Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230606/1046967468.html
Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
В Херсонской области продолжается затопление территорий после неконтролируемого сброса воды с Каховской ГЭС, который стал следствием удара ВСУ по станции. Власти заявляют о катастрофических последствиях происходящего, их тревожный настрой разделяют ученые и экологи
2023-06-06T17:44
2023-06-06T17:44
эксклюзив
каховская гэс
подрыв
катастрофа
экология
сергей шойгу
украина
всу
россия
андрей суздальцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046968074_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a638876c7e9393667b01ded52d3b854.jpg
Разрушение Каховской гидроэлектростанции началось в ночь на вторник, 6 июня, после удара ВСУ по ГЭС, который был нанесен, предположительно, из РСЗО "Ольха". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Затопленные населенные пунктыСейчас известно, что в одном только Новокаховском городском округе полностью затопило три населенных пункта.Около 900 человек эвакуированы из прибрежных сел, добавил он. При этом, как отмечал у себя в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в массовой эвакуации необходимости нет.Что касается Новой Каховки, которая находится непосредственно вблизи разрушенной ГЭС, уровень воды там составляет уже около 11 метров, рассказал Леонтьев.Опасные отложенияВласти и профильные специалисты обсуждают, к каким последствиям в экономике, социальной сфере, сельском хозяйстве и экологии может привести произошедшее.Особу тревогу вызывает будущее сельского хозяйства в Запорожской области, большая часть которой контролируется Россией. Есть риск, что каналы, обеспечивающие воду для местного аграрно-промышленного комплекса, обмелеют, отметил в эфире канала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий.Остаются вопросы и по экологической ситуации.Наиболее серьезная угроза, полагает доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков, может скрываться на дне водохранилища, которое может полностью лишиться воды."Самое страшное — если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба", - приводит его слова РИА Новости.По его словам, данные токсичные отложения представляют собой осевшие загрязнители, которые поступали туда за все 70 лет функционирования ГЭС со сточными водами. В случае обмеления, они начнут "пылить" и поступать далее вместе с водой.Еще одним возможным последствием разрушения дамбы Каховской ГЭС эколог назвал снижение водности Северо-Крымского канала вплоть до полного обмеления и возможные сложности с охлаждением реакторов Запорожской АЭС в жаркую погоду.Комментарий Сергея ШойгуАтака Каховской ГЭС – "очередное террористическое преступление" киевского режима, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Не добившись успехов в наступлении, отметил Шойгу, украинская армия намерена перебросить подразделения с херсонского направления на направление наступления, из-за чего херсонская группировка ослабнет.Также, рассказал глава оборонного ведомства, ВСУ приступили к сооружению оборонительных рубежей на берегу Днепра, что свидетельствует о переходе украинской армии к обороне на этом участке.Опасения КиеваКиевский режим может опасаться удара со стороны ВС РФ на этом направлении, поэтому и был осуществлен подрыв Каховской ГЭС, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.По его словам, Украина фактически вычеркнула людей Херсонской и Запорожской областей, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта. Они этим и занимаются, подчеркнул собеседник издания."Есть информация, что вода на более низкий берег еще продолжает поступать, а плотина продолжает разрушатся. Вода дойдет до высокого уровня, а потом будет снижаться. И когда она будет снижаться, есть риск, что ВСУ могут приступить к форсированию Днепра, потому что наши немного отойдут от берега", - рассказал Суздальцев.Если мы справимся с водным балансом Крыма, то для нас это будет не очень важно. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, резюмировал он.
https://ukraina.ru/20230606/1046949931.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046968074_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e07253aa5ef6bbabefd9635555649d94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, каховская гэс, подрыв, катастрофа, экология, сергей шойгу, украина, всу, россия, андрей суздальцев
Эксклюзив, Каховская ГЭС, подрыв, катастрофа, экология, Сергей Шойгу, Украина, ВСУ, Россия, Андрей Суздальцев

Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС

17:44 06.06.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Херсонской области продолжается затопление территорий после неконтролируемого сброса воды с Каховской ГЭС, который стал следствием удара ВСУ по станции. Власти заявляют о катастрофических последствиях происходящего, их тревожный настрой разделяют ученые и экологи
Разрушение Каховской гидроэлектростанции началось в ночь на вторник, 6 июня, после удара ВСУ по ГЭС, который был нанесен, предположительно, из РСЗО "Ольха". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Затопленные населенные пункты
Сейчас известно, что в одном только Новокаховском городском округе полностью затопило три населенных пункта.

"Масштабы катастрофичные. На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе — инфраструктуры", - сказал глава местной администрации Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

Около 900 человек эвакуированы из прибрежных сел, добавил он. При этом, как отмечал у себя в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в массовой эвакуации необходимости нет.
Что касается Новой Каховки, которая находится непосредственно вблизи разрушенной ГЭС, уровень воды там составляет уже около 11 метров, рассказал Леонтьев.
Опасные отложения
Власти и профильные специалисты обсуждают, к каким последствиям в экономике, социальной сфере, сельском хозяйстве и экологии может привести произошедшее.
Особу тревогу вызывает будущее сельского хозяйства в Запорожской области, большая часть которой контролируется Россией. Есть риск, что каналы, обеспечивающие воду для местного аграрно-промышленного комплекса, обмелеют, отметил в эфире канала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Для сельского хозяйства, конечно, будет ущерб, потому что в каналах месяца полтора хватит воды, а в перспективе они окажутся без воды. Этот сезон мы еще пройдем, но на следующий год, я надеюсь, проблема будет решена, и мы сможем с уверенностью сказать, что наш сельскохозяйственный регион не окажется без водоснабжения", - сказал он.

Остаются вопросы и по экологической ситуации.
Наиболее серьезная угроза, полагает доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков, может скрываться на дне водохранилища, которое может полностью лишиться воды.
"Самое страшное — если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба", - приводит его слова РИА Новости.
По его словам, данные токсичные отложения представляют собой осевшие загрязнители, которые поступали туда за все 70 лет функционирования ГЭС со сточными водами. В случае обмеления, они начнут "пылить" и поступать далее вместе с водой.
Еще одним возможным последствием разрушения дамбы Каховской ГЭС эколог назвал снижение водности Северо-Крымского канала вплоть до полного обмеления и возможные сложности с охлаждением реакторов Запорожской АЭС в жаркую погоду.
Комментарий Сергея Шойгу
Атака Каховской ГЭС – "очередное террористическое преступление" киевского режима, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий", - сказал он.

Не добившись успехов в наступлении, отметил Шойгу, украинская армия намерена перебросить подразделения с херсонского направления на направление наступления, из-за чего херсонская группировка ослабнет.
Также, рассказал глава оборонного ведомства, ВСУ приступили к сооружению оборонительных рубежей на берегу Днепра, что свидетельствует о переходе украинской армии к обороне на этом участке.
Опасения Киева
Киевский режим может опасаться удара со стороны ВС РФ на этом направлении, поэтому и был осуществлен подрыв Каховской ГЭС, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.

"Да, мы вынуждены покидать свои оборонительные линии. Но надо понимать, что вода рано или поздно снова пойдет, а линия нашей обороны сместится. Появятся естественные разрывы, а это надо будет каким-то образом ликвидировать. А этот момент будет опасен", - заявил эксперт.

По его словам, Украина фактически вычеркнула людей Херсонской и Запорожской областей, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта. Они этим и занимаются, подчеркнул собеседник издания.
"Есть информация, что вода на более низкий берег еще продолжает поступать, а плотина продолжает разрушатся. Вода дойдет до высокого уровня, а потом будет снижаться. И когда она будет снижаться, есть риск, что ВСУ могут приступить к форсированию Днепра, потому что наши немного отойдут от берега", - рассказал Суздальцев.
Если мы справимся с водным балансом Крыма, то для нас это будет не очень важно. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, резюмировал он.
Андрей Суздальцев интервью
12:04
Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр
 
ЭксклюзивКаховская ГЭСподрывкатастрофаэкологияСергей ШойгуУкраинаВСУРоссияАндрей Суздальцев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Алексей Анпилогов: Россия оставила ВСУ без всего под Волновахой, но они готовят два плана мести на Днепре
17:59Новороссийский чиновник Пушкин
17:58Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня
17:47Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня
17:44Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
17:35"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища
17:26"Не было возможности": глава генштаба США пожаловался на отсутствие контактов с коллегой из Китая
17:12О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов
17:07Лидеры стран Африки договорились о взаимодействии по мирному урегулированию на Украине
16:40Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления
16:39Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ
16:31Экс-чиновник из Херсонской области похитил деньги, выделенные на больницу
16:24Волна смыла всё. Прорыв на Каховской ГЭС напомнил о катастрофах в Киеве, Америке и Европе
16:09Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям
16:01"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык
15:42Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео
15:34Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц
15:29В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта
15:28Фильм про Каховскую ГЭС, которой больше нет. Как нынешняя Украина уничтожила труд 12 тысяч своих предков
15:22Потоп и эвакуация. Что происходит в Херсоне
Лента новостейМолния