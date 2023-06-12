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США испугались войны с Россией и Китаем - СМИ
США испугались войны с Россией и Китаем - СМИ - 12.06.2023 Украина.ру
США испугались войны с Россией и Китаем - СМИ
Вашингтон больше всего боится столкнуться с ядерной мощью России и Китая, написал журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли 12 июня
2023-06-12T12:18
2023-06-12T12:18
2023-06-12T12:18
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По мнению Мудалли, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав.Автор статьи ссылается на оценку Пентагона, согласно которой у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500.По мнению Мудалли, именно поэтому советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона без предварительных условий вступить в диалог с Россией о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.Журналист пояснил, что Соединенные Штаты хотят отделить контроль над вооружениями от любых других факторов, например, украинского кризиса.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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новости, сша, россия, китай, снв-3, джейк салливан, вашингтон
Новости, США, Россия, Китай, СНВ-3, Джейк Салливан, Вашингтон
США испугались войны с Россией и Китаем - СМИ
Вашингтон больше всего боится столкнуться с ядерной мощью России и Китая, написал журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли 12 июня
По мнению Мудалли, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав.
Автор статьи ссылается на оценку Пентагона, согласно которой у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500.
„Если добавить это к 1 500 ядерным боеголовкам, которые сегодня есть у России, то Америка столкнется с 3 000 российскими и китайскими ядерными боеголовками. Этого Вашингтон боится больше всего", — заметил автор.
По мнению Мудалли, именно поэтому советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона без предварительных условий вступить в диалог с Россией о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.
"Ни одна из наших стран не заинтересована в начале открытого соревнования в области стратегических ядерных сил. И мы готовы придерживаться центральных ограничений до тех пор, пока это делает Россия", — заявил Салливан.
Журналист пояснил, что Соединенные Штаты хотят отделить контроль над вооружениями от любых других факторов, например, украинского кризиса.
„В США ясно дали понять, что тип ограничений, на которые они могут согласиться после истечения срока действия договора, будет зависеть от размера и масштаба наращивания сил Пекина", — разъяснил журналист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями.
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