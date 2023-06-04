https://ukraina.ru/20230604/1046876160.html

СМИ: украинские беженцы в Польше нарушают закон и ведут себя агрессивно

СМИ: украинские беженцы в Польше нарушают закон и ведут себя агрессивно - 04.06.2023 Украина.ру

СМИ: украинские беженцы в Польше нарушают закон и ведут себя агрессивно

В польском городе Красныстав беженцы с Украины с цыганскими корнями занимаются воровством и ведут себя агрессивно, что беспокоит местных жителей, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на статью местного портала Lublin112

2023-06-04T10:07

2023-06-04T10:07

2023-06-04T10:07

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украина

польша

украинские беженцы

агрессия

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Ранее СМИ сообщали, что жители Польши устали от массовых демонстрации украинских беженцев на площадях крупных польских городов, в ходе которых украинцы пугают поляков мифической российской угрозой и ведут себя агрессивно.Также сообщалось, что толпа украинских беженцев попыталась прогнать сотрудников правоохранительных органов, которые хотели спокойно поговорить с одним из них, и успокоились только тогда, когда польские полицейские жёстко отреагировали на это и пригрозили применить силу в ответ на агрессию украинцев, пишет РИА Новости.Ранее в интервью изданию Украина.ру присяжный переводчик русского языка из Польши Николина Шмуклер-Матасова сказала, что из-за беженцев с Украины в Польше много проблем.В центре города Краков граждане Украины ежедневно дважды организовывают демонстрации, в ходе которых кричат, что они якобы воюют за свободу Польши, просят денег и пугают местных жителей мифической российской угрозой, отметила она.Сейчас отношение польских граждан к украинцам меняется, ведь многие разочаровались в них, так как последние считают, что они жертвы, и им все должны, но поляки больше не видят в них пострадавших и устали от агрессивного поведения украинских беженцев, рассказала Шмуклер-Матасова.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Николины Шмуклер-Матасовой на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20230203/1043229456.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, польша, украинские беженцы, агрессия