Эрдоган проводит встречу с генсеком НАТО в Стамбуле - СМИ

Очень "дорогой друг". Чего же России всё-таки ждать от Эрдогана Несмотря на то, что официальные итоги президентских выборов в Турции будут объявлены только в четверг, 1 июня, их результат уже известен: по результатам подсчёта более 99 % голосов победу одержал действующий президент Реджеп Эрдоган, получивший более 52 % голосов избирателей и опередивший своего конкурента Кемаля Кылычдароглу более чем на 4 %