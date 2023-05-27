В США рассказали, с какими проблемами у западных танков столкнутся ВСУ - 27.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230527/1046635046.html
В США рассказали, с какими проблемами у западных танков столкнутся ВСУ
В США рассказали, с какими проблемами у западных танков столкнутся ВСУ - 27.05.2023 Украина.ру
В США рассказали, с какими проблемами у западных танков столкнутся ВСУ
Вооруженные силы Украины столкнутся с множеством проблем у западных танков, сообщило издание Newsweek 27 мая
2023-05-27T17:03
2023-05-27T17:03
новости
всу
украина
запад
нато
танки
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0e99be6f89c4f6ada48e287b0af89a78.jpg
Киевские власти неоднократно заявляли, что анонсированное контрнаступление зависит от поставок с Запада, включая новые основные боевые танки стандарта НАТО.Как отмечает издание, на Западе ожидают, что западные танки превосходят российские аналоги, но, с другой стороны, создают трудности для ВСУ в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил.В статье подчеркнули, что такие танки, как американские Abrams, которые США обещают поставить Киеву только осенью, довольно сложная техника, и на ней трудно обучаться.Подобные танки потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет, добавили авторы статьи.Другая проблема, на которую указало издание, заключается в том, что подготовка экипажей украинских танков проходит слишком быстро, что может создать проблемы с их эффективным использованием.По мнению экспертов, западные танки вряд ли окажут значительное влияние на поле боя из-за малого количества поставленных машин.Ранее американские СМИ со ссылкой на заявления Пентагона сообщали, что украинские бойцы приступили к обучению управлению американскими танками Abrams в Германии.ейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
https://ukraina.ru/20230516/1046240613.html
https://ukraina.ru/20230519/1046367045.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c00ac189069eed501856225a91578a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, украина, запад, нато, танки, контрнаступление
Новости, ВСУ, Украина, Запад, НАТО, танки, контрнаступление

В США рассказали, с какими проблемами у западных танков столкнутся ВСУ

17:03 27.05.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооруженные силы Украины столкнутся с множеством проблем у западных танков, сообщило издание Newsweek 27 мая
Киевские власти неоднократно заявляли, что анонсированное контрнаступление зависит от поставок с Запада, включая новые основные боевые танки стандарта НАТО.
"Даже когда прибудут танки, проблемы Украины не будут решены", — говорится в материале.
Как отмечает издание, на Западе ожидают, что западные танки превосходят российские аналоги, но, с другой стороны, создают трудности для ВСУ в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил.
В статье подчеркнули, что такие танки, как американские Abrams, которые США обещают поставить Киеву только осенью, довольно сложная техника, и на ней трудно обучаться.
Подобные танки потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет, добавили авторы статьи.
Другая проблема, на которую указало издание, заключается в том, что подготовка экипажей украинских танков проходит слишком быстро, что может создать проблемы с их эффективным использованием.
М1 Abrams tank - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
16 мая, 09:30
Украинцев научат обслуживать танки Abrams - ПентагонСША собираются обучать украинских военных не только управлению танками Abrams, но и их техническому обслуживаю, заявили в Пентагоне, сообщает РИА Новости 16 мая
По мнению экспертов, западные танки вряд ли окажут значительное влияние на поле боя из-за малого количества поставленных машин.
"Трудно сказать, будут ли эти западные танки иметь решающее значение. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо Украина сможет поддержать их пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием", — подытожили в статье.
Ранее американские СМИ со ссылкой на заявления Пентагона сообщали, что украинские бойцы приступили к обучению управлению американскими танками Abrams в Германии.
ейчас на Украине.ру читают:
Залужного будут добивать – он никому уже не нужен
Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО
Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
- РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 13:19
"Пора назвать вещи своими именами". Запад стал соучастником военных преступлений ВСУ и нацбатов18 мая в Совете Безопасности ООН по инициативе российской стороны состоялось заседание, посвящённое поставкам вооружений на Украину и последствиям, к которым они приводят
 
НовостиВСУУкраинаЗападНАТОтанкиконтрнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Поляки и американцы и вторжение на Белгородщину. Итоги 28 мая на Украине
18:00Черниговский евразиец Пётр Савицкий
17:59Эрдоган заявил, что для турецкого народа настало время защищать свою волю до последнего момента
17:39В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ
17:02Американский полковник сказал, что будет после провала контрнаступления ВСУ
16:55Армен Гаспарян об особенностях освещения спецоперации и странностях в действиях премьера Армении Пашиняна
16:39И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом
16:34США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев
16:07"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских
15:31"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ
15:09ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ
14:40ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России
14:23Запад ведёт войну против РФ по всем фронтам – Песков
14:12Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков
13:48Министр обороны Сербии заявил, что Косово хочет проводить дальнейший террор энтических сербов
13:14Американский профессор объяснил, почему Киев откладывает своё контрнаступление
13:01Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мая
12:44Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ
12:24"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских
11:59Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным
Лента новостейМолния