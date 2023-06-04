https://ukraina.ru/20230604/1046884934.html

СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую область

СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую область - 04.06.2023 Украина.ру

СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую область

Польские наёмники заявили, что принимали участие в атаке ВСУ на Белгородскую область и зашли на территорию РФ, сообщило РИА Новости 4 мая со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Polski Korpus Ochotniczy

2023-06-04T18:00

2023-06-04T18:00

2023-06-04T18:00

новости

белгородская область

всу

поляки

наёмники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046522033_0:5:2157:1218_1920x0_80_0_0_38ef1bf5678b59613376d45bcc6932df.jpg.webp

Ранее СМИ сообщали о вторжении в Белгородскую область ротно-тактической группы вооружённых сил Украины, атаку которой успешно отбили ВС России и отбросили противника за пределы территории РФ, где завершили ликвидацию вражеского формирования.На канале также было видео, на кадрах которого стояли наёмники в камуфляжной форме и держали якобы вывеску Почты России, пишет издание.Через несколько часов после публикации польские наёмники удалили сообщение и видео, говорится в статье.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.ВСУ понимают, что их ждут на Запорожском направлении, Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать Вооружённым силам России в освобождении Северска, но им нужно что-то делать, отметил он.В Белгородской области они предприняли разведку боем, что показала, по их мнению, хорошие результаты и дала возможность укрепить власть президента Украины Владимира Зеленского, которая на данный момент находится в неустойчивом положении, подчеркнул Евсеев.В их планы входил захват Шебекино, но и с этим не вышло, сказал эксперт.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230530/1046694364.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, всу, поляки, наёмники