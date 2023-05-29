https://ukraina.ru/20230529/1046660601.html

Зеленский заявил об одной из самых крупных атак беспилотниками по Украине

Зеленский заявил об одной из самых крупных атак беспилотниками по Украине - 29.05.2023 Украина.ру

Зеленский заявил об одной из самых крупных атак беспилотниками по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале заявил, что 28 мая Украина пережила одну из крупнейших атак беспилотниками. По его сведениям, было запущено 54 БПЛА

2023-05-29T10:04

2023-05-29T10:04

2023-05-29T10:04

новости

киев

владимир зеленский

беспилотники

беспилотник

пво

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036866623_132:80:966:549_1920x0_80_0_0_544fad0e8190d1a3cea7969ff0a9e536.jpg

По его словам, самый мощный удар был нанесен по Киевской области. В пределах города Киева и области якобы было сбито 36 беспилотных летательных аппаратов, уточнил Зеленский.По информации киевских властей, один человек погиб, один пострадал.По заявлениям Зеленского, воздушная тревога в Киеве длилась пять часов, работала ПВО.Начальник городской военной администрации Сергей Попко ранее заявлял о наиболее массированной атаке дронами на столицу.В интервью изданию Украина.ру подполковник запаса ВС РФ Роман Шкурлатов сказал, что у России есть много "сюрпризов", которыми она может удивить врага.Тем не менее российские войска действуют избирательно во избежание жертв среди местного населения на Украине, отметил он.СВО похожа на хирургическую операцию, когда удаляется злокачественное образование без вреда организму, добавил Шкурлатов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Шкурлатова на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

https://ukraina.ru/20230529/1046615989.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, владимир зеленский, беспилотники, беспилотник, пво, удары