Премьер-министр Грузии назвал причину конфликта на Украине - 30.05.2023 Украина.ру
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Премьер-министр Грузии назвал причину конфликта на Украине
Премьер-министр Грузии назвал причину конфликта на Украине - 30.05.2023 Украина.ру
Премьер-министр Грузии назвал причину конфликта на Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал намерение Украины стать членом НАТО причиной конфликта с Россией, сообщила грузинская газета "Квирис палитра" 30 мая
2023-05-30T14:23
2023-05-30T14:23
новости
грузия
премьер-министр
ираклий гарибашвили
украина
нато
украина-нато
совет
россия
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По словам премьер-министра Грузии, основная причина российско-украинского конфликта известна каждому - расширение НАТО.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.Ранее сообщалось о намерении создать Совет Украина-НАТО. Данную идея рассмотрят на саммите лидеров стран альянса, который должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе.Как уточняется, при создании подобного совета у Киева будет право созывать заседание совета, а также обращаться за помощью.Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в альянс уже сегодня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяНачало дипломатического наступления РоссииГрайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводы
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новости, грузия, премьер-министр, ираклий гарибашвили, украина, нато, украина-нато, совет, россия
Новости, Грузия, премьер-министр, Ираклий Гарибашвили, Украина, НАТО, Украина-НАТО, совет, Россия

Премьер-министр Грузии назвал причину конфликта на Украине

14:23 30.05.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит премьер-министра Грузии в Армению
Визит премьер-министра Грузии в Армению
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал намерение Украины стать членом НАТО причиной конфликта с Россией, сообщила грузинская газета "Квирис палитра" 30 мая
По словам премьер-министра Грузии, основная причина российско-украинского конфликта известна каждому - расширение НАТО.
"Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты", — сказал премьер.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Как известно, до сих пор заявка остается без ответа, но, вероятно, станет ключевым вопросом на саммите альянса в Вильнюсе в июле.
Ранее сообщалось о намерении создать Совет Украина-НАТО. Данную идея рассмотрят на саммите лидеров стран альянса, который должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе.
Как уточняется, при создании подобного совета у Киева будет право созывать заседание совета, а также обращаться за помощью.
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Как заявлял ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО, кроме приглашения вступить в альянс.
Владимир Зеленский заявлял, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала СВО на Украине.
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.
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