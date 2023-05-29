Зеленский заявил об одной из самых крупных атак беспилотниками по Украине - 29.05.2023 Украина.ру
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Зеленский заявил об одной из самых крупных атак беспилотниками по Украине
Зеленский заявил об одной из самых крупных атак беспилотниками по Украине - 29.05.2023 Украина.ру
Зеленский заявил об одной из самых крупных атак беспилотниками по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале заявил, что 28 мая Украина пережила одну из крупнейших атак беспилотниками. По его сведениям, было запущено 54 БПЛА
2023-05-29T10:04
2023-05-29T10:04
новости
киев
владимир зеленский
беспилотники
беспилотник
пво
удары
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По его словам, самый мощный удар был нанесен по Киевской области. В пределах города Киева и области якобы было сбито 36 беспилотных летательных аппаратов, уточнил Зеленский.По информации киевских властей, один человек погиб, один пострадал.По заявлениям Зеленского, воздушная тревога в Киеве длилась пять часов, работала ПВО.Начальник городской военной администрации Сергей Попко ранее заявлял о наиболее массированной атаке дронами на столицу.В интервью изданию Украина.ру подполковник запаса ВС РФ Роман Шкурлатов сказал, что у России есть много "сюрпризов", которыми она может удивить врага.Тем не менее российские войска действуют избирательно во избежание жертв среди местного населения на Украине, отметил он.СВО похожа на хирургическую операцию, когда удаляется злокачественное образование без вреда организму, добавил Шкурлатов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
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новости, киев, владимир зеленский, беспилотники, беспилотник, пво, удары
Новости, Киев, Владимир Зеленский, беспилотники, беспилотник, ПВО, удары

Зеленский заявил об одной из самых крупных атак беспилотниками по Украине

10:04 29.05.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале заявил, что 28 мая Украина пережила одну из крупнейших атак беспилотниками. По его сведениям, было запущено 54 БПЛА
По его словам, самый мощный удар был нанесен по Киевской области. В пределах города Киева и области якобы было сбито 36 беспилотных летательных аппаратов, уточнил Зеленский.
"К сожалению, не обошлось без попаданий в Житомирскую область. Мы сделаем все, чтобы помочь восстановить то, что было разрушено", — указал политик.
По информации киевских властей, один человек погиб, один пострадал.
По заявлениям Зеленского, воздушная тревога в Киеве длилась пять часов, работала ПВО.
Начальник городской военной администрации Сергей Попко ранее заявлял о наиболее массированной атаке дронами на столицу.
В интервью изданию Украина.ру подполковник запаса ВС РФ Роман Шкурлатов сказал, что у России есть много "сюрпризов", которыми она может удивить врага.
Тем не менее российские войска действуют избирательно во избежание жертв среди местного населения на Украине, отметил он.
СВО похожа на хирургическую операцию, когда удаляется злокачественное образование без вреда организму, добавил Шкурлатов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова на нашем сайте.
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