https://ukraina.ru/20230528/1046647181.html
Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ
Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ - 28.05.2023 Украина.ру
Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул в Верховную раду предложение о введении на 50 лет санкций в отношении Ирана, сообщило РИА Новости со ссылкой на текст проекта постановления
2023-05-28T12:44
2023-05-28T12:44
2023-05-28T12:44
новости
иран
украина
москва
беспилотники
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Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после информации о якобы поставках Тегераном беспилотников Москве, Киев теоретически мог бы провести военную операцию на территории страны для уничтожения производства дронов.Также СМИ сообщали, что пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани сказал, что Зеленский высказывается об Исламской республики в рамках пропаганды и медийной войны против правительства и народа страны.Основанием этого стала информация о том, что Москва якобы покупала беспилотники у Тегерана, добавили в статье.В МИД РФ опровергли это, отметив, что эти данные вброшены в американские СМИ искусственно и остаются бездоказательными.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, украина, москва, беспилотники
Новости, Иран, Украина, Москва, беспилотники
Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул в Верховную раду предложение о введении на 50 лет санкций в отношении Ирана, сообщило РИА Новости со ссылкой на текст проекта постановления
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после информации о якобы поставках Тегераном беспилотников Москве, Киев теоретически мог бы провести военную операцию на территории страны для уничтожения производства дронов.
Также СМИ сообщали, что пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани сказал, что Зеленский высказывается об Исламской республики в рамках пропаганды и медийной войны против правительства и народа страны.
"Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран", – пишет РИА Новости со ссылкой на текст в дополнении к проекту постановления на сайте украинского парламента.
Основанием этого стала информация о том, что Москва якобы покупала беспилотники у Тегерана, добавили в статье.
В МИД РФ опровергли это, отметив, что эти данные вброшены в американские СМИ искусственно и остаются бездоказательными.
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