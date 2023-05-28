https://ukraina.ru/20230528/1046647181.html

Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ

Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ - 28.05.2023 Украина.ру

Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул в Верховную раду предложение о введении на 50 лет санкций в отношении Ирана, сообщило РИА Новости со ссылкой на текст проекта постановления

2023-05-28T12:44

2023-05-28T12:44

2023-05-28T12:44

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Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после информации о якобы поставках Тегераном беспилотников Москве, Киев теоретически мог бы провести военную операцию на территории страны для уничтожения производства дронов.Также СМИ сообщали, что пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани сказал, что Зеленский высказывается об Исламской республики в рамках пропаганды и медийной войны против правительства и народа страны.Основанием этого стала информация о том, что Москва якобы покупала беспилотники у Тегерана, добавили в статье.В МИД РФ опровергли это, отметив, что эти данные вброшены в американские СМИ искусственно и остаются бездоказательными.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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2023

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новости, иран, украина, москва, беспилотники