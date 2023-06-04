https://ukraina.ru/20230604/1046883559.html

Премьер Эстонии сказала, когда Украина сможет стать членом НАТО

Премьер Эстонии сказала, когда Украина сможет стать членом НАТО - 04.06.2023 Украина.ру

Премьер Эстонии сказала, когда Украина сможет стать членом НАТО

В Эстонии поддерживают вступление Украины в НАТО, но это возможно только после окончания конфликта, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которые прозвучали на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре

2023-06-04T16:13

2023-06-04T16:13

2023-06-04T16:13

новости

украина

нато

война

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Ранее в НАТО не раз говорили со ссылкой на свой устав, что не могут принять Украину в альянс, пока в стране идёт война.Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не приедет на предстоящий саммит НАТО в Литве, если от представителей альянса не будет конкретики по поводу вступления Украины в эту организацию.Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке Евгений Ющук сказал, что НАТО придерживается своих стандартов и в том случае, когда украинским войскам нужно провести рейд в приграничных с Украиной регионах РФ.Только их стандарты боевых действий – это грязная тактика действий со взрывами, разрушениями и попытками заставить мирное население паниковать, отметил он.Тем не менее, это не помогло украинским войскам во время второго рейда на Белгородскую область, когда они не сумели пересечь границу и были уничтожены Вооружёнными силами России на подконтрольной Киеву территории, подчеркнул Ющук.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Евгения Ющука на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230601/1046796115.html

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2023

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новости, украина, нато, война