https://ukraina.ru/20230527/1046635046.html

В США рассказали, с какими проблемами у западных танков столкнутся ВСУ

В США рассказали, с какими проблемами у западных танков столкнутся ВСУ - 27.05.2023 Украина.ру

В США рассказали, с какими проблемами у западных танков столкнутся ВСУ

Вооруженные силы Украины столкнутся с множеством проблем у западных танков, сообщило издание Newsweek 27 мая

2023-05-27T17:03

2023-05-27T17:03

2023-05-27T17:03

новости

всу

украина

запад

нато

танки

контрнаступление

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Киевские власти неоднократно заявляли, что анонсированное контрнаступление зависит от поставок с Запада, включая новые основные боевые танки стандарта НАТО.Как отмечает издание, на Западе ожидают, что западные танки превосходят российские аналоги, но, с другой стороны, создают трудности для ВСУ в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил.В статье подчеркнули, что такие танки, как американские Abrams, которые США обещают поставить Киеву только осенью, довольно сложная техника, и на ней трудно обучаться.Подобные танки потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет, добавили авторы статьи.Другая проблема, на которую указало издание, заключается в том, что подготовка экипажей украинских танков проходит слишком быстро, что может создать проблемы с их эффективным использованием.По мнению экспертов, западные танки вряд ли окажут значительное влияние на поле боя из-за малого количества поставленных машин.Ранее американские СМИ со ссылкой на заявления Пентагона сообщали, что украинские бойцы приступили к обучению управлению американскими танками Abrams в Германии.ейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, всу, украина, запад, нато, танки, контрнаступление