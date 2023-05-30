Украинские раскольники захватили очередной храм, на этот раз под Киевом - 30.05.2023 Украина.ру
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Украинские раскольники захватили очередной храм, на этот раз под Киевом
Украинские раскольники захватили очередной храм, на этот раз под Киевом - 30.05.2023 Украина.ру
Украинские раскольники захватили очередной храм, на этот раз под Киевом
Храм Дмитрия Солунского канонической Украинской православной церкви в Киевской области захвачен, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своём телеграм-канале 30 мая
2023-05-30T12:09
2023-05-30T12:09
новости
упц
пцу
украина
церковь
захват
храм
киево-печерская лавра
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В сообщении говорится, что группа людей срезала замки и вошла в храм.Также отмечается, что сегодня суд должен выносить решение об измении подчинённости храма.Община храма просит молитвенной поддержки. Церковных рейдеров немного, есть возможность отстоять храм, выразили надежду в СПЖ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.Киевский режим утверждает, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внешне законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.Ранее министерство культуры Украины уведомило каноническую УПЦ о разрыве договора аренды и потребовало освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании.Она была сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.Наместник мужского монастыря Саввы Освященного архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру рассказал о борьбе с православием.По его словам, Порошенко, а точнее его кураторы, создавшие раскольническую ПЦУ борются с мировым православием. А так как две трети мирового православия - это РПЦ, то борются именно с ней.Тем более, отметил отец Иоанн, многие другие православные церкви в какой-то мере зависимы, поскольку их страны являются членами Евросоюза. В тех же Болгарии, Румынии, Греции можно влиять на церковь через политиков, продавливать какие-то моменты, добавил архимандрит.По его мнению, было очевидно, что начнут принуждать к переходу в раскольническую РЦУ, боевые действия лишь ускорили процесс.По словам архимандрита, единственный способ "воевать с церковью", это отрывать куски и перетаскивать в подконтрольный Вселенский патриархат. Патриарха там назначили американцы и полностью его контролируют, заявил архимандрит.План заключается в захвате приходов и переводе их под юрисдикцию Вселенского патриархата, который после должен будет передать их католикам. По крайней мере до 2025 года они планируют объединяться с католиками, добавил отец Иоанн.Подробнее об этом можно прочитать в интервью архимандрита Иоанна на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяНачало дипломатического наступления РоссииГрайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводы
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новости, упц, пцу, украина, церковь, захват, храм, киево-печерская лавра
Новости, УПЦ, ПЦУ, Украина, Церковь, захват, храм, Киево-Печерская лавра

Украинские раскольники захватили очередной храм, на этот раз под Киевом

12:09 30.05.2023
 
© Союз Православных ЖурналистовХрам Димитрия Солунского в селе Черняхов Обуховского района Киевской области
Храм Димитрия Солунского в селе Черняхов Обуховского района Киевской области
© Союз Православных Журналистов
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Храм Дмитрия Солунского канонической Украинской православной церкви в Киевской области захвачен, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в своём телеграм-канале 30 мая
В сообщении говорится, что группа людей срезала замки и вошла в храм.
„В селе Черняхов Обуховского района Киевской области захватили храм Димитрия Солунского.10 человек срезали замки и вошли в храм“. - сообщил СПЖ.
Также отмечается, что сегодня суд должен выносить решение об измении подчинённости храма.
Община храма просит молитвенной поддержки. Церковных рейдеров немного, есть возможность отстоять храм, выразили надежду в СПЖ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ.
Киевский режим утверждает, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внешне законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.
Ранее министерство культуры Украины уведомило каноническую УПЦ о разрыве договора аренды и потребовало освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании.
Она была сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
УПЦ
12 мая, 17:09
"Когда они пришли за мной…" Власти добивают Украинскую православную церковьСвященнослужители Бердянской и Приморской епархий Запорожской области обратились с просьбой о принятии в РПЦ. Это прецедент, поскольку инициатива идет не от архиерея, а снизу — от простых священников и прихожан
Наместник мужского монастыря Саввы Освященного архимандрит Иоанн в интервью изданию Украина.ру рассказал о борьбе с православием.
По его словам, Порошенко, а точнее его кураторы, создавшие раскольническую ПЦУ борются с мировым православием. А так как две трети мирового православия - это РПЦ, то борются именно с ней.
Тем более, отметил отец Иоанн, многие другие православные церкви в какой-то мере зависимы, поскольку их страны являются членами Евросоюза. В тех же Болгарии, Румынии, Греции можно влиять на церковь через политиков, продавливать какие-то моменты, добавил архимандрит.
По его мнению, было очевидно, что начнут принуждать к переходу в раскольническую РЦУ, боевые действия лишь ускорили процесс.
По словам архимандрита, единственный способ "воевать с церковью", это отрывать куски и перетаскивать в подконтрольный Вселенский патриархат. Патриарха там назначили американцы и полностью его контролируют, заявил архимандрит.
План заключается в захвате приходов и переводе их под юрисдикцию Вселенского патриархата, который после должен будет передать их католикам. По крайней мере до 2025 года они планируют объединяться с католиками, добавил отец Иоанн.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью архимандрита Иоанна на нашем сайте.
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