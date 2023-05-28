"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ
© AP / Yves Herman
© AP / Yves Herman
Читатели Daily Mail плохо отозвались о пропагандистском ролике про контрнаступление ВСУ, который появился на сайте газеты, сообщило РИА Новости 28 мая
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в своём телеграм-канале, что разговоры киевского режима по поводу контрнаступления, которое никак не начнётся, – это часть информационной войны против РФ.
По его мнению, возможности противника становятся меньше, и теперь ВСУ боятся идти в атаку на позиции российских военных, где их встретят по-мужски, а современная война состоит не только из боёв на линии соприкосновения, а и на информационном фронте, где Киев вбрасывает множество фейков, отметил он.
"Зеленский - не более чем выпендрежник, требующий внимание социальных сетей. Кто выпускает рекламное видео в разгар войны?" – написал один из пользователей сайта Daily Mail.
Зеленский совсем обезумел, настоящий жулик, считают другие читатели.
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