https://ukraina.ru/20230608/1047041732.html

"Очень хорошие перспективы": Украина замахнулась на ракеты дальностью 1 тыс. км

"Очень хорошие перспективы": Украина замахнулась на ракеты дальностью 1 тыс. км - 08.06.2023 Украина.ру

"Очень хорошие перспективы": Украина замахнулась на ракеты дальностью 1 тыс. км

Глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что военная промышленность страны в состоянии в будущем создавать ракеты с дальностью поражения более 1 тыс. км. Его слова прозвучали на мероприятии "Диалоги о восстановлении Украины" 8 июня

2023-06-08T17:59

2023-06-08T17:59

2023-06-08T17:59

новости

украина

алексей резников

ракеты

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У Украины есть ракетная программа для этого, добавил он.Министр не уточнил, на основе каких технологий могут быть созданы такие ракеты и когда это произойдет.Ракетная программа Украины с 2009 по 2023 год реализовала лишь 2 из 7 проектов, которые были приняты на вооружение. Ими стали ракетная система залпового огня "Ольха" и дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета "Нептун".

https://ukraina.ru/20230527/1046632810.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, алексей резников, ракеты