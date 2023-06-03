https://ukraina.ru/20230603/1046836767.html

Военный эксперт объяснил, почему в Германии жители забрасывают цветами подбитые российские танки

Военный эксперт объяснил, почему в Германии жители забрасывают цветами подбитые российские танки - 03.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему в Германии жители забрасывают цветами подбитые российские танки

В противостоянии с Западом и Украиной России играет не просто вдолгую, а ещё и в разных пространствах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

2023-06-03T10:30

2023-06-03T10:30

2023-06-03T10:30

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Мы воспринимаем очень остро ход СВО, потому что это наши солдаты и наши территории. И сейчас Россия заняла оборонительную позицию, чтобы без больших людских потерь максимально разбить военную мощь англосаксов в лице украинской армии и натовской техники, рассказал эксперт.Россия противостоит той части мира, которая на нее сейчас навалилась. Мы боремся с Западом в геополитике, в финансах, в информационной сфере. И во всех этих пространствах против нас ведутся колоссальные боевые действия, добавил он.В геополитике Россия никогда не переходит за границы морали и нравственности. Мы даже не захватываем в заложники украинских политиков на территории третьих стран, чтобы выдвинуть политические требования. ВС РФ работают только там, где объявили, — в зоне проведения СВО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, противостояние, война, сво