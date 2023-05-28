"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских - 28.05.2023 Украина.ру
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"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских
"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских - 28.05.2023 Украина.ру
"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских
В США за деньги регулярно убивают высокопоставленных политиков, напомнил американскому сенатору Линдси Грэму замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале 28 мая
2023-05-28T16:07
2023-05-28T16:07
новости
россия
сша
дмитрий медведев
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Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на слова американского сенатора о том, что, по его мнению, США удачно вложили средства на Украине, так как в результате этого убивают русских.Эти слова отражают сатанистскую идеологию и политику Белого дома, а определённому кругу людей в США интересны только заработки, сказал он.Замруководителя Совбеза России в своём сообщении также предложил Грэму вспомнить убийство сенатора Роберта Кеннеди и печальную судьбу других политиков США.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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новости, россия, сша, дмитрий медведев
Новости, Россия, США, Дмитрий Медведев

"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских

16:07 28.05.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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В США за деньги регулярно убивают высокопоставленных политиков, напомнил американскому сенатору Линдси Грэму замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале 28 мая
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на слова американского сенатора о том, что, по его мнению, США удачно вложили средства на Украине, так как в результате этого убивают русских.
Эти слова отражают сатанистскую идеологию и политику Белого дома, а определённому кругу людей в США интересны только заработки, сказал он.
"Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", – написал Медведев.
Замруководителя Совбеза России в своём сообщении также предложил Грэму вспомнить убийство сенатора Роберта Кеннеди и печальную судьбу других политиков США.
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