Бывший разведчик MI-6 рассказал, что Запад не может простить Путину - 04.06.2023 Украина.ру
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Бывший разведчик MI-6 рассказал, что Запад не может простить Путину
Бывший разведчик MI-6 рассказал, что Запад не может простить Путину - 04.06.2023 Украина.ру
Бывший разведчик MI-6 рассказал, что Запад не может простить Путину
Западные элиты не могут простить президента РФ Владимира Путина за то, что он не позволил им разграбить Россию, заявил бывший разведчик из MI-6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judge Napolitano 2 июня
2023-06-04T20:46
2023-06-04T20:46
новости
россия
владимир путин
ельцин
сша
запад
барак обама
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По словам Крука, западные „партнёры“ надеялись, что к власти в России придёт „очередной Ельцин“, и финансовые элиты Соединённых Штатов смогут окончательно подчинить себе страну.Так он описал ситуацию до 1999 года, когда у власти был Борис Ельцин.Также он напомнил, что Владимир Путин „приструнил" олигархов и вернул в государственную собственность месторождения полезных ископаемых и другие ресурсы и богатства России.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, россия, владимир путин, ельцин, сша, запад, барак обама
Новости, Россия, Владимир Путин, Ельцин, США, Запад, Барак Обама

Бывший разведчик MI-6 рассказал, что Запад не может простить Путину

20:46 04.06.2023
 
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Читать в
Западные элиты не могут простить президента РФ Владимира Путина за то, что он не позволил им разграбить Россию, заявил бывший разведчик из MI-6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judge Napolitano 2 июня
По словам Крука, западные „партнёры“ надеялись, что к власти в России придёт „очередной Ельцин“, и финансовые элиты Соединённых Штатов смогут окончательно подчинить себе страну.
"В ельцинскую эпоху Америка думала, что Россия уже находится в ее руках. Парни из Гарварда пришли туда и скупили и разграбили большую часть ресурсов“. - заявил Крук.
Так он описал ситуацию до 1999 года, когда у власти был Борис Ельцин.
„А затем пришел Путин и постепенно покончил с этим. И я думаю, Обама не смог простить его за это", — заявил бывший разведчик.
Также он напомнил, что Владимир Путин „приструнил" олигархов и вернул в государственную собственность месторождения полезных ископаемых и другие ресурсы и богатства России.
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Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 06:33
"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужнаСохранится ли Украина как государство по итогам СВО, об этом нет единого мнения. Пока не достигнуты цели спецоперации, рано говорить о победе, и надо бы понять, что считать победой. Ответы на эти вопросы искали участники форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.
 
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21:12В Варшаве дали комментарий по поводу заявления польских наемников на Украине
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