https://ukraina.ru/20230528/1046648175.html

Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков

Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков - 28.05.2023 Украина.ру

Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков

РФ должна сохранять единство и силу, делать то, что наиболее соответствует национальным интересам, жёстко и открыто доносить Западу свои озабоченности, неприемлемые моменты и то, с чем российские войска будут воевать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1 28 мая

2023-05-28T14:12

2023-05-28T14:12

2023-05-28T14:12

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Ранее он сказал, что все цели спецоперации России на Украине должны быть выполнены.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сказал, что, по его мнению, нужно действовать с противником более жёстко, так как у киевского режима нет ограничений, а Запад разрешил его сторонникам творить, что угодно.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Леонкова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230524/1046542956.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, спецоперация