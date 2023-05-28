"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру
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"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ
"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру
"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ
Читатели Daily Mail плохо отозвались о пропагандистском ролике про контрнаступление ВСУ, который появился на сайте газеты, сообщило РИА Новости 28 мая
2023-05-28T15:31
2023-05-28T15:31
новости
всу
контрнаступление
владимир зеленский
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Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в своём телеграм-канале, что разговоры киевского режима по поводу контрнаступления, которое никак не начнётся, – это часть информационной войны против РФ.По его мнению, возможности противника становятся меньше, и теперь ВСУ боятся идти в атаку на позиции российских военных, где их встретят по-мужски, а современная война состоит не только из боёв на линии соприкосновения, а и на информационном фронте, где Киев вбрасывает множество фейков, отметил он.Зеленский совсем обезумел, настоящий жулик, считают другие читатели.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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новости, всу, контрнаступление, владимир зеленский
Новости, ВСУ, контрнаступление, Владимир Зеленский

"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ

15:31 28.05.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
Читатели Daily Mail плохо отозвались о пропагандистском ролике про контрнаступление ВСУ, который появился на сайте газеты, сообщило РИА Новости 28 мая
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в своём телеграм-канале, что разговоры киевского режима по поводу контрнаступления, которое никак не начнётся, – это часть информационной войны против РФ.
По его мнению, возможности противника становятся меньше, и теперь ВСУ боятся идти в атаку на позиции российских военных, где их встретят по-мужски, а современная война состоит не только из боёв на линии соприкосновения, а и на информационном фронте, где Киев вбрасывает множество фейков, отметил он.

"Зеленский - не более чем выпендрежник, требующий внимание социальных сетей. Кто выпускает рекламное видео в разгар войны?" – написал один из пользователей сайта Daily Mail.

Зеленский совсем обезумел, настоящий жулик, считают другие читатели.
Сейчас на Украине.ру читают:
Залужного будут добивать – он никому уже не нужен
Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО
Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
- РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 05:03
Украина не хочет рисковать неудачей. Эксперты в Киеве о том, когда начнется "последнее контрнаступление"Сроки широко анонсированного контнаступления украинских сил постоянно переносятся, при этом одни "говорящие головы" в Киеве намекают, что это наступление уже идет, другие говорят, что надо подождать помощи оружием и боеприпасами от западных партнеров Киева.
 
НовостиВСУконтрнаступлениеВладимир Зеленский
 
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