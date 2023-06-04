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Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области

Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области - 04.06.2023 Украина.ру

Идёт бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке — губернатор Белгородской области

Российские войска ведут бой с украинскими диверсантами в Новой Тамолжанке в Белгородской области, сообщил 4 июня глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале

2023-06-04T17:28

2023-06-04T17:28

2023-06-04T17:28

новости

вячеслав гладков

белгородская область

дрг

рейды

диверсанты

украина

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Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа совершила рейд на Грайворонский округ. После этого в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.На следующий день после рейда украинских диверсантов Минобороны РФ объявило о ликвидации более 70 диверсантов.Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вячеслав гладков, белгородская область, дрг, рейды, диверсанты, украина