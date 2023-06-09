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Полковник запаса объяснил, как Россия сможет обеспечить безопасность приграничных областей

Полковник запаса объяснил, как Россия сможет обеспечить безопасность приграничных областей - 09.06.2023 Украина.ру

Полковник запаса объяснил, как Россия сможет обеспечить безопасность приграничных областей

В текущей ситуации ставить вопрос о том, чтобы создавать зону безопасности на границе в Черниговской, Сумской и Харьковской областях еще рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов

2023-06-09T04:45

2023-06-09T04:45

2023-06-09T04:45

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За короткое время ВС РФ могли бы продвинутся на небольшое расстояние, чтобы уничтожить места, откуда осуществляется огневое воздействие на приграничные регионы РФ, рассказал эксперт.При этом минные поля не представляют для ВС РФ серьёзную проблему. Способы борьбы с минными полями существуют давно, указал эксперт.У российские военных есть опыт разминирования полей не только на европейском театре военных действий, но и в Африке, и на Ближнем Востоке. Созданы специальные отряды и боевая техника для их обнаружения и уничтожения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, границы, безопасность, мины, обстрелы