https://ukraina.ru/20230530/1046716295.html

Премьер-министр Грузии назвал причину конфликта на Украине

Премьер-министр Грузии назвал причину конфликта на Украине - 30.05.2023 Украина.ру

Премьер-министр Грузии назвал причину конфликта на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал намерение Украины стать членом НАТО причиной конфликта с Россией, сообщила грузинская газета "Квирис палитра" 30 мая

2023-05-30T14:23

2023-05-30T14:23

2023-05-30T14:23

новости

грузия

премьер-министр

ираклий гарибашвили

украина

нато

украина-нато

совет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044708746_0:333:2936:1985_1920x0_80_0_0_5d64e57a43ddc7a1019ba4b0bad90d3c.jpg

По словам премьер-министра Грузии, основная причина российско-украинского конфликта известна каждому - расширение НАТО.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.Ранее сообщалось о намерении создать Совет Украина-НАТО. Данную идея рассмотрят на саммите лидеров стран альянса, который должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе.Как уточняется, при создании подобного совета у Киева будет право созывать заседание совета, а также обращаться за помощью.Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в альянс уже сегодня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяНачало дипломатического наступления РоссииГрайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводы

https://ukraina.ru/20230522/1046453288.html

https://ukraina.ru/20230530/1046695325.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, премьер-министр, ираклий гарибашвили, украина, нато, украина-нато, совет, россия