https://ukraina.ru/20230604/1046884004.html
Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном
Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном - 04.06.2023 Украина.ру
Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном
Улучшения российско-американских отношений пока не предвидится, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова помощника президента России Юрия Ушакова в программе "Москва. Кремль. Путин"
2023-06-04T16:31
2023-06-04T16:31
2023-06-04T16:31
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россия
сша
отношения
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Ранее СМИ сообщали, что отношения между Москвой и Вашингтоном переживают глубокий кризис.Ранее в интервью изданию Украина.ру публицист Армен Гаспарян сказал, что нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен, который в том числе определяет внешнюю политику страны, 25 лет назад годился максимум на то, чтобы принести воду тогдашнему госсекретарю.Также Штатам не нравится, что Россия лишает их всемирной гегемонии, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230529/1046656231.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, вашингтон, россия, сша, отношения
Новости, Москва, Вашингтон, Россия, США, отношения
Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном
Улучшения российско-американских отношений пока не предвидится, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова помощника президента России Юрия Ушакова в программе "Москва. Кремль. Путин"