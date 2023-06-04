ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении — СМИ - 04.06.2023 Украина.ру
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ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении — СМИ
ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении — СМИ - 04.06.2023 Украина.ру
ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении — СМИ
Бронегруппа ВСУ в составе до 10 танков и другой бронетехники с ротной тактической группой пехоты пошла в наступление в Запорожской области, сообщает телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны 4 июня
2023-06-04T19:21
2023-06-04T19:21
новости
запорожская область
запорожское направление
всу
атака
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Как уточняет автор канала, ВСУ попытались атаковать в районе Времьевского выступа между Запорожским и Угледарским участками фронта.Позднее сообщили, что ВС РФ уничтожает врага в Харьковской области, в ЛНР, у Угледара и Запорожья.По сообщениям телеграм-канала касательно наступления врага на Запорожском фронте, в районе Времьевского выступа ночью враг смог провести разминирование, по которому в районе полудня в атаку пошли 3 бронегруппы из танков и НАТОвских бронемашин.Уточняется, что по участку прорыва активно работают российские самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, гаубицы и миномёты.Автор канала приводит снова командира батальона Ходаковского.По его словам, на Великоновоселковском направлении (Времьевский выступ) противник предпринимает попытку прорыва. „Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня он смог достичь тактического успеха - забрал у нас одну позицию, но понёс ощутимые потери“. - добавил он.Также в сообщении канала говорится, что ВКС России наносят удары "умными бомбами" по целям в Запорожской области, где сегодня враг начал наступление.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, запорожская область, запорожское направление, всу, атака
Новости, Запорожская область, Запорожское направление, ВСУ, атака

ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении — СМИ

19:21 04.06.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Бронегруппа ВСУ в составе до 10 танков и другой бронетехники с ротной тактической группой пехоты пошла в наступление в Запорожской области, сообщает телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны 4 июня
Как уточняет автор канала, ВСУ попытались атаковать в районе Времьевского выступа между Запорожским и Угледарским участками фронта.
Позднее сообщили, что ВС РФ уничтожает врага в Харьковской области, в ЛНР, у Угледара и Запорожья.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах н.п. Павловка, Шевченко ДНР, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области“. - говорится в сводке МО РФ.
По сообщениям телеграм-канала касательно наступления врага на Запорожском фронте, в районе Времьевского выступа ночью враг смог провести разминирование, по которому в районе полудня в атаку пошли 3 бронегруппы из танков и НАТОвских бронемашин.
„Враг прошёл в серой зоне по трём направлениям, зайдя на наши передовые позиции и вклинившись до 250-300 метров в районе Новодаровки“. - сказано в сообщении.
Уточняется, что по участку прорыва активно работают российские самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, гаубицы и миномёты.
Автор канала приводит снова командира батальона Ходаковского.
По его словам, на Великоновоселковском направлении (Времьевский выступ) противник предпринимает попытку прорыва. „Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня он смог достичь тактического успеха - забрал у нас одну позицию, но понёс ощутимые потери“. - добавил он.
Также в сообщении канала говорится, что ВКС России наносят удары "умными бомбами" по целям в Запорожской области, где сегодня враг начал наступление.
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