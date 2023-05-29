ВС России нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на украинских аэродромах
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах, сообщило ведомство в своём телеграм-канале 29 мая
По сообщениям военного ведомства, цель удара достигнута, все назначенные объекты уничтожены.
"В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ". – говорится в сообщении ведомства.
По сообщениям МО РФ, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты "Storm Shadow" и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
В министерстве обороны РФ отметили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
Помимо этого, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнили в ведомстве.
Помимо этого, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнили в ведомстве.
В министерстве прокомментировали ситуацию также и на Донецком направлении. Там в течение суток уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.
В районе населенного пункта Орловка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, подчеркнули в МО РФ.
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