https://ukraina.ru/20230528/1046651523.html

Американский полковник сказал, что будет после провала контрнаступления ВСУ

Американский полковник сказал, что будет после провала контрнаступления ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру

Американский полковник сказал, что будет после провала контрнаступления ВСУ

ВС РФ освободят Харьков и Одессу после того, как разгромят украинские войска в ходе их контрнаступления, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора на его YouTube-канале

2023-05-28T17:02

2023-05-28T17:02

2023-05-28T17:02

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Ранее американские СМИ сообщали, что в США не верят в успех Вооружённых сил Украины на фронте.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что, после уничтожения расчётами ВКС России значительной части вражеских резервов в тыловых областях Украины, киевский режим попытается совершить небольшие, но хорошо подготовленные атаки на позиции российских военных.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, вс рф, всу, контрнаступление