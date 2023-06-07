https://ukraina.ru/20230607/1046977719.html

В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня воды

В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня воды - 07.06.2023 Украина.ру

В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня воды

Уровень воды на улицах города Новая Каховка начал снижаться. Об этом утром 7 июня в своем Телеграм-канале сообщила администрация округа

2023-06-07T07:51

2023-06-07T07:51

2023-06-07T07:51

новости

новая каховка

вода

атака

каховская гэс

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В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.

https://ukraina.ru/20230607/1046977408.html

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новости, новая каховка, вода, атака, каховская гэс