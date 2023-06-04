https://ukraina.ru/20230604/1046887487.html

Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба

Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба - 04.06.2023 Украина.ру

Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что провел оперативный штаб в суженном формате. Об этом он написал в своем телеграм-канале 4 июня

2023-06-04T21:58

2023-06-04T21:58

2023-06-04T21:58

новости

губернатор

вячеслав гладков

белгородская область

новая таволжанка

штаб

дрг

минобороны

минобороны рф

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Подробности заседания не сообщаются.Ранее губернатор региона сообщил, что идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке Белгородской области.Позднее Минобороны РФ сообщили, что по группе террористов, попытавшихся проникнуть на территории Новой Таволжалки нанесён артиллерийский удар.Группа боевиков была рассеяна и отошла, уточнили в ведомстве.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским

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новости, губернатор, вячеслав гладков, белгородская область, новая таволжанка , штаб, дрг, минобороны, минобороны рф