В Киеве назвали страны, вошедшие в коалицию истребителей - 02.06.2023 Украина.ру
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В Киеве назвали страны, вошедшие в коалицию истребителей
В Киеве назвали страны, вошедшие в коалицию истребителей - 02.06.2023 Украина.ру
В Киеве назвали страны, вошедшие в коалицию истребителей
Заместитель главы Офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что уже восемь государств Европы готовы к участию в коалиции по истребителям для Киева, сообщает "Европейская правда" 2 июня
2023-06-02T12:22
2023-06-02T15:45
новости
украина
поставки
вооружения
истребители
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Москва неоднократно осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.Ранее заместитель главы оборонного ведомства США Колин Каль заявил, что Вашингтону понадобится полтора года на поставку Украине истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято.Как сказал ветеран ВВС США Джон Венбл, истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя.По его словам, поставки Киеву истребителей F-16 не повлияют на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода, анонсированного Киевом контрнаступления.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру, эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, поставки, вооружения, истребители
Новости, Украина, поставки, вооружения, истребители

В Киеве назвали страны, вошедшие в коалицию истребителей

12:22 02.06.2023 (обновлено: 15:45 02.06.2023)
 
© Public domainF-16
F-16
© Public domain
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Заместитель главы Офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что уже восемь государств Европы готовы к участию в коалиции по истребителям для Киева, сообщает "Европейская правда" 2 июня
Москва неоднократно осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.
"Оформилась основа европейской части коалиции при участии уже восьми стран (вскоре будет больше): Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже согласовано отдельное совместное заявление по этому поводу", - сказал Жовква.
Ранее заместитель главы оборонного ведомства США Колин Каль заявил, что Вашингтону понадобится полтора года на поставку Украине истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято.
Как сказал ветеран ВВС США Джон Венбл, истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя.
По его словам, поставки Киеву истребителей F-16 не повлияют на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода, анонсированного Киевом контрнаступления.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру, эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.
Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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