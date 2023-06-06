https://ukraina.ru/20230606/1046967468.html

Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС

Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру

Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС

В Херсонской области продолжается затопление территорий после неконтролируемого сброса воды с Каховской ГЭС, который стал следствием удара ВСУ по станции. Власти заявляют о катастрофических последствиях происходящего, их тревожный настрой разделяют ученые и экологи

2023-06-06T17:44

2023-06-06T17:44

2023-06-06T17:44

эксклюзив

каховская гэс

подрыв

катастрофа

экология

сергей шойгу

украина

всу

россия

андрей суздальцев

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Разрушение Каховской гидроэлектростанции началось в ночь на вторник, 6 июня, после удара ВСУ по ГЭС, который был нанесен, предположительно, из РСЗО "Ольха". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Затопленные населенные пунктыСейчас известно, что в одном только Новокаховском городском округе полностью затопило три населенных пункта.Около 900 человек эвакуированы из прибрежных сел, добавил он. При этом, как отмечал у себя в телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, в массовой эвакуации необходимости нет.Что касается Новой Каховки, которая находится непосредственно вблизи разрушенной ГЭС, уровень воды там составляет уже около 11 метров, рассказал Леонтьев.Опасные отложенияВласти и профильные специалисты обсуждают, к каким последствиям в экономике, социальной сфере, сельском хозяйстве и экологии может привести произошедшее.Особу тревогу вызывает будущее сельского хозяйства в Запорожской области, большая часть которой контролируется Россией. Есть риск, что каналы, обеспечивающие воду для местного аграрно-промышленного комплекса, обмелеют, отметил в эфире канала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий.Остаются вопросы и по экологической ситуации.Наиболее серьезная угроза, полагает доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков, может скрываться на дне водохранилища, которое может полностью лишиться воды."Самое страшное — если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба", - приводит его слова РИА Новости.По его словам, данные токсичные отложения представляют собой осевшие загрязнители, которые поступали туда за все 70 лет функционирования ГЭС со сточными водами. В случае обмеления, они начнут "пылить" и поступать далее вместе с водой.Еще одним возможным последствием разрушения дамбы Каховской ГЭС эколог назвал снижение водности Северо-Крымского канала вплоть до полного обмеления и возможные сложности с охлаждением реакторов Запорожской АЭС в жаркую погоду.Комментарий Сергея ШойгуАтака Каховской ГЭС – "очередное террористическое преступление" киевского режима, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Не добившись успехов в наступлении, отметил Шойгу, украинская армия намерена перебросить подразделения с херсонского направления на направление наступления, из-за чего херсонская группировка ослабнет.Также, рассказал глава оборонного ведомства, ВСУ приступили к сооружению оборонительных рубежей на берегу Днепра, что свидетельствует о переходе украинской армии к обороне на этом участке.Опасения КиеваКиевский режим может опасаться удара со стороны ВС РФ на этом направлении, поэтому и был осуществлен подрыв Каховской ГЭС, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.По его словам, Украина фактически вычеркнула людей Херсонской и Запорожской областей, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта. Они этим и занимаются, подчеркнул собеседник издания."Есть информация, что вода на более низкий берег еще продолжает поступать, а плотина продолжает разрушатся. Вода дойдет до высокого уровня, а потом будет снижаться. И когда она будет снижаться, есть риск, что ВСУ могут приступить к форсированию Днепра, потому что наши немного отойдут от берега", - рассказал Суздальцев.Если мы справимся с водным балансом Крыма, то для нас это будет не очень важно. Мы надеемся на нашу армию, что она не сдаст свои позиции и ситуация придет в норму. А если Украина действительно попытается использовать эту ситуацию для наступления на Крым через Херсонскую область, то нас ждут серьезные проблемы, резюмировал он.

https://ukraina.ru/20230606/1046949931.html

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2023

Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, каховская гэс, подрыв, катастрофа, экология, сергей шойгу, украина, всу, россия, андрей суздальцев