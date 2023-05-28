https://ukraina.ru/20230528/1046648455.html

ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России

ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России - 28.05.2023 Украина.ру

ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России

В телеграм-канале Минобороны РФ сообщили о поражении российской авиацией и артиллерией пункта временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области 28 мая

2023-05-28T14:40

2023-05-28T14:40

2023-05-28T14:41

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Ранее заявлялось о уничтожении артиллерией "Южной" группировки российских войск значительного количества личного состава противника 24 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Торецк Донецкой народной республики.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что масштабного контрнаступления ВСУ не состоялось, благодаря успешной работе ВКС России, которые уничтожили значительную часть вражеских резервов живой силы и военной техники до того, как они попали на передовую.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230522/1046467092.html

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новости, украина, россия, контрнаступление