Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба - 04.06.2023 Украина.ру
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Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба - 04.06.2023 Украина.ру
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что провел оперативный штаб в суженном формате. Об этом он написал в своем телеграм-канале 4 июня
2023-06-04T21:58
2023-06-04T21:58
новости
губернатор
вячеслав гладков
белгородская область
новая таволжанка
штаб
дрг
минобороны
минобороны рф
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Подробности заседания не сообщаются.Ранее губернатор региона сообщил, что идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке Белгородской области.Позднее Минобороны РФ сообщили, что по группе террористов, попытавшихся проникнуть на территории Новой Таволжалки нанесён артиллерийский удар.Группа боевиков была рассеяна и отошла, уточнили в ведомстве.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
https://ukraina.ru/20230604/1046885251.html
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новости, губернатор, вячеслав гладков, белгородская область, новая таволжанка , штаб, дрг, минобороны, минобороны рф
Новости, губернатор, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Новая Таволжанка , штаб, ДРГ, Минобороны, Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба

21:58 04.06.2023
 
© Телеграм-канал Настоящий ГладковГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Телеграм-канал Настоящий Гладков
Читать в
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что провел оперативный штаб в суженном формате. Об этом он написал в своем телеграм-канале 4 июня
Подробности заседания не сообщаются.
"Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти", - написал Гладков.
Ранее губернатор региона сообщил, что идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке Белгородской области.
Позднее Минобороны РФ сообщили, что по группе террористов, попытавшихся проникнуть на территории Новой Таволжалки нанесён артиллерийский удар.
Группа боевиков была рассеяна и отошла, уточнили в ведомстве.
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польские военные во время вторжения в Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
18:10
Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на УкраинеПоявилось видео, свидетельствующее об участии польских военных в рейде диверсантов в Белгородскую область. Тем временем террористы из "РДК"* осуществили новый рейд в этот регион
 
НовостигубернаторВячеслав ГладковБелгородская областьНовая ТаволжанкаштабДРГМинобороныМинобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
21:58Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
21:12В Варшаве дали комментарий по поводу заявления польских наемников на Украине
20:46Бывший разведчик MI-6 рассказал, что Запад не может простить Путину
20:05МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна
19:42Бельгия потребует объяснений у Киева из-за использования ее оружия под Белгородом - СМИ
19:21ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении — СМИ
18:10Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине
18:00СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую область
18:00День национального единства Венгрии и Закарпатье
17:45Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила украинская ДРГ
17:28Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области
17:19Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс
17:15Военный эксперт объяснил, почему бойцам в Марьинке не хватает боеприпасов
16:48СМИ: Япония будет сотрудничать с Австралией в сфере оборонных технологий
16:41Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке
16:40"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ
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