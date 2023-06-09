Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня - 09.06.2023 Украина.ру
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Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня
Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня - 09.06.2023 Украина.ру
Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня
Украина.ру, 09.06.2023
2023-06-09T16:00
2023-06-09T17:13
эксклюзив
владимир зеленский
сергей суровикин
россия
украина
запад
сша
нато
перенджиев
евгений ющук
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Бывший генсек НАТО зондирует почву на Западе и проверяет реакцию РоссииЭкс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран Альянса (Польша и Прибалтика) может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что слова Расмуссена — это зондирование почвы как в самом Западе, так и попытка проверить реакцию России.Отчасти, считает военный политолог, это заявление связано и с «контрнаступом» ВСУ — «мы же там наносим поражение не Киеву, а коллективному Западу, ведь сами по себе ВСУ мы уже давно разгромили».«НАТО все больше втягивается в эту войну. Если раньше напрямую с Россией воевали только украинцы своими силами и средствами, то сейчас Киев воюет уже на западном вооружении. И генералы там руководят исключительно натовские.Генштаб ВСУ — это номинальная вещь. Ключевые решения принимаются в "Рамштайне".Таким образом, Расмуссену дали задание сделать такое заявление, чтобы проверить реакцию руководства и населения отдельных натовских стран относительно того, что их армии будут напрямую участвовать в войне с Россией.Если Запад постоянно говорил, что он лишь оказывает помощь Украине, но не воюет с Россией, то теперь ему говорить об этом гораздо сложнее. И чтобы переступить этот психологический барьер, Расмуссен делает такое заявление», — сообщил Перенджиев.По его мнению, сейчас дело идёт к наивысшей точке обострения конфликта между Россией и НАТО. При этом в Альянсе понимают, что расширение войны может грозить поражением самому НАТО.Польская угроза и начало наступления ВСУСейчас со стороны Польши создаётся очень серьёзная угроза для России, считает специалист по конкурентной разведке Евгений Ющук.Польша, поясняет он, громадная страна, которая по размерам практически сопоставима с Украиной. Но в отличие от последней, Польша не повреждена войной, у нее нетронутая армия, есть военные запасы. Она может дополнить силы ВСУ, что не принесет ничего хорошего России.«Это будет уже большая война, в которой у России может не хватить конвенциональных средств.У нас снарядов, техники, людей не очень-то хватает на одну Украину. А если к ней присоединится Польша, положение усугубится, и мы встанем перед выбором: применять ядерное оружие с совершенно неизвестными перспективами, проиграть или выйти на какое-то политическое решение», — заявил Ющук.Также он прокомментировал попытки наступления ВСУ на фронте.«Это действительно попытка контрнаступления — первый его этап. В военной науке, как я уже не раз говорил в наших интервью, все можно просчитать, по крайней мере при явных диспропорциях количества и качества сил, с учетом местности и укреплений.Например, при наступлении ВСУ на Харьковскую область натовские штабисты увидели, что у них перевес сил такой, что нашим либо придется отступать, либо мы окажемся в окружении. И ВСУ поставили российскую армию в ситуацию, при которой она вынуждена была отступить.Сейчас натовские генералы видят, что стратегическая оборона Суровикина работает, и ВСУ оказались на грани военного поражения. НАТО, Евросоюз, США пеняют киевскому руководству: мы на вас потратили и продолжаем тратить огромные деньги — где эффект?Но у Запада задача – ослабить Россию, а у Зеленского — уцелеть; у украинской армии цель — сохраниться. При этом ВСУ видят, что не могут нас поразить и достигнуть успеха. И вот они пытаются, понимая всё это.Поэтому да, это не блеф: идут реальные попытки контрнаступления ВСУ. Силы у них по-прежнему есть, но не получается достигнуть результата. И не получится, если все останется в том соотношении, которое имеется сейчас», —&nbsp;сообщил эксперт.
https://ukraina.ru/20230609/1047069547.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, владимир зеленский, сергей суровикин, россия, украина, запад, сша, нато, перенджиев, евгений ющук, всу, польша, война, наступление, контрнаступление
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Сергей Суровикин, Россия, Украина, Запад, США, НАТО, Перенджиев, Евгений Ющук, ВСУ, Польша, война, наступление, контрнаступление

Участие стран НАТО в войне с Россией, угроза со стороны Польши. О чём говорили эксперты 9 июня

16:00 09.06.2023 (обновлено: 17:13 09.06.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бывший генсек НАТО зондирует почву на Западе и проверяет реакцию России
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран Альянса (Польша и Прибалтика) может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что слова Расмуссена — это зондирование почвы как в самом Западе, так и попытка проверить реакцию России.
Отчасти, считает военный политолог, это заявление связано и с «контрнаступом» ВСУ — «мы же там наносим поражение не Киеву, а коллективному Западу, ведь сами по себе ВСУ мы уже давно разгромили».
«НАТО все больше втягивается в эту войну. Если раньше напрямую с Россией воевали только украинцы своими силами и средствами, то сейчас Киев воюет уже на западном вооружении. И генералы там руководят исключительно натовские.
Генштаб ВСУ — это номинальная вещь. Ключевые решения принимаются в "Рамштайне".
Таким образом, Расмуссену дали задание сделать такое заявление, чтобы проверить реакцию руководства и населения отдельных натовских стран относительно того, что их армии будут напрямую участвовать в войне с Россией.
Если Запад постоянно говорил, что он лишь оказывает помощь Украине, но не воюет с Россией, то теперь ему говорить об этом гораздо сложнее. И чтобы переступить этот психологический барьер, Расмуссен делает такое заявление», — сообщил Перенджиев.
Александр Перенджиев интервью
13:30
Александр Перенджиев: Пока Россия добивает "контрнаступ" ВСУ, НАТО проводит хитрую разведку боем в ПольшеНе надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан.
По его мнению, сейчас дело идёт к наивысшей точке обострения конфликта между Россией и НАТО. При этом в Альянсе понимают, что расширение войны может грозить поражением самому НАТО.
Польская угроза и начало наступления ВСУ
Сейчас со стороны Польши создаётся очень серьёзная угроза для России, считает специалист по конкурентной разведке Евгений Ющук.
Польша, поясняет он, громадная страна, которая по размерам практически сопоставима с Украиной. Но в отличие от последней, Польша не повреждена войной, у нее нетронутая армия, есть военные запасы. Она может дополнить силы ВСУ, что не принесет ничего хорошего России.
«Это будет уже большая война, в которой у России может не хватить конвенциональных средств.
У нас снарядов, техники, людей не очень-то хватает на одну Украину. А если к ней присоединится Польша, положение усугубится, и мы встанем перед выбором: применять ядерное оружие с совершенно неизвестными перспективами, проиграть или выйти на какое-то политическое решение», — заявил Ющук.
Также он прокомментировал попытки наступления ВСУ на фронте.
«Это действительно попытка контрнаступления — первый его этап. В военной науке, как я уже не раз говорил в наших интервью, все можно просчитать, по крайней мере при явных диспропорциях количества и качества сил, с учетом местности и укреплений.
Например, при наступлении ВСУ на Харьковскую область натовские штабисты увидели, что у них перевес сил такой, что нашим либо придется отступать, либо мы окажемся в окружении. И ВСУ поставили российскую армию в ситуацию, при которой она вынуждена была отступить.
Евгений Ющук интервью
04:51
Евгений Ющук об условиях применения Россией ядерного оружия и о том, как армия РФ сохранила десантниковВооруженные силы Украины вынуждены расшибать лоб об оборону генерала Суровикина, сжигая свою армию. Но если Польша выступит на стороне Киева, российскому руководству придется выбирать: применить ядерное оружие, проиграть или выйти на какое-то политическое решение, считает специалист по конкурентной разведке Евгений Ющук
Сейчас натовские генералы видят, что стратегическая оборона Суровикина работает, и ВСУ оказались на грани военного поражения. НАТО, Евросоюз, США пеняют киевскому руководству: мы на вас потратили и продолжаем тратить огромные деньги — где эффект?
Но у Запада задача – ослабить Россию, а у Зеленского — уцелеть; у украинской армии цель — сохраниться. При этом ВСУ видят, что не могут нас поразить и достигнуть успеха. И вот они пытаются, понимая всё это.
Поэтому да, это не блеф: идут реальные попытки контрнаступления ВСУ. Силы у них по-прежнему есть, но не получается достигнуть результата. И не получится, если все останется в том соотношении, которое имеется сейчас», — сообщил эксперт.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийСергей СуровикинРоссияУкраинаЗападСШАНАТОПеренджиевЕвгений ЮщукВСУПольшавойнанаступлениеконтрнаступление
 
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