Эрдоган проводит встречу с генсеком НАТО в Стамбуле - СМИ - 04.06.2023 Украина.ру
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Эрдоган проводит встречу с генсеком НАТО в Стамбуле - СМИ
Эрдоган проводит встречу с генсеком НАТО в Стамбуле - СМИ - 04.06.2023 Украина.ру
Эрдоган проводит встречу с генсеком НАТО в Стамбуле - СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведёт 4 июня переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле, сообщила газета Star 4 июня
2023-06-04T15:43
2023-06-04T15:43
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Как сообщается, генеральный секретарь НАТО прибыл в Турцию 3 июня для участия в инаугурации Эрдогана, переизбранного на второй срок.Ранее Столтенберг заявлял, что намерен обсудить с турецким лидером вопрос членства Швеции в альянсе, в числе прочих вопросов.Сообщается, что встреча в офисе Долмабахче закрыта для прессы.Реджеп Тайип Эрдоган по итогам второго тура выборов переизбран на второй президентский срок.Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган переизбран президентом Турции, он набрал более 52% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, эрдоган, йенс столтенберг, столтенберг, турция, нато, швеция
Новости, Эрдоган, Йенс Столтенберг, Столтенберг, Турция, НАТО, Швеция

Эрдоган проводит встречу с генсеком НАТО в Стамбуле - СМИ

15:43 04.06.2023
 
© AP / Bernat Armangue
- РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP / Bernat Armangue
Читать в
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведёт 4 июня переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле, сообщила газета Star 4 июня
Как сообщается, генеральный секретарь НАТО прибыл в Турцию 3 июня для участия в инаугурации Эрдогана, переизбранного на второй срок.
Ранее Столтенберг заявлял, что намерен обсудить с турецким лидером вопрос членства Швеции в альянсе, в числе прочих вопросов.
"Переговоры состоятся в президентском офисе Долмабахче в 14.00 по местному времени (совпадает с мск)", - пишет издание.
Сообщается, что встреча в офисе Долмабахче закрыта для прессы.
Реджеп Тайип Эрдоган по итогам второго тура выборов переизбран на второй президентский срок.
Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Эрдоган переизбран президентом Турции, он набрал более 52% голосов избирателей. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов.
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1 июня, 06:07
Очень "дорогой друг". Чего же России всё-таки ждать от ЭрдоганаНесмотря на то, что официальные итоги президентских выборов в Турции будут объявлены только в четверг, 1 июня, их результат уже известен: по результатам подсчёта более 99 % голосов победу одержал действующий президент Реджеп Эрдоган, получивший более 52 % голосов избирателей и опередивший своего конкурента Кемаля Кылычдароглу более чем на 4 %
 
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