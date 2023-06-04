МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна - 04.06.2023 Украина.ру
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МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна
МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна - 04.06.2023 Украина.ру
МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна
Группа украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, рассеяна после артиллерийского удара ВС РФ, сообщили в Министерстве обороны РФ 4 июня
2023-06-04T20:05
2023-06-04T20:05
новости
всу
украина
дрг
белгородская область
вячеслав гладков
минобороны рф
минобороны
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В сообщении ведомства говорится, что 4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и погранслужбы ФСБ РФ выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке идёт бой с украинскими террористами.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, всу, украина, дрг, белгородская область, вячеслав гладков, минобороны рф, минобороны, мо рф
Новости, ВСУ, Украина, ДРГ, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Минобороны РФ, Минобороны, МО РФ

МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна

20:05 04.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Группа украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, рассеяна после артиллерийского удара ВС РФ, сообщили в Министерстве обороны РФ 4 июня
В сообщении ведомства говорится, что 4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и погранслужбы ФСБ РФ выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.
„По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел“. - говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке идёт бой с украинскими террористами.
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Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на УкраинеПоявилось видео, свидетельствующее об участии польских военных в рейде диверсантов в Белгородскую область. Тем временем террористы из "РДК"* осуществили новый рейд в этот регион
 
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