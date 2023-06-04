https://ukraina.ru/20230604/1046884751.html
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила украинская ДРГ
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила украинская ДРГ - 04.06.2023 Украина.ру
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила украинская ДРГ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что готов обсудить вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены украинской ДРГ. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале 4 июня
2023-06-04T17:45
2023-06-04T17:45
2023-06-04T17:45
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белгородская область
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Глава региона в опубликованном видеообращении заявил также о том, что идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке.Он предположил, что, скорее всего, „они уже их убили, как бы мне ни тяжело это говорить“, добавил он.Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа совершила рейд на Грайворонский округ. После этого в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.На следующий день после рейда украинских диверсантов Минобороны РФ объявило о ликвидации более 70 диверсантов.Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
https://ukraina.ru/20230604/1046884582.html
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новости, белгородская область, дрг, вячеслав гладков, пленные, пленные, шебекино
Новости, Белгородская область, ДРГ, Вячеслав Гладков, пленные, Пленные, Шебекино
Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила украинская ДРГ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что готов обсудить вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены украинской ДРГ. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале 4 июня
Глава региона в опубликованном видеообращении заявил также о том, что идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке.
"Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор на пленных… Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках“. - сказал Гладков.
Он предположил, что, скорее всего, „они уже их убили, как бы мне ни тяжело это говорить“, добавил он.
„Но если они (пленные - ред.) живые, с 17 до 18 - МАПП Шебекино, гарантирую безопасность", - сказал Гладков в видеообращении.
Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа совершила рейд на Грайворонский округ. После этого в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.
На следующий день после рейда украинских диверсантов Минобороны РФ объявило о ликвидации более 70 диверсантов.
Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
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