Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области - 04.06.2023 Украина.ру
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Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области
Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области - 04.06.2023 Украина.ру
Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области
Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Тамолжанке в Белгородской области, сообщил 4 июня глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2023-06-04T17:28
2023-06-04T17:28
новости
вячеслав гладков
белгородская область
дрг
рейды
диверсанты
украина
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Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа совершила рейд на Грайворонский округ. После этого в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.На следующий день после рейда украинских диверсантов Минобороны РФ объявило о ликвидации более 70 диверсантов.Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вячеслав гладков, белгородская область, дрг, рейды, диверсанты, украина
Новости, Вячеслав Гладков, Белгородская область, ДРГ, рейды, диверсанты, Украина

Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области

17:28 04.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШтурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО
Штурмовые отряды совершенствуют боевые навыки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Тамолжанке в Белгородской области, сообщил 4 июня глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа совершила рейд на Грайворонский округ. После этого в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.
„На самом деле, зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, они все будут уничтожены, по-другому не может быть по определению"“. - сказал Гладков в своём видеообращении.
На следующий день после рейда украинских диверсантов Минобороны РФ объявило о ликвидации более 70 диверсантов.
Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
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Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
30 мая, 06:34
Грайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводыДерзкое и стремительное нападение ВСУ на Белгородскую область было предсказуемым, но неожиданным. Никто не мог предположить, что диверсионно-разведывательные группы противника смогут пересечь государственную границу и вклиниться в Грайворонский район на 10–15 километров
 
НовостиВячеслав ГладковБелгородская областьДРГрейдыдиверсантыУкраина
 
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18:10Польские военные на Белгородщине и новый рейд ВСУ в область. Итоги 4 июня на Украине
18:00СМИ: польские наёмники принимали участие во вторжении в Белгородскую область
18:00День национального единства Венгрии и Закарпатье
17:45Гладков согласился обсудить вопрос пленных, о захвате которых заявила украинская ДРГ
17:28Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области
17:19Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в альянс
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16:40"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ
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