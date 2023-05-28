https://ukraina.ru/20230528/1046648175.html
Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков
Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков - 28.05.2023 Украина.ру
Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков
РФ должна сохранять единство и силу, делать то, что наиболее соответствует национальным интересам, жёстко и открыто доносить Западу свои озабоченности, неприемлемые моменты и то, с чем российские войска будут воевать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1 28 мая
2023-05-28T14:12
2023-05-28T14:12
2023-05-28T14:12
новости
украина
россия
спецоперация
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Ранее он сказал, что все цели спецоперации России на Украине должны быть выполнены.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что, по его мнению, нужно действовать с противником более жёстко, так как у киевского режима нет ограничений, а Запад разрешил его сторонникам творить, что угодно.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
https://ukraina.ru/20230524/1046542956.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, спецоперация
Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков
РФ должна сохранять единство и силу, делать то, что наиболее соответствует национальным интересам, жёстко и открыто доносить Западу свои озабоченности, неприемлемые моменты и то, с чем российские войска будут воевать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1 28 мая