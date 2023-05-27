https://ukraina.ru/20230527/1046635258.html

Подоляк выдвинул Ватикану условия ещё до начала его посреднической миссии

Подоляк выдвинул Ватикану условия ещё до начала его посреднической миссии - 27.05.2023 Украина.ру

Подоляк выдвинул Ватикану условия ещё до начала его посреднической миссии

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выдвинул ряд условий ещё до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине, об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera 27 мая

2023-05-27T17:57

2023-05-27T17:57

2023-05-27T17:58

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Подоляк отметил, что Киев поддержит мирную инициативу папы Римского, только "если Ватикан будет продвигать вывод российских войск с территории Украины".По его словам, компромиссные сценарии приведут не к миру, а к продолжению военных действий.Также Подоляк отметил, что рассчитывает на то, что Ватикан будет оказывать помощь в возвращении на Украину военнопленных, гражданских заключенных и детей.Отвечая на вопрос, изменила ли Бахмутская битва ход войны, Михаил Подоляк заявил, что они „выиграли время, чтобы партнеры успели доставить необходимое вооружение“.Ранее папа Римский Франциск поручил главе Епископской конференции Италии кардиналу Маттео Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине.Как заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, миссия Дзуппи должна будет прежде всего постараться "создать климат и окружающую среду, которые могут привести к миру". По его словам, говорить о датах возможного визита Дзуппи в Москву и Киева пока рано.В МИД РФ положительно отнеслись к инициативе папы Римского направить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по ситуации на Украине. Однако, добавили в ведомстве, пока Ватикан не предпринял никаких конкретных шагов.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, украина, михаил подоляк, ватикан, папа римский, россия, мир