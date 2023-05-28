https://ukraina.ru/20230528/1046647805.html

Американский профессор объяснил, почему Киев откладывает своё контрнаступление

Американский профессор объяснил, почему Киев откладывает своё контрнаступление - 28.05.2023 Украина.ру

Американский профессор объяснил, почему Киев откладывает своё контрнаступление

Киев использовал предстоящее контрнаступление для того, чтобы Запад продолжал поставлять оружие на Украину, сообщило издание 19fortyfive со ссылкой на слова бывшего офицера ВМС США, профессора Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймса Холмса

2023-05-28T13:14

2023-05-28T13:14

2023-05-28T13:14

новости

украина

контрнаступление

сша

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Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо написал в своём телеграм-канале, что разговоры киевского режима по поводу контрнаступления, которое никак не начнётся, – это часть информационной войны против РФ.По его мнению, противник прошёл пик своих возможностей и теперь боится идти в атаку на позиции российских военных, где его встретят по-мужски, а современная война состоит не только из боёв на линии соприкосновения, а и на информационном фронте, где Киев вбрасывает множество фейков.Уже долгое время Украина заявляет о контрнаступлении, что оно приближается, но уже заканчивается весна, а этого так и не случилось, добавил он.Даже если предположить, что в Киеве хотели произвести эффект неожиданности, то это не сработало – неожиданным это контрнаступление уже точно не станет, подчеркнул Холмс.Тем временем, глава СНБО Украины Алексей Данилов в интервью украинским СМИ заявил, что наступление начнётся "завтра, сегодня, послезавтра".Стоит отметить, что это заявление похоже на высказывания мэра Киева Виталия Кличко.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230526/1046575341.html

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новости, украина, контрнаступление, сша