https://ukraina.ru/20230528/1046647962.html

Министр обороны Сербии заявил, что Косово хочет проводить дальнейший террор энтических сербов

Министр обороны Сербии заявил, что Косово хочет проводить дальнейший террор энтических сербов - 28.05.2023 Украина.ру

Министр обороны Сербии заявил, что Косово хочет проводить дальнейший террор энтических сербов

В Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор сербов в регионе, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова министра обороны Сербии Милоша Вучевича в эфире телеканала TV Prva

2023-05-28T13:48

2023-05-28T13:48

2023-05-28T13:48

новости

сербия

косово

конфликт

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Ранее СМИ заявляли о применении косовской полицией на севере региона слезоточивого газа и свето-шумовых гранат против мирных сербов, вышедших на улицы в знак протеста против назначения на руководящие посты косовско-албанских властей, была также слышна стрельба, в результате чего пострадали несколько протестующих.Также известно, что там большинство населения составляют сербы, которые не подчиняются властям Косово, а представители местных органов и силовых структур покинули свои посты, и на их места в ходе голосования, которое бойкотировали местные, были назначены косовско-албанские руководители.Сообщалось, что правительство самопровозглашённой республики разрешило военизированным силам безопасности действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты, где живут этнические сербы.Власти Сербии, в свою очередь, заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.В Сербии заявили о максимальной готовности вооружённых сил страны и их выдвижению на границы с Косово для обеспечения безопасности этнических сербов в регионе, сообщило РИА Новости.Пока инцидентов нет, но Сербию могут втянуть в конфликт и представить в качестве агрессора, что мы и видим сейчас на Украине, кого там считают агрессором, поэтому нужно быть предусмотрительными, отметил он.Подразделениям сербской армии поставлена задача распределиться по позициям до понедельника 16:00, добавил Вучевич.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230419/1045457970.html

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новости, сербия, косово, конфликт