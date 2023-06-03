https://ukraina.ru/20230603/1046836767.html
Военный эксперт объяснил, почему в Германии жители забрасывают цветами подбитые российские танки
Военный эксперт объяснил, почему в Германии жители забрасывают цветами подбитые российские танки - 03.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему в Германии жители забрасывают цветами подбитые российские танки
В противостоянии с Западом и Украиной России играет не просто вдолгую, а ещё и в разных пространствах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-06-03T10:30
2023-06-03T10:30
2023-06-03T10:30
новости
запад
противостояние
война
сво
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Мы воспринимаем очень остро ход СВО, потому что это наши солдаты и наши территории. И сейчас Россия заняла оборонительную позицию, чтобы без больших людских потерь максимально разбить военную мощь англосаксов в лице украинской армии и натовской техники, рассказал эксперт.Россия противостоит той части мира, которая на нее сейчас навалилась. Мы боремся с Западом в геополитике, в финансах, в информационной сфере. И во всех этих пространствах против нас ведутся колоссальные боевые действия, добавил он.В геополитике Россия никогда не переходит за границы морали и нравственности. Мы даже не захватываем в заложники украинских политиков на территории третьих стран, чтобы выдвинуть политические требования. ВС РФ работают только там, где объявили, — в зоне проведения СВО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b0d4048dc2220c35bae38e1c4a984e3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, противостояние, война, сво
Военный эксперт объяснил, почему в Германии жители забрасывают цветами подбитые российские танки
В противостоянии с Западом и Украиной России играет не просто вдолгую, а ещё и в разных пространствах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
Мы воспринимаем очень остро ход СВО, потому что это наши солдаты и наши территории. И сейчас Россия заняла оборонительную позицию, чтобы без больших людских потерь максимально разбить военную мощь англосаксов в лице украинской армии и натовской техники, рассказал эксперт.
Россия противостоит той части мира, которая на нее сейчас навалилась. Мы боремся с Западом в геополитике, в финансах, в информационной сфере. И во всех этих пространствах против нас ведутся колоссальные боевые действия, добавил он.
"Какие бы селевые потоки лжи и грязи не лились на нас со стороны западных СМИ, мы доносим до европейцев свою позицию. Поэтому жители Германии и Нидерландов забрасывают цветами подбитые российские танки", - подчеркнул Самойлов.
В геополитике Россия никогда не переходит за границы морали и нравственности. Мы даже не захватываем в заложники украинских политиков на территории третьих стран, чтобы выдвинуть политические требования. ВС РФ работают только там, где объявили, — в зоне проведения СВО, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь