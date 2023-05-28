https://ukraina.ru/20230528/1046648890.html

"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских

"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских - 28.05.2023 Украина.ру

"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских

В США за деньги регулярно убивают высокопоставленных политиков, напомнил американскому сенатору Линдси Грэму замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале 28 мая

2023-05-28T16:07

2023-05-28T16:07

2023-05-28T16:07

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дмитрий медведев

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Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на слова американского сенатора о том, что, по его мнению, США удачно вложили средства на Украине, так как в результате этого убивают русских.Эти слова отражают сатанистскую идеологию и политику Белого дома, а определённому кругу людей в США интересны только заработки, сказал он.Замруководителя Совбеза России в своём сообщении также предложил Грэму вспомнить убийство сенатора Роберта Кеннеди и печальную судьбу других политиков США.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, россия, сша, дмитрий медведев