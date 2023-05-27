https://ukraina.ru/20230527/1046632005.html

ВС РФ взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе, рассказал боец

ВС РФ взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе, рассказал боец - 27.05.2023 Украина.ру

ВС РФ взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе, рассказал боец

Две группы противника взяты в плен в Донбассе бойцами Южной группировки войск, сообщило РИА Новости 27 мая

2023-05-27T11:58

2023-05-27T11:58

2023-05-27T11:58

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всу

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вс рф

"ахмат"

апты алаудинов

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Издание приводит слова бойца, участвовавшего в данной операции.Он уточнил, что украинские военнослужащие попали в плен под Белогоровкой.Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа „Ахмат“ Апты Алаудинов заявил, что бойцы его подразделений и Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на Кременском направлении в Донбассе.По сообщениям агенства, на этом направлении ВС РФ отодвинули ВСУ на полтора километра.Бои за Белогоровку продолжаются.По словам Алаудинова, на Кременском направлении Киев несёт большие потери.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, всу, потери всу, плен, вс рф, "ахмат", апты алаудинов