ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России - 28.05.2023 Украина.ру
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ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России
ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России - 28.05.2023 Украина.ру
ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России
В телеграм-канале Минобороны РФ сообщили о поражении российской авиацией и артиллерией пункта временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области 28 мая
2023-05-28T14:40
2023-05-28T14:41
новости
украина
россия
контрнаступление
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Ранее заявлялось о уничтожении артиллерией "Южной" группировки российских войск значительного количества личного состава противника 24 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Торецк Донецкой народной республики.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что масштабного контрнаступления ВСУ не состоялось, благодаря успешной работе ВКС России, которые уничтожили значительную часть вражеских резервов живой силы и военной техники до того, как они попали на передовую.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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новости, украина, россия, контрнаступление
Новости, Украина, Россия, контрнаступление

ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России

14:40 28.05.2023 (обновлено: 14:41 28.05.2023)
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В телеграм-канале Минобороны РФ сообщили о поражении российской авиацией и артиллерией пункта временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области 28 мая
Ранее заявлялось о уничтожении артиллерией "Южной" группировки российских войск значительного количества личного состава противника 24 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Торецк Донецкой народной республики.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", – сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что масштабного контрнаступления ВСУ не состоялось, благодаря успешной работе ВКС России, которые уничтожили значительную часть вражеских резервов живой силы и военной техники до того, как они попали на передовую.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.
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