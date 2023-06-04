СМИ: украинские беженцы в Польше нарушают закон и ведут себя агрессивно - 04.06.2023 Украина.ру
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СМИ: украинские беженцы в Польше нарушают закон и ведут себя агрессивно
СМИ: украинские беженцы в Польше нарушают закон и ведут себя агрессивно - 04.06.2023 Украина.ру
СМИ: украинские беженцы в Польше нарушают закон и ведут себя агрессивно
В польском городе Красныстав беженцы с Украины с цыганскими корнями занимаются воровством и ведут себя агрессивно, что беспокоит местных жителей, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на статью местного портала Lublin112
2023-06-04T10:07
2023-06-04T10:07
новости
украина
польша
украинские беженцы
агрессия
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Ранее СМИ сообщали, что жители Польши устали от массовых демонстрации украинских беженцев на площадях крупных польских городов, в ходе которых украинцы пугают поляков мифической российской угрозой и ведут себя агрессивно.Также сообщалось, что толпа украинских беженцев попыталась прогнать сотрудников правоохранительных органов, которые хотели спокойно поговорить с одним из них, и успокоились только тогда, когда польские полицейские жёстко отреагировали на это и пригрозили применить силу в ответ на агрессию украинцев, пишет РИА Новости.Ранее в интервью изданию Украина.ру присяжный переводчик русского языка из Польши Николина Шмуклер-Матасова сказала, что из-за беженцев с Украины в Польше много проблем.В центре города Краков граждане Украины ежедневно дважды организовывают демонстрации, в ходе которых кричат, что они якобы воюют за свободу Польши, просят денег и пугают местных жителей мифической российской угрозой, отметила она.Сейчас отношение польских граждан к украинцам меняется, ведь многие разочаровались в них, так как последние считают, что они жертвы, и им все должны, но поляки больше не видят в них пострадавших и устали от агрессивного поведения украинских беженцев, рассказала Шмуклер-Матасова.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Николины Шмуклер-Матасовой на нашем сайте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, польша, украинские беженцы, агрессия
Новости, Украина, Польша, украинские беженцы, агрессия

СМИ: украинские беженцы в Польше нарушают закон и ведут себя агрессивно

10:07 04.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В польском городе Красныстав беженцы с Украины с цыганскими корнями занимаются воровством и ведут себя агрессивно, что беспокоит местных жителей, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на статью местного портала Lublin112
Ранее СМИ сообщали, что жители Польши устали от массовых демонстрации украинских беженцев на площадях крупных польских городов, в ходе которых украинцы пугают поляков мифической российской угрозой и ведут себя агрессивно.
"Жители Красныстава также отмечают, как беженцы ведут себя в магазинах. Они ходят между полками, открывают упаковки различных продуктов, "угощаются" содержимым, а затем кладут обратно", – говорится в материале.
Также сообщалось, что толпа украинских беженцев попыталась прогнать сотрудников правоохранительных органов, которые хотели спокойно поговорить с одним из них, и успокоились только тогда, когда польские полицейские жёстко отреагировали на это и пригрозили применить силу в ответ на агрессию украинцев, пишет РИА Новости.
Ранее в интервью изданию Украина.ру присяжный переводчик русского языка из Польши Николина Шмуклер-Матасова сказала, что из-за беженцев с Украины в Польше много проблем.
В центре города Краков граждане Украины ежедневно дважды организовывают демонстрации, в ходе которых кричат, что они якобы воюют за свободу Польши, просят денег и пугают местных жителей мифической российской угрозой, отметила она.
Сейчас отношение польских граждан к украинцам меняется, ведь многие разочаровались в них, так как последние считают, что они жертвы, и им все должны, но поляки больше не видят в них пострадавших и устали от агрессивного поведения украинских беженцев, рассказала Шмуклер-Матасова.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Николины Шмуклер-Матасовой на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 13:42
Польше нужны рабы сильные, а не умные Вот уже пару дней по просторам интернета гуляют два фото учебного плана украинской средней общеобразовательной школы № 1649, в котором для детей предусмотрены сокращение уроков математики и увеличение — физкультуры и польского языка
 
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