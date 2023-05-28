Американский полковник сказал, что будет после провала контрнаступления ВСУ
ВС РФ освободят Харьков и Одессу после того, как разгромят украинские войска в ходе их контрнаступления, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора на его YouTube-канале
Ранее американские СМИ сообщали, что в США не верят в успех Вооружённых сил Украины на фронте.
"Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города", – сказал Макгрегор.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что, после уничтожения расчётами ВКС России значительной части вражеских резервов в тыловых областях Украины, киевский режим попытается совершить небольшие, но хорошо подготовленные атаки на позиции российских военных.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.
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