https://ukraina.ru/20230606/1046960276.html

Легойда: силовой захват Киево-Печерской лавры становится все более вероятным

Легойда: силовой захват Киево-Печерской лавры становится все более вероятным - 06.06.2023 Украина.ру

Легойда: силовой захват Киево-Печерской лавры становится все более вероятным

Силовой захват Киево-Печерской лавры весьма вероятен, написал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда, в своем телеграм-канале 6 июня

2023-06-06T15:10

2023-06-06T15:10

2023-06-06T15:26

новости

упц

киево-печерская лавра

монахи

украина

рпц

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Он напомнил, что суды на Украине "давно перестали быть беспристрастными и независимыми", хотя, по мнению Легойды, и встречаются редкие исключения. Ранее глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что комиссия по приемке-передаче имущества в Киево-Печерской лавре завершила работу, монахов УПЦ обязали покинуть обитель в трехдневный срок.В последнее время на Украине усилилось давление на Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о её запрете а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.В интервью изданию Украина.ру экс-депутат Донецкого областного совета, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Татьяна Мармазова сказала, что то, что происходит сейчас в Донбассе и на Украине, это не просто война, это цивилизационное противостояние.Это действительно война добра со злом, где фронт проходит по душе каждого из нас, власть на Украине сама разжигает межрелигиозную ненависть в собственной стране, добавила она.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, упц, киево-печерская лавра, монахи, украина, рпц