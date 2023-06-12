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Телеканал Fox требует от Такера Карлсона прекратить выступления - СМИ

Телеканал Fox требует от Такера Карлсона прекратить выступления - СМИ - 12.06.2023 Украина.ру

Телеканал Fox требует от Такера Карлсона прекратить выступления - СМИ

Телеканал Fox News отправил Такер Карлсону письмо с требованием прекратить нарушать условия контракта, сообщил портал Axios 12 июня

2023-06-12T15:30

2023-06-12T15:30

2023-06-12T15:30

новости

карлсон

такер карлсон

fox news

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Ранее в апреле телеканал Fox News отстранил от эфира самого рейтингового журналиста США Такера Карлсона, но держит его в штате до 2025 года.Портал сообщал ранее, что телеканал уведомил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в социальной сети Twitter.Такер Карлсон запустил авторское шоу "Tucker on Twitter" на платформе Twitter.В первом выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. ЧП на Каховской ГЭС привело к затоплению нескольких населенных пунктов. А Владимира Зеленского Карлсон назвал „потным, похожим на крысу комиком, ставшим олигархом, гонителем христиан“.Видео Карлсона за первые часы набрало уже более 70 миллионов просмотров.Согласно информации портала, Fox утверждает, что в силу условий контракта с бывшим ведущим его контент остается эксклюзивным для телеканала до 31 декабря 2024 года.Карлсон в свою очередь ссылается на первую поправку конституции США, которая гарантирует ему свободу слова, и указывает на то, что Fox существенным образом нарушил контракт.По информации источников Axios, он планирует более длительные и разнообразные выпуски своего шоу в Twitter с участием гостей.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, карлсон, такер карлсон, fox news, сша