https://ukraina.ru/20230527/1046632810.html

Зеленский потребовал у Германии дальнобойные ракеты, способные достать до Москвы - СМИ

Зеленский потребовал у Германии дальнобойные ракеты, способные достать до Москвы - СМИ - 27.05.2023 Украина.ру

Зеленский потребовал у Германии дальнобойные ракеты, способные достать до Москвы - СМИ

Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, дальность полёта которых достигает 500 километров, что позволяет долететь до Москвы, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 26 мая

2023-05-27T13:06

2023-05-27T13:06

2023-05-27T13:06

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олаф шольц

владимир зеленский

киев

москва

"taurus"

f-16

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Газета отмечает, что ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад ранее пообещал передать Киеву.Однако, отмечает издание, учитывая характеристики и дальнобойность ракет Taurus, Берлин находится перед важной дилеммой.Президент Владимир Зеленский, как отмечает FAZ, уже обращался к канцлеру Германии Олафу Шольцу по поводу поставки дальнобойных ракет Taurus во время своего визита в Берлин в начале мая.Согласно данным издания, не все верят, что Украина будет разумно использовать такое оружие, как Taurus.Так как немецкая крылатая ракета может пролететь 500 километров, что позволяет добраться до Москвы, некоторые высказывают опасения, что Киев может устроить неконтролируемую эскалацию конфликта.Ранее 23 мая с инициативой предоставить Украине крылатые ракеты воздушного базирования Taurus выступил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.Канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 мая заявил, что Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта."После войны Украина будет оснащена оружием западного производства", — сказал он.В начале мая Украина получила партию ракет Storm Shadow от Великобритании. Дальность ракет Storm Shadow составляет 250 км.По сообщениям британских СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты будут использоваться только по целям на территории, которую Украина считает своей.С того времени, Киев нанёс несколько ударов этими ракетами по новым регионам России, в частности, по Луганску.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

https://ukraina.ru/20230522/1046427463.html

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новости, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский, киев, москва, "taurus", f-16