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в социальной сети Twitter.Такер Карлсон запустил авторское шоу "Tucker on Twitter" на платформе Twitter.В первом выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. ЧП на Каховской ГЭС привело к затоплению нескольких населенных пунктов. А Владимира Зеленского Карлсон назвал „потным, похожим на крысу комиком, ставшим олигархом, гонителем христиан“.Видео Карлсона за первые часы набрало уже более 70 миллионов просмотров.Согласно информации портала, Fox утверждает, что в силу условий контракта с бывшим ведущим его контент остается эксклюзивным для телеканала до 31 декабря 2024 года.Карлсон в свою очередь ссылается на первую поправку конституции США, которая гарантирует ему свободу слова, и указывает на то, что Fox существенным образом нарушил контракт.По информации источников Axios, он планирует более длительные и разнообразные выпуски своего шоу в Twitter с участием гостей.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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новости, карлсон, такер карлсон, fox news, сша
Новости, Карлсон, Такер Карлсон, Fox News, США

Телеканал Fox требует от Такера Карлсона прекратить выступления - СМИ

15:30 12.06.2023
 
© AP / Richard Drew
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP / Richard Drew
Читать в
Телеканал Fox News отправил Такер Карлсону письмо с требованием прекратить нарушать условия контракта, сообщил портал Axios 12 июня
Ранее в апреле телеканал Fox News отстранил от эфира самого рейтингового журналиста США Такера Карлсона, но держит его в штате до 2025 года.
Портал сообщал ранее, что телеканал уведомил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в социальной сети Twitter.
Такер Карлсон запустил авторское шоу "Tucker on Twitter" на платформе Twitter.
В первом выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. ЧП на Каховской ГЭС привело к затоплению нескольких населенных пунктов. А Владимира Зеленского Карлсон назвал „потным, похожим на крысу комиком, ставшим олигархом, гонителем христиан“.
Видео Карлсона за первые часы набрало уже более 70 миллионов просмотров.
"Fox News направил Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить противоправные действия и воздерживаться от них впредь", - говорится в сообщении Axios.
Согласно информации портала, Fox утверждает, что в силу условий контракта с бывшим ведущим его контент остается эксклюзивным для телеканала до 31 декабря 2024 года.
Карлсон в свою очередь ссылается на первую поправку конституции США, которая гарантирует ему свободу слова, и указывает на то, что Fox существенным образом нарушил контракт.
По информации источников Axios, он планирует более длительные и разнообразные выпуски своего шоу в Twitter с участием гостей.
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9 июня, 07:09
Человек правды в стране лжи. В США открыли сезон охоты на Такера КарлсонаКонечно, когда нынешнего фюрера украинского народа и президента Владимира Зеленского поймают где-нибудь в подвалах его последнего убежища и будут судить, отменив перед этим мораторий на смертную казнь, то в зале суда однозначно должен быть и портрет американского телеведущего Такера Карлсона
 
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