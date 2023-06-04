Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном - 04.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230604/1046884004.html
Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном
Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном - 04.06.2023 Украина.ру
Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном
Улучшения российско-американских отношений пока не предвидится, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова помощника президента России Юрия Ушакова в программе "Москва. Кремль. Путин"
2023-06-04T16:31
2023-06-04T16:31
новости
москва
вашингтон
россия
сша
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102015/91/1020159192_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3714678ad5ab2e361bcbee4d31e81f50.jpg
Ранее СМИ сообщали, что отношения между Москвой и Вашингтоном переживают глубокий кризис.Ранее в интервью изданию Украина.ру публицист Армен Гаспарян сказал, что нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен, который в том числе определяет внешнюю политику страны, 25 лет назад годился максимум на то, чтобы принести воду тогдашнему госсекретарю.Также Штатам не нравится, что Россия лишает их всемирной гегемонии, отметил он.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230529/1046656231.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102015/91/1020159192_317:0:2984:2000_1920x0_80_0_0_ef874d617819a6238aed50d129619985.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, вашингтон, россия, сша, отношения
Новости, Москва, Вашингтон, Россия, США, отношения

Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном

16:31 04.06.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин встретился с президентом Армении С. Саргсяном
Президент РФ В.Путин встретился с президентом Армении С. Саргсяном - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Улучшения российско-американских отношений пока не предвидится, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова помощника президента России Юрия Ушакова в программе "Москва. Кремль. Путин"
Ранее СМИ сообщали, что отношения между Москвой и Вашингтоном переживают глубокий кризис.
"Просвет не просматривается. Вы знаете, состояние дел на российско-американском треке оптимизма не вызывает", – сказал он.
Ранее в интервью изданию Украина.ру публицист Армен Гаспарян сказал, что нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен, который в том числе определяет внешнюю политику страны, 25 лет назад годился максимум на то, чтобы принести воду тогдашнему госсекретарю.
Также Штатам не нравится, что Россия лишает их всемирной гегемонии, отметил он.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.
Заседание совета министров иностранных дел G 20
29 мая, 07:18
Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуЛе Корбюзье, французский архитектор и пионер архитектурного модернизма писал: "Необходимо понимать историю, а тот, кто понимает историю, знает, как увидеть преемственность между тем, что было, что есть и что будет"
 
НовостиМоскваВашингтонРоссияСШАотношения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "провоцировать и перемалывать" ВСУ в Авдеевке
16:40"Большая военная тайна". Военный эксперт о том, почему Россия должна выдвигаться в наступление против ВСУ
16:31Ушаков рассказал о состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном
16:15Прихожане храма в селе Процев Киевской области отказались переходить в ПЦУ - СПЖ
16:13Премьер Эстонии сказала, когда Украина сможет стать членом НАТО
15:43Эрдоган проводит встречу с генсеком НАТО в Стамбуле - СМИ
15:19Президент страны должен терпеть угрозы – Вучич
15:12О чём переживает легенда донецкой медицины Фисталь? Наш спецрепортаж из ДНР
14:53Экс-разведчик США Риттер рассказал, что ждёт украинских солдат, прошедших учения НАТО
14:50Кадыров сообщил новые подробности зверств украинских неонацистов
14:20Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" и призвал помолиться о единстве Церкви
14:17В группировке "Восток" ВС РФ сообщили о новых успехах на фронте
13:50"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации
13:45ВС Китая обвинили США и Канаду в умышленных провокациях в районе Тайваньского пролива
13:30СМИ: стала известна причина крупнейшей железнодорожной катастрофы в Индии
13:13Попытка форсирования Днепра, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июня
13:02"Всем надоел": Экс-советник Кучмы узнал, что готовят для Зеленского другие украинские политики
12:45Тайный визит руководителя ЦРУ Бернса в Пекин. Что не так с этим визитом и чем это грозит России
12:43Крым ожидает приезда восьми иностранных делегаций — Константинов
12:38Необходимо расследовать гибель солдат и офицеров Красной армии в лагерях смерти в Польше – Володин
Лента новостейМолния