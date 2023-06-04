Бывший разведчик MI-6 рассказал, что Запад не может простить Путину
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Западные элиты не могут простить президента РФ Владимира Путина за то, что он не позволил им разграбить Россию, заявил бывший разведчик из MI-6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judge Napolitano 2 июня
По словам Крука, западные „партнёры“ надеялись, что к власти в России придёт „очередной Ельцин“, и финансовые элиты Соединённых Штатов смогут окончательно подчинить себе страну.
"В ельцинскую эпоху Америка думала, что Россия уже находится в ее руках. Парни из Гарварда пришли туда и скупили и разграбили большую часть ресурсов“. - заявил Крук.
Так он описал ситуацию до 1999 года, когда у власти был Борис Ельцин.
„А затем пришел Путин и постепенно покончил с этим. И я думаю, Обама не смог простить его за это", — заявил бывший разведчик.
Также он напомнил, что Владимир Путин „приструнил" олигархов и вернул в государственную собственность месторождения полезных ископаемых и другие ресурсы и богатства России.
Сейчас на Украина.ру читают:
2 июня, 06:33"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужнаСохранится ли Украина как государство по итогам СВО, об этом нет единого мнения. Пока не достигнуты цели спецоперации, рано говорить о победе, и надо бы понять, что считать победой. Ответы на эти вопросы искали участники форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.