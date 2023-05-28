https://ukraina.ru/20230528/1046648747.html

"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ

"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру

"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ

Читатели Daily Mail плохо отозвались о пропагандистском ролике про контрнаступление ВСУ, который появился на сайте газеты, сообщило РИА Новости 28 мая

2023-05-28T15:31

2023-05-28T15:31

2023-05-28T15:31

новости

всу

контрнаступление

владимир зеленский

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Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в своём телеграм-канале, что разговоры киевского режима по поводу контрнаступления, которое никак не начнётся, – это часть информационной войны против РФ.По его мнению, возможности противника становятся меньше, и теперь ВСУ боятся идти в атаку на позиции российских военных, где их встретят по-мужски, а современная война состоит не только из боёв на линии соприкосновения, а и на информационном фронте, где Киев вбрасывает множество фейков, отметил он.Зеленский совсем обезумел, настоящий жулик, считают другие читатели.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230526/1046575341.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, контрнаступление, владимир зеленский