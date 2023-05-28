ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России
14:40 28.05.2023 (обновлено: 14:41 28.05.2023)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
В телеграм-канале Минобороны РФ сообщили о поражении российской авиацией и артиллерией пункта временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области 28 мая
Ранее заявлялось о уничтожении артиллерией "Южной" группировки российских войск значительного количества личного состава противника 24 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Торецк Донецкой народной республики.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", – сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что масштабного контрнаступления ВСУ не состоялось, благодаря успешной работе ВКС России, которые уничтожили значительную часть вражеских резервов живой силы и военной техники до того, как они попали на передовую.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.
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