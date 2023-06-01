https://ukraina.ru/20230601/1046804339.html

"Мы должны победить самих себя". Какая Украина нужна России?

"Мы должны победить самих себя". Какая Украина нужна России? - 01.06.2023 Украина.ру

"Мы должны победить самих себя". Какая Украина нужна России?

Создание враждебного государства на коренной российской территории до предела обострило актуальность проблемы силового и идеологического переустройства Украины. Это вопрос стратегической безопасности России. Что дальше?

2023-06-01T14:52

2023-06-01T14:52

2023-06-01T16:24

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Что будет на пост-Украине? Как осуществить демонтаж неонацистской бандеровской идеи? Будет ли реализована стратегия собирания русских земель?Ответы на эти вопросы искали участники форума «Какая Украина нам нужна?», организованного мультимедийным изданием Украина.ру. Дискуссия проходит 1 июня в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».Открывая форум, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что девять лет назад, когда создавали издание, у многих даже были сомнения в том, нужен ли в России специализирующийся на Украине медиапроект. Теперь таких сомнений ни у кого, понятное дело, нет.Генеральный директор медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев призвал участников мозгового штурма концентрироваться не на критике, а на созидательных идеях. Украина для России остается очень важной: мы, наверное, единственные, кому Украина действительно важна и нужна, со всеми ее вышиванками, с мовой, со своей культурой — это и наша культура, подчеркнул он.Философ Александр Дугин отметил важность и своевременность проведения такого форума. По его словам, мы часто только реагируем, тогда как нужно смотреть вперед, вообразить себе будущее Украины, будущее миропорядка, будущее победы России. Развязав кровавую войну между нашими народами, рассорив нас, Запад уже выиграл, подчеркнул Дугин. Он продолжил: но если мы достигнем победы на Украине, то однополярный мир закончится, мир будет многополярным. Хотя Запад сохранит свое могущество и в этих условиях. Бытие Запада гарантировано — речь о нашем бытии. Цель Запада — истребление России, если мы не дадим этого сделать, то уже выиграем. А если не добьемся победы — тогда нас не будет.Мы воюем за то, чтобы быть, они (Запад. — Ред.) воюют за то, чтобы иметь, в этом неравновесность наших позиций, считает философ. Он продолжил: какая Украина нам нужна? Нам нужна только дружественная Украина. Нейтральную — могли потерпеть. А вот откровенно враждебная Украина для нас невозможна, вот причина начала СВО. При этом Дугин отметил, что на Украине «мы воюем с самими собой — и когда победим самих себя», тогда и с Западом разговаривать будет проще.С 2014 года дружественная и нейтральная Украина невозможна, раз так, то нам никакая Украина не нужна, и мы бьемся за то, чтобы ее не было. Предоставить после СВО какую-то автономность этому субъекту значит впоследствии все повторить — Украина утратила шанс на существование. А что должно быть? Единое пространство. Но для создания такого пространства мы должны и сами измениться, сказал философ. По его словам, чтобы победить на Украине, мы должны победить самих себя.Дмитрий Киселев на это сказал: важно уточнить, что Украина останется всегда, какая-то Украина будет, а вот какая — в составе России, или отдельная, но дружественная и нейтральная, — это и есть вопрос, который обсуждают на форуме. Дугин согласился: когда говорим, что Украины нет, то речь только о государстве, националисты сами подписали украинскому государству смертный приговор.Политолог, публицист и писатель Семен Уралов предложил обсуждать пост-Украину, поскольку Украина раскололась на несколько субъектов в 2014 году — обсуждать в логике безгосударственности, свою государственность Украина постепенно теряла под чутким руководством Запада. И борьба за будущий мир — это борьба за сохранение психического здоровья жителей пост-Украины и наших регионов.Политолог отметил, что Запад ведет против нас когнитивную войну, добиваясь того, что даже и победа России может быть не в радость. Чтобы не допустить этого, надо уже сейчас внимательно изучать пост-Украину, состояние общества, работать с целевыми аудиториями и т. д.Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин призвал всех избавиться от иллюзий и сформулировать для себя ответ на вопрос: чего мы хотим? Ответы будут разные для разных целевых аудиторий. Как это видится из Донецка? Началось все не в 2014-м, а раньше, подчеркнул Пушилин. По его мнению, значительно раньше — с Хрущева, с реабилитации пособников фашизма. А дальше это все было дело техники — и после развала СССР началась активная фаза, этот костяк пособников взял реванш.Так, сторонникам обязательности украинского языка Пушилин предложил пожить в обстреливаемом Донецке. Приказы в ВСУ отдают на украинском. И как вы будете к этому языку относиться? В Донецке украинский язык по этой причине не приветствуют, продолжил Пушилин. Он добавил: как постепенно внедряли обязательность мовы, так же постепенно шел параллельный процесс реабилитации в общественном сознании Бандеры и бандеровцев. Финальная точка — 2014 год.Вернуть все в прежнее состояние уже невозможно, тут надо убрать все иллюзии, ведь Запад имеет свои планы, цена вопроса слишком высока, продолжил Пушилин. Нужно обсуждать практические вопросы — например, что сделать, чтобы прекратились обстрелы Донбасса. Он высказал личное мнение: освобождать от нынешнего режима нужно всю территорию Украины. И отдавать никому ничего нельзя (речь о Западной Украине) — это будет плацдарм для следующей атаки на Россию.Доктор исторических наук, профессор, вице-премьер Украины (2002–2007 гг.), министр образования и науки Украины (2010–2014 гг.) Дмитрий Табачник отметил, что кризис миропорядка начался давно — сразу после завершения холодной войны. Запад воспринял это завершение как свою полную победу, а вот в бывшем СССР себя не рассматривали в качестве побежденных. Отсюда ошибочная агрессивная модель, которую с 1991 года реализует Запад.Теперь для отсрочки решения своих проблем Запад развязывает военные конфликты, и самым острым из них сегодня является конфликт на Украине. Какой может быть победа России? Остаться самими собой — это уже победа, считает Табачник.А какая может быть Украина? Любому украинцу можно доказать, что модель такого существования была до 1918 года, ведь вся великая украинская культура, вся промышленность и т. д. была создана в рамках империи, где в паспорте даже не указывалась национальность — только вероисповедание, напомнил Табачник. Он продолжил: в проект «украинства» Тройственный союз начал вкладываться в XIX веке, Австрийская империя делала это исходя из своих политических целей. До этого даже общества во Львове назывались русскими.О текущих делах. Как будет развиваться ситуация на ТВД? Пушилин отметил, что румыны и поляки — следующий расходный материал для американцев, когда закончатся украинцы. Что с этим делать? Для начала — победить на Украине, считает врио главы ДНР. С этим согласился Александр Дугин. По его мнению, если мы освободим Львов, то на определенное время воцарится мир — хотя Запад не оставит попыток победить Россию уже другими методами.Но внутри страны необходим яркий — прямой и просвещенный — имперский нарратив, тогда все будет понятно и нам, и Западу. Мы империя, суверенная цивилизация, и вести себя надо соответственно, тогда все логические противоречия будут сняты, считает философ. По его мнению, тогда удастся справиться не только с внешними, но и со многими внутренними проблемами.Отметим, в преддверии форума издание Украина.ру провело социологическое онлайн-исследование, в рамках которого читателям были заданы вопросы, какая Украина нужна и какая не нужна? Опрошены 3700 человек. С результатами исследования можно ознакомиться на сайте издания.

https://ukraina.ru/20230601/1046782630.html

https://ukraina.ru/20230601/1046799397.html

https://ukraina.ru/20230601/1046787480.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, запад, сво, будущее, эксперты