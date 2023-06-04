Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШтурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО
Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Тамолжанке в Белгородской области, сообщил 4 июня глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа совершила рейд на Грайворонский округ. После этого в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.
„На самом деле, зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению"“. - сказал Гладков в своём видеообращении.
На следующий день после рейда украинских диверсантов Минобороны РФ объявило о ликвидации более 70 диверсантов.
Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
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