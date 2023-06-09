https://ukraina.ru/20230609/1047080858.html

Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня

Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня - 09.06.2023 Украина.ру

Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня

Украина.ру, 09.06.2023

2023-06-09T16:00

2023-06-09T16:00

2023-06-09T17:13

эксклюзив

владимир зеленский

сергей суровикин

россия

украина

запад

сша

нато

перенджиев

евгений ющук

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Бывший генсек НАТО зондирует почву на Западе и проверяет реакцию РоссииЭкс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран Альянса (Польша и Прибалтика) может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что слова Расмуссена — это зондирование почвы как в самом Западе, так и попытка проверить реакцию России.Отчасти, считает военный политолог, это заявление связано и с «контрнаступом» ВСУ — «мы же там наносим поражение не Киеву, а коллективному Западу, ведь сами по себе ВСУ мы уже давно разгромили».«НАТО все больше втягивается в эту войну. Если раньше напрямую с Россией воевали только украинцы своими силами и средствами, то сейчас Киев воюет уже на западном вооружении. И генералы там руководят исключительно натовские.Генштаб ВСУ — это номинальная вещь. Ключевые решения принимаются в "Рамштайне".Таким образом, Расмуссену дали задание сделать такое заявление, чтобы проверить реакцию руководства и населения отдельных натовских стран относительно того, что их армии будут напрямую участвовать в войне с Россией.Если Запад постоянно говорил, что он лишь оказывает помощь Украине, но не воюет с Россией, то теперь ему говорить об этом гораздо сложнее. И чтобы переступить этот психологический барьер, Расмуссен делает такое заявление», — сообщил Перенджиев.По его мнению, сейчас дело идёт к наивысшей точке обострения конфликта между Россией и НАТО. При этом в Альянсе понимают, что расширение войны может грозить поражением самому НАТО.Польская угроза и начало наступления ВСУСейчас со стороны Польши создаётся очень серьёзная угроза для России, считает специалист по конкурентной разведке Евгений Ющук.Польша, поясняет он, громадная страна, которая по размерам практически сопоставима с Украиной. Но в отличие от последней, Польша не повреждена войной, у нее нетронутая армия, есть военные запасы. Она может дополнить силы ВСУ, что не принесет ничего хорошего России.«Это будет уже большая война, в которой у России может не хватить конвенциональных средств.У нас снарядов, техники, людей не очень-то хватает на одну Украину. А если к ней присоединится Польша, положение усугубится, и мы встанем перед выбором: применять ядерное оружие с совершенно неизвестными перспективами, проиграть или выйти на какое-то политическое решение», — заявил Ющук.Также он прокомментировал попытки наступления ВСУ на фронте.«Это действительно попытка контрнаступления — первый его этап. В военной науке, как я уже не раз говорил в наших интервью, все можно просчитать, по крайней мере при явных диспропорциях количества и качества сил, с учетом местности и укреплений.Например, при наступлении ВСУ на Харьковскую область натовские штабисты увидели, что у них перевес сил такой, что нашим либо придется отступать, либо мы окажемся в окружении. И ВСУ поставили российскую армию в ситуацию, при которой она вынуждена была отступить.Сейчас натовские генералы видят, что стратегическая оборона Суровикина работает, и ВСУ оказались на грани военного поражения. НАТО, Евросоюз, США пеняют киевскому руководству: мы на вас потратили и продолжаем тратить огромные деньги — где эффект?Но у Запада задача – ослабить Россию, а у Зеленского — уцелеть; у украинской армии цель — сохраниться. При этом ВСУ видят, что не могут нас поразить и достигнуть успеха. И вот они пытаются, понимая всё это.Поэтому да, это не блеф: идут реальные попытки контрнаступления ВСУ. Силы у них по-прежнему есть, но не получается достигнуть результата. И не получится, если все останется в том соотношении, которое имеется сейчас», — сообщил эксперт.

https://ukraina.ru/20230609/1047069547.html

https://ukraina.ru/20230609/1047046541.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, сергей суровикин, россия, украина, запад, сша, нато, перенджиев, евгений ющук, всу, польша, война, наступление, контрнаступление