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Премьер Эстонии сказала, когда Украина сможет стать членом НАТО
Премьер Эстонии сказала, когда Украина сможет стать членом НАТО - 04.06.2023 Украина.ру
Премьер Эстонии сказала, когда Украина сможет стать членом НАТО
В Эстонии поддерживают вступление Украины в НАТО, но это возможно только после окончания конфликта, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которые прозвучали на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
2023-06-04T16:13
2023-06-04T16:13
2023-06-04T16:13
новости
украина
нато
война
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Ранее в НАТО не раз говорили со ссылкой на свой устав, что не могут принять Украину в альянс, пока в стране идёт война.Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не приедет на предстоящий саммит НАТО в Литве, если от представителей альянса не будет конкретики по поводу вступления Украины в эту организацию.Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке Евгений Ющук сказал, что НАТО придерживается своих стандартов и в том случае, когда украинским войскам нужно провести рейд в приграничных с Украиной регионах РФ.Только их стандарты боевых действий – это грязная тактика действий со взрывами, разрушениями и попытками заставить мирное население паниковать, отметил он.Тем не менее, это не помогло украинским войскам во время второго рейда на Белгородскую область, когда они не сумели пересечь границу и были уничтожены Вооружёнными силами России на подконтрольной Киеву территории, подчеркнул Ющук.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Евгения Ющука на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20230601/1046796115.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, война
Премьер Эстонии сказала, когда Украина сможет стать членом НАТО
В Эстонии поддерживают вступление Украины в НАТО, но это возможно только после окончания конфликта, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которые прозвучали на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
Ранее в НАТО не раз говорили со ссылкой на свой устав, что не могут принять Украину в альянс, пока в стране идёт война.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не приедет на предстоящий саммит НАТО в Литве, если от представителей альянса не будет конкретики по поводу вступления Украины в эту организацию.
"Говоря о Вильнюсе, мы, безусловно, поддерживаем путь Украины в НАТО. Все понимают, что это не может случиться, пока идет война. Однако нам нужны более четкие формулировки, чем те, что были предложены в Бухаресте", – приводит РИА Новости слова эстонского премьера.
Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке Евгений Ющук сказал, что НАТО придерживается своих стандартов и в том случае, когда украинским войскам нужно провести рейд в приграничных с Украиной регионах РФ.
Только их стандарты боевых действий – это грязная тактика действий со взрывами, разрушениями и попытками заставить мирное население паниковать, отметил он.
Тем не менее, это не помогло украинским войскам во время второго рейда на Белгородскую область, когда они не сумели пересечь границу и были уничтожены Вооружёнными силами России на подконтрольной Киеву территории, подчеркнул Ющук.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Евгения Ющука на нашем сайте.