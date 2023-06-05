https://ukraina.ru/20230605/1046892740.html

Наступление на юге, беспилотники под Калугой. Главное на Украине на утро 5 июня

Наступление на юге, беспилотники под Калугой. Главное на Украине на утро 5 июня - 05.06.2023 Украина.ру

Наступление на юге, беспилотники под Калугой. Главное на Украине на утро 5 июня

Минобороны РФ сообщило о срыве украинского наступления под Донецком и Запорожьем. Под Калугой упали два украинских беспилотника

2023-06-05T09:40

2023-06-05T09:40

2023-06-05T09:56

эксклюзив

хроники

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Заявление оборонного ведомства было сделано в 01:31.«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.По его словам, в результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.Также Конашенков заявил, что командующий объединенной группировкой войск — начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в этот период «находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».О том, что на Донецком направлении ведутся бои, 4 июня сообщал основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.«На Великоновоселковском направлении противник предпринимает попытку прорыва. Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня он смог достичь тактического успеха — забрал у нас одну позицию, но понёс ощутимые потери. Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва - очевидно, стремится приумножить достижения», — написал он в своём телеграм-канале в тот день в 15:32.Позже, в 6:37 5 июня, уже после заявления Минобороны РФ, Ходаковский сообщил о тяжёлых боях на Угледарском направлении.«Левее Угледара противник ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешёл в наступление на направлении Золотая Нива — Новодонецкое. Пока что ему сопутствует успех. Во второй половине ночи он начал производить перемещения, создав впечатление, что продолжит давление на участке вчерашнего прорыва под Великоновоселовкой. Аэроразведка зафиксировала в тактическом районе движение до тридцати единиц бронетехники, но в силу ограниченных возможностей точку "всплытия" установить не смогла. В результате ударная группа, которая отрабатывает сейчас Новодонецкое, вышла на рубеж атаки почти незамеченной. Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии», — указал Ходаковский.Об украинском наступлении сообщил и российский военкор Александр Коц.«С раннего утра активные бои идут на двух направлениях. После вчерашней неудачи противник пошел бо́льшими силами с запада на Угледарском направлении. Возможно, с целью охвата с юга. Впрочем, Киев может попытаться пойти как вниз, в сторону Никольского и Мангушева, так и в сторону Волновахи, с целью разрезания ДНР на две части. Наступательные действия противник ведет также в районе Артемовска. Под артиллерийским огнем — Соледар к северу от города. Бои идут и к юго-западу от Бахмута. И судя по всему, основные силы в бой хохол пока не вводил. И введет, быть может, совсем на другом участке», — отметил Коц.Также стало известно о наступательных действиях ВСУ на запорожском направлении.«Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевьеского выступа, которые начались вчера. Враг бросил в атаку ещё большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идёт бой. Подробности позже», — сообщил утром 5 июня председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.Ранее, 4 июня, Минобороны Украины опубликовало видеоролик, в котором призывало граждан не распространять информацию о наступлении.На ролике военные держали палец у уст и была надпись: «Планы любят тишину. Объявления о начале не будет».Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, что его страна «спокойно выбирает, что делать». Он слова президента Украины Владимира Зеленского, что Вооружённые силы Украины готовы к контрнаступлению, и заявил, что ВСУ «будут действовать в лучшее время».Беспилотники под КалугойВ Калужской области два беспилотника упали на федеральную трассу М-3 «Украина» на 299-м и на 283-м километрах около сел Жиздра и Думиничи.«Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.Фотографии беспилотников опубликовали некоторые телеграм-каналы.«На фото — беспилотник, упавший на 299 километре трассы "Украина" в Калужской области. По предварительным данным, он упал недалеко от поста ДПС», — подписал фото телеграм-канал Baza.Другой телеграм-канал — SHOT — опубликовал ещё и свидетельства очевидцев.«Фургончик ехал из Брянска, над ними пролетел БПЛА. Он не сдетонировал, не взорвался, ничего. Я остановился. Ребята из фургона сразу позвонили в полицию, сообщили. Там сказали: ждите, мы едем. Мы не подходили к нему близко. Кто его знает, что там. Потом ещё один дрон упал недалеко от моста», — рассказал каналу дальнобойщик, видевший дрон.Канал также опубликовал фотографию и видео (18+) упавшего беспилотника.Также видео с упавшим беспилотником опубликовал военкор Александр Коц.Это не первые украинские беспилотники, которые атакуют Калужскую область. Так, 2 июня беспилотник упал в Кировском районе Калужской области, произошел взрыв, повреждений не было. Днём ранее дрон самолетного типа упал около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.

https://ukraina.ru/20230604/1046885251.html

https://ukraina.ru/20230604/1046880391.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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