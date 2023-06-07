В администрации Новой Каховки рассказали об изменении уровня воды
© скриншот видео тг-канала "Таврия. Новости Херсонской области"
© скриншот видео тг-канала "Таврия. Новости Херсонской области"
Уровень воды на улицах города Новая Каховка начал снижаться. Об этом утром 7 июня в своем Телеграм-канале сообщила администрация округа
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.