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ВС России нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на украинских аэродромах

ВС России нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на украинских аэродромах - 29.05.2023 Украина.ру

ВС России нанесли авиаудар высокоточным оружием по объектам на украинских аэродромах

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах, сообщило ведомство в своём телеграм-канале 29 мая

2023-05-29T14:54

2023-05-29T14:54

2023-05-29T14:54

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По сообщениям военного ведомства, цель удара достигнута, все назначенные объекты уничтожены.По сообщениям МО РФ, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты "Storm Shadow" и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Кроме того, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.В министерстве обороны РФ отметили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.Помимо этого, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнили в ведомстве.В министерстве прокомментировали ситуацию также и на Донецком направлении. Там в течение суток уничтожено до 145-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.В районе населенного пункта Орловка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, подчеркнули в МО РФ.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

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новости, мо рф, министр обороны, минобороны рф, всу, потери всу, украина