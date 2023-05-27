ВС РФ взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе, рассказал боец - 27.05.2023 Украина.ру
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ВС РФ взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе, рассказал боец
ВС РФ взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе, рассказал боец - 27.05.2023 Украина.ру
ВС РФ взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе, рассказал боец
Две группы противника взяты в плен в Донбассе бойцами Южной группировки войск, сообщило РИА Новости 27 мая
2023-05-27T11:58
2023-05-27T11:58
новости
всу
потери всу
плен
вс рф
"ахмат"
апты алаудинов
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Издание приводит слова бойца, участвовавшего в данной операции.Он уточнил, что украинские военнослужащие попали в плен под Белогоровкой.Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа „Ахмат“ Апты Алаудинов заявил, что бойцы его подразделений и Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на Кременском направлении в Донбассе.По сообщениям агенства, на этом направлении ВС РФ отодвинули ВСУ на полтора километра.Бои за Белогоровку продолжаются.По словам Алаудинова, на Кременском направлении Киев несёт большие потери.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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новости, всу, потери всу, плен, вс рф, "ахмат", апты алаудинов
Новости, ВСУ, потери ВСУ, плен, ВС РФ, "Ахмат", Апты Алаудинов

ВС РФ взяли в плен две группы противника под Белогоровкой в Донбассе, рассказал боец

11:58 27.05.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской народной республике
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Две группы противника взяты в плен в Донбассе бойцами Южной группировки войск, сообщило РИА Новости 27 мая
Издание приводит слова бойца, участвовавшего в данной операции.
Он уточнил, что украинские военнослужащие попали в плен под Белогоровкой.
"Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады  ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа „Ахмат“ Апты Алаудинов заявил, что бойцы его подразделений и Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на Кременском направлении в Донбассе.
По сообщениям агенства, на этом направлении ВС РФ отодвинули ВСУ на полтора километра.
Бои за Белогоровку продолжаются.
По словам Алаудинова, на Кременском направлении Киев несёт большие потери.
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26 мая, 05:03
Украина не хочет рисковать неудачей. Эксперты в Киеве о том, когда начнется "последнее контрнаступление"Сроки широко анонсированного контнаступления украинских сил постоянно переносятся, при этом одни "говорящие головы" в Киеве намекают, что это наступление уже идет, другие говорят, что надо подождать помощи оружием и боеприпасами от западных партнеров Киева.
 
НовостиВСУпотери ВСУпленВС РФ"Ахмат"Апты Алаудинов
 
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