https://ukraina.ru/20230612/1047132639.html

США испугались войны с Россией и Китаем - СМИ

США испугались войны с Россией и Китаем - СМИ - 12.06.2023 Украина.ру

США испугались войны с Россией и Китаем - СМИ

Вашингтон больше всего боится столкнуться с ядерной мощью России и Китая, написал журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли 12 июня

2023-06-12T12:18

2023-06-12T12:18

2023-06-12T12:18

новости

сша

россия

китай

снв-3

джейк салливан

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047132365_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_93b0977c4e2019bb7c7f1cb4a870745f.jpg

По мнению Мудалли, Вашингтон испытывает самый большой страх перед совместной мощью двух ядерных держав.Автор статьи ссылается на оценку Пентагона, согласно которой у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1 500.По мнению Мудалли, именно поэтому советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности Вашингтона без предварительных условий вступить в диалог с Россией о перезапуске СНВ-3 и разработке договора ему на смену.Журналист пояснил, что Соединенные Штаты хотят отделить контроль над вооружениями от любых других факторов, например, украинского кризиса.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным и позитивным заявление Джейка Салливана о том, что Штаты готовы к переговорам о контроле над ядерными вооружениями.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

https://ukraina.ru/20230529/1046656231.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, китай, снв-3, джейк салливан, вашингтон