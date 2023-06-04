https://ukraina.ru/20230604/1046884934.html
СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую область
СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую область - 04.06.2023 Украина.ру
СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую область
Польские наёмники заявили, что принимали участие в атаке ВСУ на Белгородскую область и зашли на территорию РФ, сообщило РИА Новости 4 мая со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Polski Korpus Ochotniczy
2023-06-04T18:00
2023-06-04T18:00
2023-06-04T18:00
новости
белгородская область
всу
поляки
наёмники
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Ранее СМИ сообщали о вторжении в Белгородскую область ротно-тактической группы вооружённых сил Украины, атаку которой успешно отбили ВС России и отбросили противника за пределы территории РФ, где завершили ликвидацию вражеского формирования.На канале также было видео, на кадрах которого стояли наёмники в камуфляжной форме и держали якобы вывеску Почты России, пишет издание.Через несколько часов после публикации польские наёмники удалили сообщение и видео, говорится в статье.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.ВСУ понимают, что их ждут на Запорожском направлении, Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать Вооружённым силам России в освобождении Северска, но им нужно что-то делать, отметил он.В Белгородской области они предприняли разведку боем, что показала, по их мнению, хорошие результаты и дала возможность укрепить власть президента Украины Владимира Зеленского, которая на данный момент находится в неустойчивом положении, подчеркнул Евсеев.В их планы входил захват Шебекино, но и с этим не вышло, сказал эксперт.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230530/1046694364.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, всу, поляки, наёмники
СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую область
Польские наёмники заявили, что принимали участие в атаке ВСУ на Белгородскую область и зашли на территорию РФ, сообщило РИА Новости 4 мая со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Polski Korpus Ochotniczy
Ранее СМИ сообщали о вторжении в Белгородскую область ротно-тактической группы вооружённых сил Украины, атаку которой успешно отбили ВС России и отбросили противника за пределы территории РФ, где завершили ликвидацию вражеского формирования.
"Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области. Ответ однозначный: конечно", – приводит РИА Новости слова польских наёмников.
На канале также было видео, на кадрах которого стояли наёмники в камуфляжной форме и держали якобы вывеску Почты России, пишет издание.
Через несколько часов после публикации польские наёмники удалили сообщение и видео, говорится в статье.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска стремятся хоть как-то использовать имеющиеся у них возможности.
ВСУ понимают, что их ждут на Запорожском направлении, Артёмовск уже не отбить, и даже не выйдет в полной мере воспрепятствовать Вооружённым силам России в освобождении Северска, но им нужно что-то делать, отметил он.
В Белгородской области они предприняли разведку боем, что показала, по их мнению, хорошие результаты и дала возможность укрепить власть президента Украины Владимира Зеленского, которая на данный момент находится в неустойчивом положении, подчеркнул Евсеев.
В их планы входил захват Шебекино, но и с этим не вышло, сказал эксперт.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Владимира Евсеева на нашем сайте.