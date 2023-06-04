В Варшаве дали комментарий по поводу заявления польских наемников на Украине - 04.06.2023 Украина.ру
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В Варшаве дали комментарий по поводу заявления польских наемников на Украине
В Варшаве дали комментарий по поводу заявления польских наемников на Украине - 04.06.2023 Украина.ру
В Варшаве дали комментарий по поводу заявления польских наемников на Украине
Польские наёмники на Украине не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин в Twitter 4 июня
2023-06-04T21:12
2023-06-04T21:12
новости
всу
польша
украина
белгородская область
дрг
варшава
наёмники
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Жарин отметил, что действия этих людей на Украине не следует ассоциировать с властями в Варшаве.Ранее наёмники из так называемого „Польского добровольческого корпуса“ заявили, что участвовали в нападении на территорию Белгородской области.Многие польские СМИ в Telegram опубликовали сообщение наёмников, но через несколько часов его удалили.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, всу, польша, украина, белгородская область, дрг, варшава, наёмники
Новости, ВСУ, Польша, Украина, Белгородская область, ДРГ, Варшава, наёмники

В Варшаве дали комментарий по поводу заявления польских наемников на Украине

21:12 04.06.2023
 
© Twitter / Visegrad 24польские военные во время вторжения в Белгородскую область
польские военные во время вторжения в Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Twitter / Visegrad 24
Читать в
Польские наёмники на Украине не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин в Twitter 4 июня
Жарин отметил, что действия этих людей на Украине не следует ассоциировать с властями в Варшаве.
"Описываемый в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением", — написал Жарин в Twitter.
Ранее наёмники из так называемого „Польского добровольческого корпуса“ заявили, что участвовали в нападении на территорию Белгородской области.
Многие польские СМИ в Telegram опубликовали сообщение наёмников, но через несколько часов его удалили.
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Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
18:00
СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую областьПольские наёмники заявили, что принимали участие в атаке ВСУ на Белгородскую область и зашли на территорию РФ, сообщило РИА Новости 4 мая со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Polski Korpus Ochotniczy
 
НовостиВСУПольшаУкраинаБелгородская областьДРГВаршаванаёмники
 
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19:42Бельгия потребует объяснений у Киева из-за использования ее оружия под Белгородом - СМИ
19:21ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении — СМИ
18:10Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине
18:00СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую область
18:00День национального единства Венгрии и Закарпатье
17:45Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила украинская ДРГ
17:28Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области
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