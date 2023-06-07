В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня воды - 07.06.2023 Украина.ру
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В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня воды
В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня воды - 07.06.2023 Украина.ру
В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня воды
Уровень воды на улицах города Новая Каховка начал снижаться. Об этом утром 7 июня в своем Телеграм-канале сообщила администрация округа
2023-06-07T07:51
2023-06-07T07:51
новости
новая каховка
вода
атака
каховская гэс
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В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
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Новости, Новая Каховка, вода, атака, Каховская ГЭС

В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня воды

07:51 07.06.2023
 
© скриншот видео тг-канала "Таврия. Новости Херсонской области"
© скриншот видео тг-канала "Таврия. Новости Херсонской области"
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Уровень воды на улицах города Новая Каховка начал снижаться. Об этом утром 7 июня в своем Телеграм-канале сообщила администрация округа

"Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать", — говорится в сообщении.

В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
Зеленский Байден
07:22
Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭСВашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. Об этом 6 июня заявил президент Джо Байден на встрече с журналистами, передает агентство РИА Новости
 
НовостиНовая КаховкаводаатакаКаховская ГЭС
 
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