Полковник запаса объяснил, как Россия сможет обеспечить безопасность приграничных областей - 09.06.2023 Украина.ру
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Полковник запаса объяснил, как Россия сможет обеспечить безопасность приграничных областей
Полковник запаса объяснил, как Россия сможет обеспечить безопасность приграничных областей - 09.06.2023 Украина.ру
Полковник запаса объяснил, как Россия сможет обеспечить безопасность приграничных областей
В текущей ситуации ставить вопрос о том, чтобы создавать зону безопасности на границе в Черниговской, Сумской и Харьковской областях еще рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
2023-06-09T04:45
2023-06-09T04:45
новости
границы
безопасность
мины
обстрелы
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За короткое время ВС РФ могли бы продвинутся на небольшое расстояние, чтобы уничтожить места, откуда осуществляется огневое воздействие на приграничные регионы РФ, рассказал эксперт.При этом минные поля не представляют для ВС РФ серьёзную проблему. Способы борьбы с минными полями существуют давно, указал эксперт.У российские военных есть опыт разминирования полей не только на европейском театре военных действий, но и в Африке, и на Ближнем Востоке. Созданы специальные отряды и боевая техника для их обнаружения и уничтожения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, границы, безопасность, мины, обстрелы
Новости, границы, безопасность, мины, обстрелы

Полковник запаса объяснил, как Россия сможет обеспечить безопасность приграничных областей

04:45 09.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В текущей ситуации ставить вопрос о том, чтобы создавать зону безопасности на границе в Черниговской, Сумской и Харьковской областях еще рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
За короткое время ВС РФ могли бы продвинутся на небольшое расстояние, чтобы уничтожить места, откуда осуществляется огневое воздействие на приграничные регионы РФ, рассказал эксперт.

"Дело в том, что местность на этих территориях [в Черниговской, Сумской и Харьковской областях] - очень непростая. Там много лесов. Но мы должны там присутствовать, чтобы занять рубежи по тем или иным опушкам, перенести туда элементы государственной границы и обеспечить безопасность прилегающих территорий", - подчеркнул Насонов.

При этом минные поля не представляют для ВС РФ серьёзную проблему. Способы борьбы с минными полями существуют давно, указал эксперт.
У российские военных есть опыт разминирования полей не только на европейском театре военных действий, но и в Африке, и на Ближнем Востоке. Созданы специальные отряды и боевая техника для их обнаружения и уничтожения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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