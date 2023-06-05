https://ukraina.ru/20230605/1046916638.html

Генерал-майор Сергей Липовой об истощении сил ВСУ, начале наступления и возможных точках прорыва

Генерал-майор Сергей Липовой об истощении сил ВСУ, начале наступления и возможных точках прорыва - 05.06.2023 Украина.ру

Генерал-майор Сергей Липовой об истощении сил ВСУ, начале наступления и возможных точках прорыва

Начало наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении в интервью изданию Украина.ру прокомментировал Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой

2023-06-05T16:56

2023-06-05T16:56

2023-06-05T18:24

интервью

контрнаступление

всу

фронт

военная техника

оборона

нато

белгород

донецк

вс рф

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Вооруженные силы Украины 4 июня начали крупномасштабное наступление на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в атаке участвовали 6 механизированных и 2 танковых батальона. Своей задачи — прорвать российскую оборону — противник не достиг. — Сергей Анатольевич, как вы можете прокомментировать эту атаку ВСУ?— Судя по интенсивности проводимых атак, это, скорее всего, была разведка боем. Украинские силы пытались нащупать наши слабые места в надежде, что где-то они смогут прорваться. У ВСУ есть резерв, который готов был войти в место прорыва и нарастить наступление. Все попытки противника прорвать российскую оборону сразу на нескольких участках фронта закончились провалом: было уничтожено значительное количество бронетехники и личного состава ВСУ. Силы Украины откатились обратно на исходную позицию.Судя по всему, у них это план не последний, завтра будут новые попытки ВСУ прощупать нашу оборону. Они не остановятся, так как хозяева из-за океана толкают их на это контрнаступление и подобного рода авантюры, не считаясь ни с потерями, ни с затратами. Америка не может ждать: время идет, и оно работает не на Украину и не на Запад.Продолжает работать принцип — война до последнего украинца. И не важно, есть ли у ВСУ какая-то подготовка, прикрытие, достаточно ли обеспечения необходимым. Все это не волнует США, для которых самое главное — бросить в бой как можно больше людей и положить их там. Поэтому они и дальше будут искать новые направления, чтобы попробовать со всех сторон прорвать нашу оборону.— Где может ударить Украина завтра?— Это не ко мне вопрос, а к киевскому фашистскому режиму. Они могут ударить непосредственно по тем направлениям, по которым сегодня уже была безуспешная попытка. Сложно сказать, сложно понять их логику.Логика любого кадрового военного говорит о том, что без тщательной подготовки и проработки вариантов наступления атаковать вообще не стоит, если не хочешь понести больших потерь. Но в данной ситуации у ВСУ, видно, — совсем иная логика. Им главное изобразить сильную активность, изобразить боевой дух, чтобы их украинский фюрер мог в очередной раз поехать по Европе с протянутой рукой и выпросить очередные подачки в виде займов, боеприпасов, боевой техники. Для Киева важно одно — чтобы не отвернулись их спонсоры на Западе.— Означает ли, что ВСУ начали обещанное контрнаступление?— Сложно сказать. Я упомянул, что, скорее всего, это проба пера, тестирование сил, как бы некое предисловие [перед контрнаступлением]. Судя по тому, что ВСУ бросают в бой свой стратегический резерв, они медленно, плавно начинают так называемое контрнаступление.— ВСУ задействовали стратегические резервы. О чем еще это говорит? — Это говорит о том, что у них уже не осталось или осталось совсем немного тактических и оперативных резервов. В бой ВСУ бросили практически все живые силы, которые обучались в НАТО, Европе, в Англии. На их взгляд, это наиболее подготовленные и боеспособные части ВСУ.— По данным Минобороны, пока на линии боевого соприкосновения замечена модернизированная советская техника. Почему используется она и где разрекламированные танки Leopard-2?— Это только начало. ВСУ пробуют силы, пуская в расход постсоветскую технику, которая досталась Украине по наследству. А свои козыри — иностранную технику — они пока держат в запасе. Судя по всему, в следующий этап пойдет более солидная техника, которую они получили непосредственно от НАТО.— С чем связана военная активность украинских военных в приграничной с Россией зоне? — Как я уже упомянул, американцы, Запад толкают ВСУ к наступлению, заставляют идти и воевать, несмотря на огромные потери и нехватку техники. США нужно как можно быстрее, в идеале к сентябрю, закончить всю эту грязную историю, в которую они вляпались.— Начнут ли ВСУ полномасштабное наступление на Белгород?— Начать-то могут, но они понимают, что это будет их последним наступлением.

https://ukraina.ru/20221111/1040751904.html

https://ukraina.ru/20230605/1046908257.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, контрнаступление, всу, фронт, военная техника, оборона, нато, белгород, донецк, вс рф, генерал