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Бельгия потребует объяснений у Киева из-за использования ее оружия под Белгородом - СМИ
Бельгия потребует объяснений у Киева из-за использования ее оружия под Белгородом - СМИ - 04.06.2023 Украина.ру
Бельгия потребует объяснений у Киева из-за использования ее оружия под Белгородом - СМИ
Брюссель потребует у Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области "при первой возможности", сообщила 4 июня бельгийская газета Soir со ссылкой на источник
2023-06-04T19:42
2023-06-04T19:42
2023-06-04T19:42
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брюссель
белгородская область
всу
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сша
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мид
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В Брюсселе подчеркнули, что предоставленное оружие предназначалось исключительно для ВСУ в целях „защиты своей территории и населения“, сообщило издание.По словам источника, об этом сказано в сопроводительных документах при каждой поставке.Накануне 3 июня газета The Washington Post написала, что террористы, атаковавшие Белгородскую область, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа совершила рейд на Грайворонский округ. После этого в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.На следующий день после рейда украинских диверсантов Минобороны РФ объявило о ликвидации более 70 диверсантов.Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, брюссель, белгородская область, всу, украина, сша, диверсанты, мид, киев
Новости, Брюссель, Белгородская область, ВСУ, Украина, США, диверсанты, МИД, Киев
Бельгия потребует объяснений у Киева из-за использования ее оружия под Белгородом - СМИ
Брюссель потребует у Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области "при первой возможности", сообщила 4 июня бельгийская газета Soir со ссылкой на источник
В Брюсселе подчеркнули, что предоставленное оружие предназначалось исключительно для ВСУ в целях „защиты своей территории и населения“, сообщило издание.
По словам источника, об этом сказано в сопроводительных документах при каждой поставке.
"Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений", — говорится в публикации.
Накануне 3 июня газета The Washington Post написала, что террористы, атаковавшие Белгородскую область, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.
Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа совершила рейд на Грайворонский округ. После этого в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.
На следующий день после рейда украинских диверсантов Минобороны РФ объявило о ликвидации более 70 диверсантов.
Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
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