Подоляк выдвинул Ватикану условия ещё до начала его посреднической миссии - 27.05.2023 Украина.ру
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Подоляк выдвинул Ватикану условия ещё до начала его посреднической миссии
Подоляк выдвинул Ватикану условия ещё до начала его посреднической миссии - 27.05.2023 Украина.ру
Подоляк выдвинул Ватикану условия ещё до начала его посреднической миссии
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выдвинул ряд условий ещё до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине, об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera 27 мая
2023-05-27T17:57
2023-05-27T17:58
новости
украина
михаил подоляк
ватикан
папа римский
россия
мир
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Подоляк отметил, что Киев поддержит мирную инициативу папы Римского, только "если Ватикан будет продвигать вывод российских войск с территории Украины".По его словам, компромиссные сценарии приведут не к миру, а к продолжению военных действий.Также Подоляк отметил, что рассчитывает на то, что Ватикан будет оказывать помощь в возвращении на Украину военнопленных, гражданских заключенных и детей.Отвечая на вопрос, изменила ли Бахмутская битва ход войны, Михаил Подоляк заявил, что они „выиграли время, чтобы партнеры успели доставить необходимое вооружение“.Ранее папа Римский Франциск поручил главе Епископской конференции Италии кардиналу Маттео Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине.Как заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, миссия Дзуппи должна будет прежде всего постараться "создать климат и окружающую среду, которые могут привести к миру". По его словам, говорить о датах возможного визита Дзуппи в Москву и Киева пока рано.В МИД РФ положительно отнеслись к инициативе папы Римского направить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по ситуации на Украине. Однако, добавили в ведомстве, пока Ватикан не предпринял никаких конкретных шагов.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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новости, украина, михаил подоляк, ватикан, папа римский, россия, мир
Новости, Украина, Михаил Подоляк, Ватикан, Папа Римский, Россия, мир

Подоляк выдвинул Ватикану условия ещё до начала его посреднической миссии

17:57 27.05.2023 (обновлено: 17:58 27.05.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выдвинул ряд условий ещё до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине, об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera 27 мая
Подоляк отметил, что Киев поддержит мирную инициативу папы Римского, только "если Ватикан будет продвигать вывод российских войск с территории Украины".

"То есть наша «формула мира» предусматривает в качестве первого шага полный вывод российских вооруженных формирований с территории Украины в границах 1991 г. Очевидно, что ни один вариант, связанный с территориальными уступками, мы не поддержим“. - заявил Подоляк.

По его словам, компромиссные сценарии приведут не к миру, а к продолжению военных действий.
Также Подоляк отметил, что рассчитывает на то, что Ватикан будет оказывать помощь в возвращении на Украину военнопленных, гражданских заключенных и детей.
„Если, с другой стороны, у Святого Престола будет другое видение, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России».
Отвечая на вопрос, изменила ли Бахмутская битва ход войны, Михаил Подоляк заявил, что они „выиграли время, чтобы партнеры успели доставить необходимое вооружение“.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Как заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, миссия Дзуппи должна будет прежде всего постараться "создать климат и окружающую среду, которые могут привести к миру". По его словам, говорить о датах возможного визита Дзуппи в Москву и Киева пока рано.
В МИД РФ положительно отнеслись к инициативе папы Римского направить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по ситуации на Украине. Однако, добавили в ведомстве, пока Ватикан не предпринял никаких конкретных шагов.
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21 мая, 12:12
Папа Римский отправит миротворческую миссию на Украину с итальянским кардиналом во главеПапа Римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи возглавить миротворческую миссию по конфликту на Украине. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Ватикана
 
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