https://ukraina.ru/20230608/1047043337.html

Дальнобойные ракеты, блицкриг забуксовал. Итоги 8 июня на Украине

Дальнобойные ракеты, блицкриг забуксовал. Итоги 8 июня на Украине - 08.06.2023 Украина.ру

Дальнобойные ракеты, блицкриг забуксовал. Итоги 8 июня на Украине

Стало известно о перспективах Украины получить дальнобойные ракеты. В ходе наступления ВСУ столкнулись с рядом проблем

2023-06-08T18:10

2023-06-08T18:10

2023-06-08T18:10

хроники

эксклюзив

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Как сообщило издание Politico, члены палаты представителей США направили письмо к президенту страны Джо Байдену с призывом начать поставку дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину.По информации издания, авторами письма выступили десять конгрессменов от обеих правящих партий. Инициатором обращения стал демократ от штата Колорадо Джейсон Кроу."Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир", - цитировало издание письмо.Кроме того, сообщило Politico, конгрессмены призвали Байдена одобрить поставки и другого передового вооружения, включая истребители F-16 и зенитного ракетного комплекса Patriot, а также ускорить передачу танков Abrams, поставку которых ожидают к концу года.Сам конгрессмен Кроу в интервью изданию признал, что нежелание США отправлять на Украину ракеты связано с их ограниченным количеством в распоряжении американской армии. При этом Кроу настаивал, что поставка дальнобойных ракет поможет Украине получить военное преимущество."Я думаю, что это приемлемый риск - перевести их из наших запасов и отправить на Украину, чтобы помочь Украине вести эту войну, пока мы переходим к следующему поколению дальнобойных ракет", - заявил он.Примечательно, что 8 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил о возможности страны произвести собственные дальнобойные ракеты."У нас с вами официально существует утвержденная ракетная программа. На нее официально уже выделяются из бюджета средства. Исполнителями этой программы являются украинские на 100% производства, индустрия", - заявил Резников на форуме "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины".В качестве примера он привёл противокорабельные ракеты "Нептун", которыми, как утверждает Украина, она смогла нанести урон флагману Черноморского флота крейсеру "Москва"."У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более тысячи километров", - подчеркнул Резников.При этом он заявил, что после того, как объявят о появлении таких ракет, Запад скорее всего предоставит Украине дальнобойные ракеты."Я очень сильно их убеждал дать нам противорабельные ракеты "Гарпун", которыми надо было защитить наше побережье Одессы и портовые хабы... Когда мы поразили "Нептунами" корабль "Москва" - через неделю было решение предоставить нам "Гарпуны" и сегодня эти ракеты уже служат вместе с "Нептунами". <...>. Поэтому, как только наши партнеры будут знать, что наши ракеты, с определенными нашими названиями, летят более чем на 200, 300 и 400 км - я убежден, что появятся ATACMS и остальные", - указал Резников.Его заявление может свидетельствовать о том, что Украина имеет все шансы получить дальнобойные ракеты заявив о наличии аналогичного собственного вооружения. При этом подтвердить наличие последнего будет практически невозможно. Также есть вариант, что первый удар западными дальнобойными ракетами на Украине попытаются выдать за удар разработками украинского ВПК с тем, чтобы разблокировать соответствующие поставки в страну.Поставки дальнобойных ракет должны помочь Украине в наступлении, которое началось на днях, но забуксовало.Блицкриг не удался?Молниеносная атака ВСУ на запорожском направлении не увенчалась успехом. Подразделениям ВС РФ удалось остановить украинских военных, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу и российские военкоры."Сегодня в 01:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошёл. В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350-ти человек личного состава. Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили", - заявил Шойгу.По его словам, за вчерашние сутки ведения боевых действий, 7-го июня, противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки Krab и другие вооруженияТо, что украинское наступление удалось остановить, подтвердили российские военкоры."Русский полк разбил лучшую бригаду ВСУ. Да-да, 47-я бригада элита элит. В ней воюют исключительно добровольцы, причем, когда она еще была полком, конкурс в наборе был 3 человека на место. Иностранную технику давали этой бригаде в первую очередь. Главный сержант бригады - лучший на Украине. Комбриг - лучший. Размотали ее. Русская пехота сильнее, профессиональнее", - заявил военкор Александр Сладков.Другой военкор — Александр Коц — отметил, что российская армия подготовилась к украинским наступательным действиям."С блицкригом явно не задалось. Как там Буданов говорил - все будет быстро и неотвратимо. Но что-то пошло не так. Быстро не получилось. Я много раз говорил, что за 15 месяцев противник с боем не взял ни одного крупного города. Да, умело пользовался нашими ошибками, но не выгрызал победу зубами. И вот выдался шанс, и что мы видим? Противник ожидал, что высокоточными ударами он уничтожит нашу логистику и штабы, а затем при виде первых леопардов мы побежим, сломя голову. Но потери управления войсками у нас не произошло - все на своих местах. Дезорганизации внутри подразделений тоже нет - даем мощный отпор. При том, что Киев в бой бросает свои подготовленные резервы, в том числе одну из лучших бригад - 47-ю, тот самый ударный кулак, который обучался именно для этой миссии. Но наши достойно встречают первую волну наступления. Да, с потерями, но без суеты и неразберихи. Нанося отборным соединениям противника масштабное огневое поражение", - отметил он.При этом Коц указал, что сдерживание украинского наступления даётся нелегко."Сработали и минирование полей, и эшелонированная оборона, когда можно отойти на более выгодные позиции, не потеряв при этом стратегической территории. Да, тяжело, но в эти дни наша армия показывает, как нужно драться за свою землю, за каждый ее клочок. Вопреки всему. Как 80 лет назад. Красавцы!" - подытожил он.Его дополнил другой военкор — Евгений Поддубный."Вдогонку. Противник очень рассчитывал на потерю управления и связи в наших боевых порядках. Все накаты сопровождаются активной работой систем радиоэлектронной борьбы и подавления. Цель работы операторов - заглушить связь. Это касается и тактической грядки и каналов управления БПЛА. Но тут киевский режим попался на удочку самонадеянности. Противник получил по зубам в результате умелых и своевременных действий бойцов и командиров нашей Армии. А завышенные ожидания при эксплуатации западной техники завели формирования противника под огонь российских средств огневого поражения", - написал он в своём телеграм-канале.Об ожесточённых боях сообщила и ДШРГ "Русич"."На направлении бои очень высокой интенсивности. Имеем потери в технике и раненых.Всё нормально и контролируемо", - указывается в телеграм-канале группы.В свою очередь соцсети 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" пока молчат. Примечательно, что в бригаде служат и иностранцы, например - бывший депутат парламента Швеции Кэролин Норденгрип. На её странице в соцсетях последняя запись датируется вчерашним днём и касается бывшего министра иностранных дел Швеции Анн Линде. До этого - утром 5 июня - Норденгрип выкладывала видео с передовой.На Украине призывают не комментировать боевые действия и не говорить о наступлении. Однако, судя по сообщениям с запорожского направления на нём идут ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20230608/1047026935.html

https://ukraina.ru/20230608/1047016091.html

https://ukraina.ru/20230607/1047008440.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив