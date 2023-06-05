https://ukraina.ru/20230605/1046924354.html

ВСУ пошли в наступление. О чём говорили эксперты 5 июня

ВСУ пошли в наступление. О чём говорили эксперты 5 июня - 05.06.2023 Украина.ру

ВСУ пошли в наступление. О чём говорили эксперты 5 июня

Украина.ру, 05.06.2023

2023-06-05T18:12

2023-06-05T18:12

2023-06-05T18:12

эксклюзив

россия

нато

владимир козин

украина

всу

наступление

алексей леонков

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Попытка атаки ВСУВ Минобороны РФ сообщили, что с утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений.Целью Киева был прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта, но своих задач он не добился.Пока мы не можем говорить о том, что это было наступление. Это было начало наступательной операции, когда нам должно было показаться, что противник наступает по всем направлениям, чтобы создать масштабность этой атаки, уверен военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.По его словам, большинство из этих наступлений носят отвлекающий характер. У нас должно сложиться впечатление, что именно на этом направлении Украина движется с остервенением, а в тылу за этими наступающими стягивается бронированный кулак, который взломает нашу оборону."Поэтому мы видим равнозначные по интенсивности алармистские сообщения о боевых действиях и обстрелах из-под Угледара, Запорожья, Авдеевки, Артемовска и Белгорода. Но мы не можем сказать, что именно на этих направлениях противник развернет именно свои силы.Единственный, кто видит четкую картину – наш Оперштаб.Наша разведка фиксирует передвижение сил и средств противника. Поэтому Угледар и Волноваха рассматривались нами как одно из направлений, где ВСУ попытаются достичь успеха, захватив часть населенных пунктов, которые мы освободили в результате упорных боев", – сообщил Леонков.В целом, отмечает он, противник перешел от обстрелов и отдельных ротно-тактических групп к более интенсивным боевым действиям на отдельных участках, чтобы у нас складывалось мнение, что именно там будет прорыв.Мы предполагали, что бои будут тяжелыми. И на всех этих предположениях строилась не только наша эшелонированная оборона, но и последующие действия, которые должны были обескровить наступающую украинскую группировку."То, что мы видим – это только первая фаза. Что будет дальше – покажет время", – заявил военный эксперт."Будут новые попытки прощупать нашу оборону"Судя по интенсивности проводимых атак, это, скорее всего, была разведка боем, говорит Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой.Украинские силы пытались нащупать наши слабые места в надежде, что где-то они смогут прорваться.У ВСУ, поясняет Липовой, есть резерв, который готов был войти в место прорыва и нарастить наступление. Но все попытки противника прорвать российскую оборону сразу на нескольких участках фронта закончились провалом: было уничтожено значительное количество бронетехники и личного состава ВСУ. Силы Украины откатились обратно на исходную позицию."Судя по всему, у них это план не последний, завтра будут новые попытки ВСУ прощупать нашу оборону. Они не остановятся, так как хозяева из-за океана толкают их на это контрнаступление и подобного рода авантюры, не считаясь ни с потерями, ни с затратами.Америка не может ждать: время идет, и оно работает не на Украину и не на Запад", – рассказал Липовой.Он также считает, что это только начало. ВСУ пробуют силы, пуская в расход постсоветскую технику, которая досталась Украине по наследству. А свои козыри — иностранную технику — они пока держат в запасе.Судя по всему, в следующий этап пойдет более солидная техника, которую они получили непосредственно от НАТО, прогнозирует эксперт.В каком случае Россия может ударить по странам НАТОПолитолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин ответил на вопрос, должна ли Россия нанести удар по наиболее активным участникам агрессии против нашей страны, входящим в НАТО.В нынешней ситуации, считает Козин, не стоит наносить ни первого ракетно-ядерного, ни первого удара с использованием неядерных, обычных вооружений.Если Россия, продолжил политолог, быстро уничтожит военную машину Украины, а также добьется ее демилитаризации и денацификации, сохранения на веки вечные ее внеблокового статуса, а также в качестве государства, которое никогда больше не будет угрожать России, ее союзникам и друзьям, то в таких ударах с российской стороны не будет никакой необходимости."Подобные удары — как ядерный, так и неядерный — спровоцируют не просто ракетно-ядерную войну. А комбинированную войну с тремя составляющими: с ракетно-ядерными, ракетно-противоракетными и космическими ударными системами.Но если США и НАТО нанесут по России, ее союзникам и друзьям первый ракетно-ядерный удар, то, разумеется, ее мощные ядерные пакетные войска стратегического назначения (РВСН) и семь видов гиперзвуковых перспективных высокоточных систем ответят агрессору, как говорят, по полной программе.И причем по всем государствам Североатлантического союза, который вместе с Украиной развязал вооруженную агрессию против Российской Федерации", – сказал Козин.

https://ukraina.ru/20230605/1046908257.html

https://ukraina.ru/20230605/1046916638.html

https://ukraina.ru/20230605/1046905480.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, нато, владимир козин, украина, всу, наступление, алексей леонков