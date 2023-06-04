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В Варшаве дали комментарий по поводу заявления польских наемников на Украине

В Варшаве дали комментарий по поводу заявления польских наемников на Украине - 04.06.2023 Украина.ру

В Варшаве дали комментарий по поводу заявления польских наемников на Украине

Польские наёмники на Украине не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин в Twitter 4 июня

2023-06-04T21:12

2023-06-04T21:12

2023-06-04T21:12

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Жарин отметил, что действия этих людей на Украине не следует ассоциировать с властями в Варшаве.Ранее наёмники из так называемого „Польского добровольческого корпуса“ заявили, что участвовали в нападении на территорию Белгородской области.Многие польские СМИ в Telegram опубликовали сообщение наёмников, но через несколько часов его удалили.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским

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новости, всу, польша, украина, белгородская область, дрг, варшава, наёмники