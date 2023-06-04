https://ukraina.ru/20230604/1046886108.html
МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна
МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна - 04.06.2023 Украина.ру
МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна
Группа украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, рассеяна после артиллерийского удара ВС РФ, сообщили в Министерстве обороны РФ 4 июня
2023-06-04T20:05
2023-06-04T20:05
2023-06-04T20:05
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В сообщении ведомства говорится, что 4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и погранслужбы ФСБ РФ выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке идёт бой с украинскими террористами.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
https://ukraina.ru/20230604/1046885251.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, ВСУ, Украина, ДРГ, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Минобороны РФ, Минобороны, МО РФ
МО РФ: Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна
Группа украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области, рассеяна после артиллерийского удара ВС РФ, сообщили в Министерстве обороны РФ 4 июня