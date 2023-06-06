https://ukraina.ru/20230606/1046960276.html
Легойда: силовой захват Киево-Печерской лавры становится все более вероятным
Легойда: силовой захват Киево-Печерской лавры становится все более вероятным - 06.06.2023 Украина.ру
Легойда: силовой захват Киево-Печерской лавры становится все более вероятным
Силовой захват Киево-Печерской лавры весьма вероятен, написал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда, в своем телеграм-канале 6 июня
2023-06-06T15:10
2023-06-06T15:10
2023-06-06T15:26
новости
упц
киево-печерская лавра
монахи
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Он напомнил, что суды на Украине "давно перестали быть беспристрастными и независимыми", хотя, по мнению Легойды, и встречаются редкие исключения. Ранее глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приемке-передаче имущества в Киево-Печерской лавре завершила работу, монахов УПЦ обязали покинуть обитель в трехдневный срок.В последнее время на Украине усилилось давление на Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о её запрете а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.В интервью изданию Украина.ру экс-депутат Донецкого областного совета, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова сказала, что то, что происходит сейчас в Донбассе и на Украине, это не просто война, это цивилизационное противостояние.Это действительно война добра со злом, где фронт проходит по душе каждого из нас, власть на Украине сама разжигает межрелигиозную ненависть в собственной стране, добавила она.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230501/1045747298.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, упц, киево-печерская лавра, монахи, украина, рпц
Легойда: силовой захват Киево-Печерской лавры становится все более вероятным
15:10 06.06.2023 (обновлено: 15:26 06.06.2023)
Силовой захват Киево-Печерской лавры весьма вероятен, написал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда, в своем телеграм-канале 6 июня
Он напомнил, что суды на Украине "давно перестали быть беспристрастными и независимыми", хотя, по мнению Легойды, и встречаются редкие исключения.
"Братию обители, конечно, не запугать никаким ультиматумами, однако перспектива силового захвата лавры становится все более вероятной. Вряд ли стоит надеяться на справедливость судебного разбирательства, о котором говорит министр", - сказал Легойда.
Ранее глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приемке-передаче имущества в Киево-Печерской лавре завершила работу, монахов УПЦ обязали покинуть обитель в трехдневный срок.
В последнее время на Украине усилилось
давление на Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о её запрете а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
В интервью изданию Украина.ру экс-депутат Донецкого областного совета, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова сказала, что то, что происходит сейчас в Донбассе и на Украине, это не просто война, это цивилизационное противостояние.
Это действительно война добра со злом, где фронт проходит по душе каждого из нас, власть на Украине сама разжигает межрелигиозную ненависть в собственной стране, добавила она.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.