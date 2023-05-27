Странные привычки министра обороны Украины Алексея Резникова - 28.05.2023 Украина.ру
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Странные привычки министра обороны Украины Алексея Резникова
Странные привычки министра обороны Украины Алексея Резникова - 28.05.2023 Украина.ру
Странные привычки министра обороны Украины Алексея Резникова
Министр обороны Украины Алексей Резников - человек причудливый, с отклонениями. Нет, не психическими, хотя такие подозрения в результате анализа его выступлений и сопровождающих слова действий, иногда возникают
2023-05-27T16:19
2023-05-28T01:37
мнения
алексей резников
украина
спецоперация
владимир зеленский
минские соглашения
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Вот, будучи еще вице-премьером по оккупированным территориям…А, подождите. Тут же надо разобраться с должностью. И всем, что к ней прикладывалось. Начнем, пожалуй, с последнего. Вице-премьер имел свой чиновничий аппарат, финансирование (от зарплат до командировочных), структуры, которыми управлял (не может же вице-премьер только секретаршей командовать) и так далее и тому подобное.Беда только в том, что самих территорий, конечно не было, или почти не было. Крыма полностью, Донбасса почти. То есть вице-премьер был, аппарат соответствующий тоже, как и деньги на всё это, собранных в виде налогов с населения, а управлять было по сути нечем.Меня всегда забавляла мысль, что было бы с вице-премьером Резниковым, если бы Украина начала всерьез выполнять Минские соглашения? Я думаю, что такая мысль в страшных снах посещала и вице-премьера.Поэтому, чтоб не оказаться без дела и зарплаты, развлекался вице-премьер тем, что сочинял всякие проекты. Например, когда в парламенте Украины обсуждался вопрос, что делать с Минскими соглашениями – выполнять, откладывать или игнорировать, Резников предложил принять законопроект, в соответствии с которым все жители Донбасса, не принявшие госпереворот Украины в 2014 году, должны были быть помещены в такую резервацию (типа концлагеря) для тотальной проверки спецорганами на предмет лояльности и правильности мыслей (с властной украинской точки зрения, конечно) и после этой проверки на несколько лет лишены избирательного права. И вообще гражданских прав.То есть, будучи вице-премьером по "оккупированным территориям" украинского правительства, Резников делал всё, чтобы эти территории ни по своей ни по чужой воле не вернулись в Украину..Таким образом вице-премьер-министр оккупированных территорий сохранял должность, привилегии, положение в обществе и зарплату, умело используя внешние противоречия и внутренние конфликты.И тут нет ничего удивительного. Потому что назначение Резникова вице-премьером произошло сразу после встречи Зеленского в Париже с гарантами выполнения Минских соглашений – лидерами России, Франции и Германии и когда Зеленский, как он сам потом, спустя три года признался, решил Минские соглашения не выполнять. Их "невыполнятилем" и был назначен Резников – юрист, пиарщик и русофоб в одном флаконе.А теперь об особых развлечениях бывшего вице-премьера. Тогда же, женившись на украинской журналистке, вице-премьер и его невеста бракосочетались не как все нормальные люди в ЗАГСе, а на контрольно-пропускном пункте в Крым. Это чтобы показать всем воинственность своих устремлений, мол будем бороться за возвращения Крыма "пока Бог не разлучит нас"…Говорят, что Бог их все же разлучил. А Крым как был, так и остался и будет российским. Вице-премьер, выступавший, по сути, как враг "оккупированных территорий" был в этой роли абсолютно на своем месте. Ведь Резников до вице-премьерства промышлял, когда разочаровался в юриспруденции, проведением на Украине Евровидения и Европейского чемпионата по футболу. То есть, говоря простым языком (он же не певец, не музыкант и не футболист в самом деле, как вы, наверное, уже догадались) Резников специализировался на особом пиаре, то есть умении представлять из ничего нечто. "Пиар – всё, остальное ничто"Тут, как говорил незабвенный Глеб Жеглов из "Места встречи изменить нельзя" "у него любовь с интересом, тут у него лежбище".Ничего не поменялось и дальше. Когда в конце лета –начале осени 2021 года на Украине от американской разведки по признанию того же Резникова, узнали, что Россия может вот-вот начать специальную военную операцию (СВО), то Зеленский назначил министром обороны, освободив от обязанностей вице-премьера, Алексея Резникова. Это произошло за четыре месяца до известных событий. То есть за те самые четыре месяца, когда можно было остановить войну отказом от вступления в НАТО. И именно в эти четыре месяца Резников, который относится к категории тех, кто пожар гасят обычно бензином, и показавший себя последовательным "невыполнителем" Минских соглашений, начинает работать министром обороны. Это назначение очень много говорит о Зеленском, даже больше, чем о самом Резникове.Теперь, после 24 февраля 2022 года Резников вышел на оперативный простор – ездит по заграницам, собирая деньги и оружие на войну. Опять при деле, "на любимом лежбище" - "Пиар - всё, остальное - ничто!"Что же касается странных привычек (типа регистрации брака на КПП), куда ж без них? Вот что по этому поводу написал на днях сам министр."Недавно я обкатал украинский танк. Высококлассный "Оплот", которые мы планируем заказать для нашей армии. Сегодня же речь идет об украинском вездеходе "Богун". Я в восторге! Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник Чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонкам по бездорожью)".То есть ни смерти людей (по подсчетам экспертов из США – более 235 тысяч убитыми и втрое больше раненными), ни реальные территориальные потери, ни тяжелое ранение командующего Залужного не волнуют министр обороны так, как "испытание "Богуна"". И тут самое главное – далее. Цитирую Резникова: "Два таких (вездехода – Ред.) уже воюют в разных подразделениях. Например, специально для десантников, штурмовиков, где убрали кабину как таковую, вместо этого оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину".То есть, если убрать пример с десантниками, останется еще одна машина, видимо, та самая, на которой поездил Резников.Это (два "Богуна" на весь театр военных действий), конечно, большое достижение украинской армии и военпрома Украины. Да и что тут министру-экстремалу волноваться. Всё остальное, включая его зарплату, пока идет война, даст Запад. А для особо привередливых патриотов есть "два Богуна", специально собранных на Украине. Министр сам испытал.
https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html
https://ukraina.ru/20220319/1033560169.html
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Захар Виноградов
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мнения, алексей резников, украина, спецоперация, владимир зеленский, минские соглашения
Мнения, Алексей Резников, Украина, Спецоперация, Владимир Зеленский, Минские соглашения

Странные привычки министра обороны Украины Алексея Резникова

16:19 27.05.2023 (обновлено: 01:37 28.05.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii ReznikovАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii Reznikov
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Захар Виноградов авторы
Захар Виноградов
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Министр обороны Украины Алексей Резников - человек причудливый, с отклонениями. Нет, не психическими, хотя такие подозрения в результате анализа его выступлений и сопровождающих слова действий, иногда возникают
Вот, будучи еще вице-премьером по оккупированным территориям…
А, подождите. Тут же надо разобраться с должностью. И всем, что к ней прикладывалось. Начнем, пожалуй, с последнего. Вице-премьер имел свой чиновничий аппарат, финансирование (от зарплат до командировочных), структуры, которыми управлял (не может же вице-премьер только секретаршей командовать) и так далее и тому подобное.
Журналист РИА Новости Захар Виноградов - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа 2021, 13:52
Захар Виноградов, кто онШеф-редактор издания Украина.ру, украинский и российский журналист
Беда только в том, что самих территорий, конечно не было, или почти не было. Крыма полностью, Донбасса почти. То есть вице-премьер был, аппарат соответствующий тоже, как и деньги на всё это, собранных в виде налогов с населения, а управлять было по сути нечем.
Меня всегда забавляла мысль, что было бы с вице-премьером Резниковым, если бы Украина начала всерьез выполнять Минские соглашения? Я думаю, что такая мысль в страшных снах посещала и вице-премьера.
Поэтому, чтоб не оказаться без дела и зарплаты, развлекался вице-премьер тем, что сочинял всякие проекты. Например, когда в парламенте Украины обсуждался вопрос, что делать с Минскими соглашениями – выполнять, откладывать или игнорировать, Резников предложил принять законопроект, в соответствии с которым все жители Донбасса, не принявшие госпереворот Украины в 2014 году, должны были быть помещены в такую резервацию (типа концлагеря) для тотальной проверки спецорганами на предмет лояльности и правильности мыслей (с властной украинской точки зрения, конечно) и после этой проверки на несколько лет лишены избирательного права. И вообще гражданских прав.
То есть, будучи вице-премьером по "оккупированным территориям" украинского правительства, Резников делал всё, чтобы эти территории ни по своей ни по чужой воле не вернулись в Украину..
Таким образом вице-премьер-министр оккупированных территорий сохранял должность, привилегии, положение в обществе и зарплату, умело используя внешние противоречия и внутренние конфликты.
И тут нет ничего удивительного. Потому что назначение Резникова вице-премьером произошло сразу после встречи Зеленского в Париже с гарантами выполнения Минских соглашений – лидерами России, Франции и Германии и когда Зеленский, как он сам потом, спустя три года признался, решил Минские соглашения не выполнять. Их "невыполнятилем" и был назначен Резников – юрист, пиарщик и русофоб в одном флаконе.
А теперь об особых развлечениях бывшего вице-премьера. Тогда же, женившись на украинской журналистке, вице-премьер и его невеста бракосочетались не как все нормальные люди в ЗАГСе, а на контрольно-пропускном пункте в Крым. Это чтобы показать всем воинственность своих устремлений, мол будем бороться за возвращения Крыма "пока Бог не разлучит нас"…
Резников коллаж - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта 2022, 09:15
Кто в Украине принимает решения. Адвокат Ющенко и сторонник зачисток Донбасса Алексей РезниковМинистерство обороны Украины на данный момент возглавляет Алексей Резников, первый гражданский начальник этого ведомства. Еще один львовянин в руководстве Украины, бывший адвокат, а сейчас - член Совета национальной безопасности и обороны
Говорят, что Бог их все же разлучил. А Крым как был, так и остался и будет российским.
Вице-премьер, выступавший, по сути, как враг "оккупированных территорий" был в этой роли абсолютно на своем месте. Ведь Резников до вице-премьерства промышлял, когда разочаровался в юриспруденции, проведением на Украине Евровидения и Европейского чемпионата по футболу. То есть, говоря простым языком (он же не певец, не музыкант и не футболист в самом деле, как вы, наверное, уже догадались) Резников специализировался на особом пиаре, то есть умении представлять из ничего нечто. "Пиар – всё, остальное ничто"
Тут, как говорил незабвенный Глеб Жеглов из "Места встречи изменить нельзя" "у него любовь с интересом, тут у него лежбище".
Ничего не поменялось и дальше. Когда в конце лета –начале осени 2021 года на Украине от американской разведки по признанию того же Резникова, узнали, что Россия может вот-вот начать специальную военную операцию (СВО), то Зеленский назначил министром обороны, освободив от обязанностей вице-премьера, Алексея Резникова. Это произошло за четыре месяца до известных событий. То есть за те самые четыре месяца, когда можно было остановить войну отказом от вступления в НАТО. И именно в эти четыре месяца Резников, который относится к категории тех, кто пожар гасят обычно бензином, и показавший себя последовательным "невыполнителем" Минских соглашений, начинает работать министром обороны.
Это назначение очень много говорит о Зеленском, даже больше, чем о самом Резникове.
Теперь, после 24 февраля 2022 года Резников вышел на оперативный простор – ездит по заграницам, собирая деньги и оружие на войну. Опять при деле, "на любимом лежбище" - "Пиар - всё, остальное - ничто!"
Что же касается странных привычек (типа регистрации брака на КПП), куда ж без них? Вот что по этому поводу написал на днях сам министр.
"Недавно я обкатал украинский танк. Высококлассный "Оплот", которые мы планируем заказать для нашей армии. Сегодня же речь идет об украинском вездеходе "Богун". Я в восторге! Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник Чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонкам по бездорожью)".
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
20 мая, 17:00
Резников похвастался, что Санта-Клаус исполнил его мечту об истребителяхМинистр обороны Украины Алексей Резников 20 мая разместил у себя в Twitter сообщение о том, что в скором времени украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16. И это - благодаря его письму Санта-Клаусу
То есть ни смерти людей (по подсчетам экспертов из США – более 235 тысяч убитыми и втрое больше раненными), ни реальные территориальные потери, ни тяжелое ранение командующего Залужного не волнуют министр обороны так, как "испытание "Богуна"".
И тут самое главное – далее. Цитирую Резникова: "Два таких (вездехода – Ред.) уже воюют в разных подразделениях. Например, специально для десантников, штурмовиков, где убрали кабину как таковую, вместо этого оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину".
То есть, если убрать пример с десантниками, останется еще одна машина, видимо, та самая, на которой поездил Резников.
Это (два "Богуна" на весь театр военных действий), конечно, большое достижение украинской армии и военпрома Украины. Да и что тут министру-экстремалу волноваться. Всё остальное, включая его зарплату, пока идет война, даст Запад. А для особо привередливых патриотов есть "два Богуна", специально собранных на Украине. Министр сам испытал.
 
МненияАлексей РезниковУкраинаСпецоперацияВладимир ЗеленскийМинские соглашения
 
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