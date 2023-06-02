https://ukraina.ru/20230602/1046838734.html

В Киеве назвали страны, вошедшие в коалицию истребителей

В Киеве назвали страны, вошедшие в коалицию истребителей - 02.06.2023 Украина.ру

В Киеве назвали страны, вошедшие в коалицию истребителей

Заместитель главы Офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что уже восемь государств Европы готовы к участию в коалиции по истребителям для Киева, сообщает "Европейская правда" 2 июня

2023-06-02T12:22

2023-06-02T12:22

2023-06-02T15:45

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истребители

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Москва неоднократно осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.Ранее заместитель главы оборонного ведомства США Колин Каль заявил, что Вашингтону понадобится полтора года на поставку Украине истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято.Как сказал ветеран ВВС США Джон Венбл, истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя.По его словам, поставки Киеву истребителей F-16 не повлияют на ход военных действий и не увеличит вероятность положительного исхода, анонсированного Киевом контрнаступления.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру, эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230525/1046577209.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, поставки, вооружения, истребители