В Варшаве дали комментарий по поводу заявления польских наемников на Украине
© Twitter / Visegrad 24польские военные во время вторжения в Белгородскую область
© Twitter / Visegrad 24
Польские наёмники на Украине не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин в Twitter 4 июня
Жарин отметил, что действия этих людей на Украине не следует ассоциировать с властями в Варшаве.
"Описываемый в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением", — написал Жарин в Twitter.
Ранее наёмники из так называемого „Польского добровольческого корпуса“ заявили, что участвовали в нападении на территорию Белгородской области.
Многие польские СМИ в Telegram опубликовали сообщение наёмников, но через несколько часов его удалили.
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