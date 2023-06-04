https://ukraina.ru/20230604/1046887487.html
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба - 04.06.2023 Украина.ру
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что провел оперативный штаб в суженном формате. Об этом он написал в своем телеграм-канале 4 июня
2023-06-04T21:58
2023-06-04T21:58
2023-06-04T21:58
новости
губернатор
вячеслав гладков
белгородская область
новая таволжанка
штаб
дрг
минобороны
минобороны рф
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Подробности заседания не сообщаются.Ранее губернатор региона сообщил, что идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке Белгородской области.Позднее Минобороны РФ сообщили, что по группе террористов, попытавшихся проникнуть на территории Новой Таволжалки нанесён артиллерийский удар.Группа боевиков была рассеяна и отошла, уточнили в ведомстве.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
https://ukraina.ru/20230604/1046885251.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, губернатор, вячеслав гладков, белгородская область, новая таволжанка , штаб, дрг, минобороны, минобороны рф
Новости, губернатор, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Новая Таволжанка , штаб, ДРГ, Минобороны, Минобороны РФ
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что провел оперативный штаб в суженном формате. Об этом он написал в своем телеграм-канале 4 июня