https://ukraina.ru/20230604/1046886108.html

МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна

МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна - 04.06.2023 Украина.ру

МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна

Группа украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, рассеяна после артиллерийского удара ВС РФ, сообщили в Министерстве обороны РФ 4 июня

2023-06-04T20:05

2023-06-04T20:05

2023-06-04T20:05

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В сообщении ведомства говорится, что 4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и погранслужбы ФСБ РФ выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке идёт бой с украинскими террористами.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским

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новости, всу, украина, дрг, белгородская область, вячеслав гладков, минобороны рф, минобороны, мо рф