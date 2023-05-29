ВС России нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на украинских аэродромах - 29.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230529/1046677766.html
ВС России нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на украинских аэродромах
ВС России нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на украинских аэродромах - 29.05.2023 Украина.ру
ВС России нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на украинских аэродромах
Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах, сообщило ведомство в своём телеграм-канале 29 мая
2023-05-29T14:54
2023-05-29T14:54
новости
мо рф
министр обороны
минобороны рф
всу
потери всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/59/1033545980_0:0:1671:940_1920x0_80_0_0_c604bdc5d6a8a63024dc12e7da53c461.jpg
По сообщениям военного ведомства, цель удара достигнута, все назначенные объекты уничтожены.По сообщениям МО РФ, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты "Storm Shadow" и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.В министерстве обороны РФ отметили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.Помимо этого, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнили в ведомстве.В министерстве прокомментировали ситуацию также и на Донецком направлении. Там в течение суток уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.В районе населенного пункта Орловка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, подчеркнули в МО РФ.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
https://ukraina.ru/20230527/1046609448.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/59/1033545980_138:0:1558:1065_1920x0_80_0_0_8eced85a37dbe96ae9ca84d4f16565c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мо рф, министр обороны, минобороны рф, всу, потери всу, украина
Новости, МО РФ, министр обороны, Минобороны РФ, ВСУ, потери ВСУ, Украина

ВС России нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на украинских аэродромах

14:54 29.05.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах, сообщило ведомство в своём телеграм-канале 29 мая
По сообщениям военного ведомства, цель удара достигнута, все назначенные объекты уничтожены.
"В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ". – говорится в сообщении ведомства.
По сообщениям МО РФ, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты "Storm Shadow" и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
В министерстве обороны РФ отметили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Помимо этого, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнили в ведомстве.
В министерстве прокомментировали ситуацию также и на Донецком направлении. Там в течение суток уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.
В районе населенного пункта Орловка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, подчеркнули в МО РФ.
Сейчас на Украина.ру читают:
Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбу
Донецк: девять лет войны
Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
- РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 10:28
Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пикеНаселение Украины в связи с боевыми действиями – и не только - сокращается экстремальными темпами, и это уже ощутимо сказывается на экономике. В стране возник кадровый голод, стала ощущаться нехватка рабочих.
 
НовостиМО РФминистр обороныМинобороны РФВСУпотери ВСУУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:42Владимир Попов: кто он
22:27Михаил Резникович: кто он
21:54Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил
21:35Венесуэла может присоединиться к БРИКС
21:33Ариф Эсин: Турции выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил (англ.)
21:30Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе
20:38Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил
20:07В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России
19:51Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин
19:29Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово
18:59Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти
18:44Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине
18:30Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
18:09Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник
18:05Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ
18:00"Майдан" на улице Ленина и украинские корни Шолохова
17:53Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
17:38После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада - СМИ
17:37Бриллиант имперской короны. Битва за Африку определит будущее XXI века
17:36Крымчанин признался в подготовке к госизмене
Лента новостейМолния