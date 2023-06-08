"Очень хорошие перспективы": Украина замахнулась на ракеты дальностью 1 тыс. км
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция, посвященная проведению конкурса "Евровидение-2017", в Киеве
Глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что военная промышленность страны в состоянии в будущем создавать ракеты с дальностью поражения более 1 тыс. км. Его слова прозвучали на мероприятии "Диалоги о восстановлении Украины" 8 июня
"У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более тысячи километров", – считает Резников.
У Украины есть ракетная программа для этого, добавил он.
Министр не уточнил, на основе каких технологий могут быть созданы такие ракеты и когда это произойдет.
Ракетная программа Украины с 2009 по 2023 год реализовала лишь 2 из 7 проектов, которые были приняты на вооружение. Ими стали ракетная система залпового огня "Ольха" и дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета "Нептун".
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