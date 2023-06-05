https://ukraina.ru/20230605/1046892740.html
Наступление на юге, беспилотники под Калугой. Главное на Украине на утро 5 июня
Наступление на юге, беспилотники под Калугой. Главное на Украине на утро 5 июня - 05.06.2023 Украина.ру
Наступление на юге, беспилотники под Калугой. Главное на Украине на утро 5 июня
Минобороны РФ сообщило о срыве украинского наступления под Донецком и Запорожьем. Под Калугой упали два украинских беспилотника
2023-06-05T09:40
2023-06-05T09:40
2023-06-05T09:56
эксклюзив
хроники
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Заявление оборонного ведомства было сделано в 01:31.«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.По его словам, в результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.Также Конашенков заявил, что командующий объединенной группировкой войск — начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в этот период «находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».О том, что на Донецком направлении ведутся бои, 4 июня сообщал основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.«На Великоновоселковском направлении противник предпринимает попытку прорыва. Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня он смог достичь тактического успеха — забрал у нас одну позицию, но понёс ощутимые потери. Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва - очевидно, стремится приумножить достижения», — написал он в своём телеграм-канале в тот день в 15:32.Позже, в 6:37 5 июня, уже после заявления Минобороны РФ, Ходаковский сообщил о тяжёлых боях на Угледарском направлении.«Левее Угледара противник ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешёл в наступление на направлении Золотая Нива — Новодонецкое. Пока что ему сопутствует успех. Во второй половине ночи он начал производить перемещения, создав впечатление, что продолжит давление на участке вчерашнего прорыва под Великоновоселовкой. Аэроразведка зафиксировала в тактическом районе движение до тридцати единиц бронетехники, но в силу ограниченных возможностей точку "всплытия" установить не смогла. В результате ударная группа, которая отрабатывает сейчас Новодонецкое, вышла на рубеж атаки почти незамеченной. Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии», — указал Ходаковский.Об украинском наступлении сообщил и российский военкор Александр Коц.«С раннего утра активные бои идут на двух направлениях. После вчерашней неудачи противник пошел бо́льшими силами с запада на Угледарском направлении. Возможно, с целью охвата с юга. Впрочем, Киев может попытаться пойти как вниз, в сторону Никольского и Мангушева, так и в сторону Волновахи, с целью разрезания ДНР на две части. Наступательные действия противник ведет также в районе Артемовска. Под артиллерийским огнем — Соледар к северу от города. Бои идут и к юго-западу от Бахмута. И судя по всему, основные силы в бой хохол пока не вводил. И введет, быть может, совсем на другом участке», — отметил Коц.Также стало известно о наступательных действиях ВСУ на запорожском направлении.«Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевьеского выступа, которые начались вчера. Враг бросил в атаку ещё большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идёт бой. Подробности позже», — сообщил утром 5 июня председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.Ранее, 4 июня, Минобороны Украины опубликовало видеоролик, в котором призывало граждан не распространять информацию о наступлении.На ролике военные держали палец у уст и была надпись: «Планы любят тишину. Объявления о начале не будет».Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, что его страна «спокойно выбирает, что делать». Он слова президента Украины Владимира Зеленского, что Вооружённые силы Украины готовы к контрнаступлению, и заявил, что ВСУ «будут действовать в лучшее время».Беспилотники под КалугойВ Калужской области два беспилотника упали на федеральную трассу М-3 «Украина» на 299-м и на 283-м километрах около сел Жиздра и Думиничи.«Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.Фотографии беспилотников опубликовали некоторые телеграм-каналы.«На фото — беспилотник, упавший на 299 километре трассы "Украина" в Калужской области. По предварительным данным, он упал недалеко от поста ДПС», — подписал фото телеграм-канал Baza.Другой телеграм-канал — SHOT — опубликовал ещё и свидетельства очевидцев.«Фургончик ехал из Брянска, над ними пролетел БПЛА. Он не сдетонировал, не взорвался, ничего. Я остановился. Ребята из фургона сразу позвонили в полицию, сообщили. Там сказали: ждите, мы едем. Мы не подходили к нему близко. Кто его знает, что там. Потом ещё один дрон упал недалеко от моста», — рассказал каналу дальнобойщик, видевший дрон.Канал также опубликовал фотографию и видео (18+) упавшего беспилотника.Также видео с упавшим беспилотником опубликовал военкор Александр Коц.Это не первые украинские беспилотники, которые атакуют Калужскую область. Так, 2 июня беспилотник упал в Кировском районе Калужской области, произошел взрыв, повреждений не было. Днём ранее дрон самолетного типа упал около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.
https://ukraina.ru/20230604/1046885251.html
https://ukraina.ru/20230604/1046880391.html
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эксклюзив, хроники
Наступление на юге, беспилотники под Калугой. Главное на Украине на утро 5 июня
09:40 05.06.2023 (обновлено: 09:56 05.06.2023)
Минобороны РФ сообщило о срыве украинского наступления под Донецком и Запорожьем. Под Калугой упали два украинских беспилотника
Заявление оборонного ведомства было сделано в 01:31.
«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении введением в бой 23 и 31 механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
Также Конашенков заявил, что командующий объединенной группировкой войск — начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в этот период «находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».
О том, что на Донецком направлении ведутся бои, 4 июня сообщал основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«На Великоновоселковском направлении противник предпринимает попытку прорыва. Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня он смог достичь тактического успеха — забрал у нас одну позицию, но понёс ощутимые потери. Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва - очевидно, стремится приумножить достижения», — написал он в своём телеграм-канале
в тот день в 15:32.
Позже, в 6:37 5 июня, уже после заявления Минобороны РФ, Ходаковский сообщил
о тяжёлых боях на Угледарском направлении.
«Левее Угледара противник ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешёл в наступление на направлении Золотая Нива — Новодонецкое. Пока что ему сопутствует успех. Во второй половине ночи он начал производить перемещения, создав впечатление, что продолжит давление на участке вчерашнего прорыва под Великоновоселовкой. Аэроразведка зафиксировала в тактическом районе движение до тридцати единиц бронетехники, но в силу ограниченных возможностей точку "всплытия" установить не смогла. В результате ударная группа, которая отрабатывает сейчас Новодонецкое, вышла на рубеж атаки почти незамеченной. Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии», — указал Ходаковский.
Об украинском наступлении сообщил и российский военкор Александр Коц.
«С раннего утра активные бои идут на двух направлениях. После вчерашней неудачи противник пошел бо́льшими силами с запада на Угледарском направлении. Возможно, с целью охвата с юга. Впрочем, Киев может попытаться пойти как вниз, в сторону Никольского и Мангушева, так и в сторону Волновахи, с целью разрезания ДНР на две части. Наступательные действия противник ведет также в районе Артемовска. Под артиллерийским огнем — Соледар к северу от города. Бои идут и к юго-западу от Бахмута. И судя по всему, основные силы в бой хохол пока не вводил. И введет, быть может, совсем на другом участке
», — отметил
Коц.
Также стало известно о наступательных действиях ВСУ на запорожском направлении.
«Сегодня с самого раннего утра (начиная с 04:00) возобновились активные боевые действия в районе Времевьеского выступа, которые начались вчера. Враг бросил в атаку ещё большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно. Идёт бой. Подробности позже
», — сообщил
утром 5 июня председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов
в своём телеграм-канале.
Ранее, 4 июня, Минобороны Украины опубликовало видеоролик, в котором призывало граждан не распространять информацию о наступлении.
На ролике военные держали палец у уст и была надпись: «Планы любят тишину. Объявления о начале не будет».
Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera
, что его страна «спокойно выбирает, что делать». Он слова президента Украины Владимира Зеленского
, что Вооружённые силы Украины готовы к контрнаступлению, и заявил, что ВСУ «будут действовать в лучшее время».
В Калужской области два беспилотника упали на федеральную трассу М-3 «Украина» на 299-м и на 283-м километрах около сел Жиздра и Думиничи.
«Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда
», — сообщил
в своём телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша
.
Фотографии беспилотников опубликовали некоторые телеграм-каналы.
«На фото — беспилотник, упавший на 299 километре трассы "Украина" в Калужской области. По предварительным данным, он упал недалеко от поста ДПС», — подписал фото телеграм-канал Baza.
Другой телеграм-канал — SHOT — опубликовал ещё и свидетельства очевидцев.
«Фургончик ехал из Брянска, над ними пролетел БПЛА. Он не сдетонировал, не взорвался, ничего. Я остановился. Ребята из фургона сразу позвонили в полицию, сообщили. Там сказали: ждите, мы едем. Мы не подходили к нему близко. Кто его знает, что там. Потом ещё один дрон упал недалеко от моста», — рассказал каналу дальнобойщик, видевший дрон.
Канал также опубликовал фотографию и видео (18+
) упавшего беспилотника.
Также видео с упавшим беспилотником опубликовал военкор Александр Коц.
Это не первые украинские беспилотники, которые атакуют Калужскую область. Так, 2 июня беспилотник упал в Кировском районе Калужской области, произошел взрыв, повреждений не было. Днём ранее дрон самолетного типа упал около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.