https://ukraina.ru/20230530/1046675205.html

Владимир Видеманн: От ситуации на Украине будет зависеть, победит Байден или Трамп на выборах в США

Владимир Видеманн: От ситуации на Украине будет зависеть, победит Байден или Трамп на выборах в США - 30.05.2023 Украина.ру

Владимир Видеманн: От ситуации на Украине будет зависеть, победит Байден или Трамп на выборах в США

Писатель из Лондон Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему украинские дела так важны для Китая и Америки Украина.ру, 30.05.2023

2023-05-30T05:50

2023-05-30T05:50

2023-05-30T12:17

владимир видеманн

дональд трамп

джо байден

интервью

россия

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Писатель из Лондон Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему украинские дела так важны для Китая и Америки— Владимир, Британия передала Украине ракеты StormShadow. Зачем она это сделала? Почему именно сейчас?— С одной стороны, это большая политика, с другой — военно-промышленный комплекс, одна ракета такая стоит порядка 3 миллионов долларов.Если они заказ сделают своим оружейникам, то это для них заработок. С другой стороны, этот Storm Shadow, это не что-то такое сверхъестественное, она на вооружении стоит лет двадцать, ее хотят менять на продвинутые системы.Это англо-французская ракета. Она на вооружении многих стран — в арабских странах есть, в Индии. Эта ракета не представляет ничего сверхъестественного.В оригинальной версии она где-то на пятьсот километров бьет. Якобы ее передали Украине, сократив дальность полета где-то раза в два.— Почему Великобритания так старается сделать какую-либо пакость России, хотя она находится за тысячи километров от российской границы, ей-то что угрожает?— Это всё англо-американский мир, англичане — это главная ищейка Америки в Европе. Действия Британии согласованы с Вашингтоном — вряд ли англичане в таких делах самостоятельно действуют.Заявил же коллективный Запад, что Россия должна проиграть на поле боя или, по крайней мере, нужно создать условия для переговоров так, чтобы они были в пользу Украины.Поэтому я не удивлюсь, если передадут и F-16 или какие-то другие самолеты.По всей видимости, эскалация будет продолжаться до тех пор, пока не договорятся. Помните, мы с вами говорили о китайцах, о плане перемирия по корейскому образцу?— Да.— Этот план тоже становится реальным. Китайцам важен «Один путь, один пояс» — торговля. Она идет через юг Украины, через украинские порты, они как бы составляющие этой инфраструктуры.Китайцы попытаются, видимо, свою мирную инициативу продавить. Им надо, чтобы замирение произошло, как в случае Ирана и Саудовской Аравии это произошло. Именно китайский план в принципе возможен, потому что это компромисс, но компромисс, который выдвигается Китаем, — это не западная и не российская идея.Поэтому это будет для всех сторон какое-то смягчение — китайцы со всеми дружат: и с Россией, и с Западом.Хотя у России тоже есть некоторые проблемы с Китаем: вроде как импорт российских энергоносителей хотят сократить, китайцы же сейчас от Саудовской Аравии будут их получать. У китайцев тоже своя игра далеко не в одни ворота.Пока конфликт будет идти по нарастающей, пока стороны не сочтут возможным сесть за стол переговоров. Поэтому Запад сейчас Украину накачивает максимально, чтобы она смогла что-то отыграть в территориальном плане.Сейчас идет окопная война, плюс-минус сто-двести метров туда-сюда, и берут те или иные форпосты стратегические в локальном масштабе. Все равно все затормозилось и однозначного результата нет. Идет война на истощение с обеих сторон.«Контрнаступ» ждут. Украинцы говорят: а он уже идет, причем уже несколько дней. А где он идет, спрашиваете вы. А это ж гибридная война, и «контрнаступ», видимо, тоже гибридный, отвечают вам. Всё это как-то уж очень загадочно.Вот залезли украинцы в Белгородскую область, и это тоже элементом «контрнаступа» считается. Тут же главное что? Продать «контрнаступ» масс-медиа, большим дядям, которые это все финансируют, и общественности, которая должна склоняться в ту или иную сторону.А с точки зрения классического военного искусства тут вообще все по-другому: тут война не война и наступление не наступление, и вообще, «еще не начинали».— «Контрнаступ» западная пресса обсуждает? У нас говорят, что якобы Запад требует от Украины «контрнаступа». Мол, мы вас накачали оружием, так что давайте, наступайте. Есть такое или всё это чушь?— В самой прессе обсуждения стратегических или тактических ходов ВСУ я не вижу, по крайней мере, в массовой прессе. Может быть, в специализированных аналитических изданиях речь идет о чем-то таком. А так общая тема такая: Украина побеждает, украинцы противостоят, вот-вот будет украинское наступление и все территории, захваченные Россией, возвратят. И, надо сказать, массовая общественность во все это верит.Я сейчас приехал в Эстонию, здесь тоже такое мнение, не только среди эстонской публики. Многие русские считают, что Украина побеждает и окончательная победа будет на стороне Запада.Массовая пресса эту тему прокачивает. Но факты подаются односторонне. Все, что с противоположного фланга, не публикуется. Многое в Эстонии перекрыто. В Таллине перекрыто, а где-нибудь в эстонской сельской местности ничего не перекрыто, там все открыто.Почему? Потому что сельская местность — это эстонцы, с ними-то нет проблем, они российские источники не читают.В Британии относительно свободно, там тоже ничего не перекрыто, кроме, может быть, каких-то центральных сайтов. А так, в принципе, все можно и смотреть, и читать, больших вопросов не возникает.(Смеется) Но вот, в частности, сайт Украина.ру почитать нельзя, только через VPN (сайт Украина.ру как и все СМИ, входящие в медиахолдинг «Россия сегодня», находится под британскими санкциями, их нельзя читать в свободном доступе. — Прим.)— На прошлой неделе «Русский добровольческий корпус»*, организация русских нацистов и прочих праворадикальных радикалов, действующих с подачи украинских спецслужб, прорвались в Белгородскую область. В курсе ли британская пресса да и западная, что «Русский добровольческий корпус»* — это организация крайне правых националистов вплоть до поклонников Гитлера?— Эти темы не педалируются, все, что бросает тень, — поклонники Гитлера, нацисты, — об этом не пишут. Это все неизвестно. Считается, что на Украине все хорошо, никаких нацистов, ничего такого нет. Эта тема не освещается. Не освещаются и такие неудобные исторические моменты как УПА* и бандеровцы. Ничего не говорится об этом.То же самое про этих фашистов, которые предприняли рейд в Белгородскую область. Массовые издания об этом не пишут.Надо же как-то объяснять, почему такие большие деньги тратятся на помощь Украине вместо того, чтобы своих граждан поддерживать.Правительство с этим играется. В целом население против любых войн и против такой помощи, которая идет как в черную дыру — непонятно как и через какие схемы распила.Но люди понимают: тут что-то не так, тут кто-то водит нас за нос. Пожалуй, разве что в Германии очень сильно озаботились, потому что Германия зависит сильно от восточного газа, нефти. А тут еще газопровод взорвали. Причем под таким соусом смехотворным все это расследование идет, что видно, что что-то пошло не так.Это немецкие деньги, немецкая экономика, и вот они, конечно, напрягаются. Хотя так открыто тоже мало кто может выступить. Вот «Альтернатива для Германии» что-то озвучивает. Потом Левая партия (Die Linke) тоже против игр военных выступают.В этом плане в Германии политики сильно озабочены, но власть находится в руках партнеров западной коалиции.— Чтобы закончить начатую вами тему с Китаем. В западную прессу просочилась информация, что якобы мирный китайский план состоит в том, что Россия оставляет все, что ей удалось занять на Украине, и всё — после этого мир. Так ли это? Западные страны против или за этот китайский план мирного урегулирования?— Вот это сейчас такая хорошая интрига, потому что китайцы, с одной стороны, предложили перемирие, с другой стороны, они предложили за Россией признать те территории, которые пока сейчас занимают российские войска, эти четыре области — Донбасские республики плюс Херсонская и Запорожская области.Китайцы прагматики. Им главное, чтобы замирение было, чтобы торговля продолжалась. Кроме того, китайцы главные, можно сказать, бенефициары всей такой глобальной торговли и глобализации.Поэтому когда говорят, что вот это американская глобализация — это выгодно западным странам, но Китаю-то это еще более выгодно. Тот порядок, который сейчас существует, для Китая как раз самый выгодный, потому что Китай больше всего с этого получает, со всего того, как сейчас есть. Плюс еще он набирает свои собственные силы.В этом плане Китай мог бы продавить западных политиков, потому что от него так просто тоже не отвернешься.Так что китайский план может быть не в чистом виде, но в каком-то есть. Я думаю, что есть возможность того, что китайцы продавят свое перемирие. А там пускай не подписывают мир, пускай перемирие, — там уже сколько, уже лет шестьдесят, даже лет семьдесят держится перемирие.То же самое с Украиной будет — перемирие. Китайцев же не интересует, что думают русские про украинцев, украинцы — про русских или про Европу. Это для них совсем другая планета, им это по барабану.Они используют объективно свои возможности, хотя технически Китай отстает от Запада, безусловно. Если Китай захотят жестко в условиях военного времени как-то задавить технологически — на это у Запада есть большие шансы. Они остановят всю китайскую электронику. Есть такая опасность для Китая. В этом смысле да, конечно, вопрос сложный, но будем посмотреть.— Сейчас завершились выборы в Турции. Что на Западе думают по поводу того, что Эрдоган победил? Какими они видят последствия этого для себя? Это плохо для Запада?— Да, Эрдоган не нравится многим, потому что он нарушает блоковую солидарность НАТО, он дружит с Россией, и сам по себе он такой дядя, далеко не демократ. Его конкурент Кылычдароглу — западный профессор, интеллигент. С одной стороны, для западной публики он считается более таким гуманным демократическим, чем Эрдоган, которого воспринимают, как пацана, который на всех наезжает. Он европейцам много крови попил — и с беженцами, и с откатами за беженцев он денег постоянно просит.Никто на Западе не рад победе Эрдогана. Но у него есть какие-то закулисные договоренности, прежде всего, с Вашингтоном, какие-то красные условные линии, и он тоже эти линии переходить не будет. Ему дают порезвиться, он нужен Западу на Кавказе. Хотя при Эрдогане Турция более независимую политику ведет — имперскую. У него есть своя повестка.Но интеллигенция турецкая против него, против люди, работающие мозгами. Они против Эрдогана, против него все крупные города против Эрдогана, а деревня за него.Поэтому в целом Турция все-таки прозападная целом страна, и вряд ли Эрдоган сможет каким-то радикальным образом поменять турецкую политику в сторону Востока да так, чтоб образованные турки, от которых зависит прогресс страны, поддержали эту линию.Так что Эрдоган так же, как и Орбан в Венгрии, выступает против антироссийских санкций, они с Россией торгуют, но один в поле не воин. Мы же знаем коварство, что называется, западной политики, поэтому не мытьем, так катаньем как-нибудь одного-другого уберут. Или заблокируют.— Сейчас роль БРИКС повышается в мире или нет? К банковским сферам этого объединения начинают примыкать и Саудовская Аравия, и другие. Его можно воспринимать как некий альтернативный центр или пока еще рано об этом говорить?— В принципе, объективно БРИКС, конечно, увеличивает влияние. Доля производства стран БРИКС растет. Доля в мировом ВВП тоже повышается. То есть они обретают больше технической независимости, больше финансовой независимости, начинаются уже торги в национальных валютах между странами БРИКС.Поэтому да, объективно роль БРИКС будет расти, но это же не какой-то военный блок или экономический. У них большая возможность маневра, поэтому к ним и хотят присоединиться совершенно разные страны, которые понимают, что мировой порядок меняется и что нужно как-то застраховаться.В этом плане значение БРИКС растет, особенно в экономических, финансовых конструкциях современного мира. Возможно, и независимая валюта у них там возникнет, своя внутренняя, если Бреттон-Вудская система американского образца совсем перестанет работать.Сейчас с дефолтом поднимали панику. Отменили, кстати, вернее, договорились демократы с республиканцами по дефолту, в конце концов, вроде как его не будет. Но мне это изначально не представлялось реальным, никакого дефолта, потому что если можно напечатать — ну напечатают еще.Я задавал вопрос искусственному интеллекту, GPT-чат: какова опасность дефолта в Америке? Мне чат так ответил, что вообще никакой опасности, потому что в Америке могут напечатать сколько угодно долларов. У них долг 30 триллионов, они еще 30 триллионов напечатают. А говорят, вот давление к доллару идет, рейтинг США экономический падает. Ну упадет, ну и что. Что, в Германии не упал рейтинг? Там газопровод взорвали и ничего.В условиях блоковой дисциплины никакие рейтинги суверенные не имеют значения абсолютно. Тут как скажет папа — так и сделают.— По поводу президентских выборов в США. Кто будет лидером демократов, а кто республиканцев? Какие там вырисовываются конфигурации?— Пока, видимо, будет старое. Трамп и Байден, судя по всему, пока что так это все позиционируется. Хотя вопрос здоровья. Если у Байдена совсем сдаст здоровье, его же принуждают оппоненты сдать тест на вменяемость, чтобы он обследование у невропатолога прошел или у психиатра.А так, видимо, да, это «старая песня о главном», она продолжается. На следующие выборы таких ярких кандидатов альтернативных Байдену и Трампу пока не видно, хотя некоторые всплывают, есть попытки.Но такого ничего существенного я пока не вижу. Мне кажется, что, если кто-то резко не заболеет, будет тот же самый вариант, новый тур: Байден — Трамп.— А у кого шансов в нем больше сейчас? Понятно?— Вот это тоже вопрос. Тут тоже много от украинской ситуации зависит. Если там как-то продавят с украинской повесткой Россию, то тогда у Байдена, возможно, будет больше шансов. Вот, папа сказал — папа сделал. Мужик сказал – мужик сделал.Если же там не пройдет, Трамп скажет: ну, блин, из Афганистана ушли, оставили кучу техники на 80 с чем-то миллиардов долларов, проиграли сражение после двадцати лет битвы. Спрашивается, а за что же воевали? За что мы кровь проливали?С Украиной если будет то же самое? Тогда, конечно, да, у Байдена будут плохие шансы. И вот, как ни странно, да, украинская ситуация во многом определяет.* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20210112/1030209186.html

https://ukraina.ru/20230314/1044321595.html

https://ukraina.ru/20230426/1045664057.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

владимир видеманн, дональд трамп, джо байден, интервью, россия, украина, великобритания