https://ukraina.ru/20230606/1046950147.html

Каждому своё. Игры в контрнаступление, что за этим стоит

Каждому своё. Игры в контрнаступление, что за этим стоит - 06.06.2023 Украина.ру

Каждому своё. Игры в контрнаступление, что за этим стоит

О том, что контрнаступление ВСУ, вожделенное, многажды анонсированное, на Западе всеми ожидаемое, все же началось, в Украине разрешили поведать замминистра обороны, но женщине. Чтобы, видимо, по привычке снять с себя ответственность за провалы.

2023-06-06T12:33

2023-06-06T12:33

2023-06-06T12:33

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мнения

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Дескать, это же баба сказала, что с нее возьмешь, поторопилась? А так никакого "контрнаступа" не было, просто ВСУ проверили войска спецвоенной операции (СВО) на прочность на многих участках фронта, получили по сопатке и отползли. А "контрнаступ" еще будет. И такой, что ого-го-го – русские окажутся перед и даже за Уралом, а доблестные ВСУ под марши запрещенной в России УПА пройдут парадом по Красной площади. Под надзором санитар.., пардон, под мутно-пристальным взглядом главковерха и фюрера украинского народа Владимир Зеленского, стоящего прямо на Мавзолее своего великого тезки Ленина и пребывающего в не совсем адекватном состоянии. То ли от радости победы, то ли от того, что драгдилер все принес правильно, но в спешке ингредиенты счастья случайно перепутались, и приход получился не совсем тот…Так вот еще вчера, 5 июня 2023 года, замминистра обороны Украины Анна Маляр (вполне себе симпатяшка в униформе, особенно когда молчит) сообщила, что ВСУ на нескольких направлениях перешли к наступательным действиям. "Мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем господствующие высоты. Противник в обороне, хочет удержать позиции", — написала Маляр в Telegram-канале.Дальше, походу, на всякий случай (вдруг действительно началось, а он смолчит, и все вкусняшки перехватит кто-то другой, а он-то – такой стратег!), вскинулся советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк, который позиционируется себя как каждой дырке затычка, на каждой свадьбе жених, а на каждых похоронах покойник. "Украина обязательно будет идти в наступление. Мы не может остановиться посередине. Мы понимаем, что это будет означать медленную смерть. Смерть украинской державы. Мы в любом случае выйдем к границам 1991 года и вернем Крым. Это сакрально. И также мы обнулим все российские мифы о ее мощи", — заявил он.А потом началась демонстрация такой чересполосицы чувств, слов и эмоций, что даже опытный психиатр мог бы сойти с ума от нахлынувшей информации от пациентов, пардон, участников данного военно-политического процесса на стыке политики, военной стратегии и умственного помешательства. Одни радовались "контрнаступу" и уверяли, что "России – капзда". Другие его порицали и напирали на то, что ВСУ не готовы, потому что Запад зажадился и поставил не все нужное ей оружие. Третьи заунывно повторяли, что вот, наконец-то и пришел конец Украине и Западу, потому что те поспешили и нарвались на российскую ответку. Четвертые (типа главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, который гнал Украину воевать особо рьяно) ломанулись в Киев, чтобы засвидетельствовать сопричастность.И только США вели себя как нормальный среднестатистический маньяк-шизофреник, у которого три яйца, из которых он одно оставил себе, чтобы обозначить свою мужественность "надежного союзника Украины", а два остальных разложил в корзины сторонников и противников контрнаступления.Противники контрнаступления во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли действительно настаивали на продолжении более тщательной подготовки ВСУ, оснащения ее всем необходимым и обучения личного состава умению воевать на всем западном. Мистера Милли элементарно пугает именно то, что эскалация СВО может привести к прямой войне между НАТО и Россией или – это вообще повод для непроизвольного энуреза с диареей! – между Россией и США. Милли пока не хочет воевать ни с Россией, ни с Китаем, ни – тем более – с Россией и Китаем одновременно.Сторонники (советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан) настаивают на как можно более сильном и активном контрнаступлении ВСУ с одной целью – нанести Росси максимальное поражение, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров и, по возможности, удовлетворить интересы Запада и в Украине, и вообще по миру. По Салливану, чем успешнее будет украинский контрнаступ на поле боя, тем сильнее у Украины и слабее у России будут позиции за столом переговоров. Только военные победы Украины могут усадить Россию за стол переговоров и выдавить из нее согласие на мир. Но, с другой стороны, именно Салливан настаивает на том, чтобы перед контрнаступом ВСУ были максимально нафаршированы всем необходимым для победы.Так они живут. А общую основу под эти взгляды, как соломку на месте падения, чуть раньше подстелил -- кто бы думали? – госсекретарь США Энтони Блинкен, 2 июня 2023 года в Финляндии подтвердивший, что и он может не только как бы думать, но и выступать командным игроком. Последнее – главное.На мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки в Финляндии он вдруг ни с того, ни с его заявил, США не являются врагом для россиян. Так и сказал, хароняка: "США — не ваш враг". Более того, заверил всех, как успокоил Москву: "Мы не хотели свергать российское правительство, у нас не было такой цели. Российское будущее должны выбирать россияне".А потом вообще понес такую пургу, что многие в московском Кремле (ну, вы меня понимаете) могли бы ему позавидовать. Например, про то, что США более 30 лет работали над стабильными взаимоотношениями с Москвой. И это после всего, что США сделали с американско-российскими отношениями только за последние полтора-два-три года.Но в конце его спича стало понятно, зачем это они. И спич, и Блинкен. Он заявил, что Вашингтон приветствует любую инициативу по Украине, которая ПРИВЕДЕТ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ С РОССИЕЙ (выделено мною. – Авт.). И даже больше – он пообещал, что США поддержат действия Бразилии, Китая и любого государства, если те помогут найти заключение "справедливого мира".Так, собственно, и выяснились или обозначились три главных обстоятельства украинского контрнаступления. Во-первых, Запад только собирается со всеми своим силами и пока не готов к полномасштабной и, как ему кажется, победной войне с Россией.Во-вторых, своим военными действиями Украина должна лечь костьми, потерять уйму людей, да что там – хоть всю саму себя извести на нет, но вынудить Россию согласиться на мирные переговоры по результатам СВО.В-третьих, предложенные мирные переговоры и даже, возможно, достигнутый мир – это всего лишь кратковременная уловка для затягивания времени, нужного для того, чтобы лучше и основательнее подготовить Украину к войне. А потом опять бросить ее в страшное горнило.Время, время и еще раз время – вот что, как оказалось нужно сегодня Западу, чтобы собраться с силами, запустить свой коллективный ВПК на полную мощность и бесперебойно, в нужных количествах снабжать ВСУ в войне с Россией. Когда Запад все запустит и отладит, то в Украину пойдут и истребители F16, и танки "Абрамсы" с "Леопардами" в неограниченном количестве, и системы ПВО, и дальнобойные ракеты, и снаряды.А что же там с "контрнаступом"? Накануне пациенты, извините, фигуранты его путались в показаниях, осложняя жизнь диагностам. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил уже достаточно оружия для наступления. "У Украины достаточно оружия для контрнаступления против России. Эта операция даст стране победу, необходимую для вступления в НАТО", — сказал Кулеба в интервью Reuters.Глава киевского режима Зеленский опять потребовал от западных партнеров системы ПВО, чтобы в свете контрнаступа минимизировать последствия ударов ВКС РФ по украинской инфраструктуре. Партнеры Киева должны понимать, что в период эскалации конфликта и отсутствия истребителей у ВСУ нужно что-то, "чтобы закрыть наше небо", убеждал всех Зеленский.Помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль, выступая в рамках молодежного саммита НАТО 5 июня сего года, уже назначил Украину победителем СВО: "Тяжело сказать, в каком направлении будет развиваться война, но в целом, уже ясно, что Россия в ней проиграла. Ее целью было захватить Украину, а этого не случится. Другой ее задачей был ослабить НАТО, а произошло нечто совершенно противоположное".NBC News утверждают, что британские чиновники признали: поставки оружия не помогут Украине победить. Значит, конфликт, по их мнению, может значительно затянуться, и нужно создавать оружейные производства военной техники непосредственно в Украине. А если уж Запад поставляет технику и оружие, то делать это нужно крупными партиями одинаковой техники. И избегать сочетания различных типов боевых машин, как делается сейчас, ибо это затрудняет войну для ВСУ.Из недавней утечки секретных файлов Пентагона издание Newsweek сделало вывод, что, как минимум, десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием это делать.И безмятежно на этом фоне раздухарился лишь министр обороны Украины Алексей Резников, который посчитал возможным даже поучить Китай, как тому добиться великой чести быть посредником на переговорах Киева и Москвы. А именно – заставить Россию уйти с территорий, которые Украина считает своими. "Я считаю, что Китай стал старшим братом, а Россия — младшим. Старший брат может убедить младшего остановить эту войну", -- посоветовал он Пекину.В итоге 5-6 июня контрнаступление типа продолжается. Эпицентром боевых действий остается Артемовское направление, и ВСУ даже удалось заметнее всего закрепиться в селе Новодонецкое. Но наступают они по разным направлениям и даже взорвали дамбу Каховской ГЭС, создав угрозу затопления для 16 тысяч человек.Однако Минобороны России уже отчиталось, что ничего страшного не произошло, просто на линии фронта появилось несколько "филиалов бахмутской мясорубки" -- точек по перемалыванию и уничтожению частей ВСУ. Теперь уже в оборонной войне.Минобороны России же внесло свою лепту и озвучило потери ВСУ за сутки только на Южно-Донецком направлении: более 1500 военнослужащих, 28 танков, из них 8 "Леопардов" производства Германии, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230605/1046920732.html

https://ukraina.ru/20230605/1046891519.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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владимир скачко, украина, россия, сво, контрнаступление, всу, сша, нато, энтони блинкен, мнения