https://ukraina.ru/20230527/1046631689.html
Губернатор Ведерников: в Псковской области здание нефтепровода повреждено после атаки БПЛА
Губернатор Ведерников: в Псковской области здание нефтепровода повреждено после атаки БПЛА - 27.05.2023 Украина.ру
Губернатор Ведерников: в Псковской области здание нефтепровода повреждено после атаки БПЛА
По предварительным данным, административное здание нефтепровода в Псковской области повреждено в результате атаки двух БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале 27 мая
2023-05-27T11:45
2023-05-27T11:45
2023-05-27T11:45
новости
псковская область
михаил ведерников
бпла
дроны
беспилотник
нефтепровод
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Губернатор Псковской области сообщил, что административное здание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района было повреждено в результате взрыва.При инциденте никто не пострадал, добавил Ведерников.На месте происшествия работают оперативные службы.Губернатор региона добавил, что окончательные выводы будут сделаны по итогам работы оперативной группы.Украинские военные регулярно атакуют дронами и обстреливают российские регионы. В некоторых регионах ввели желтый уровень террористической опасности.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал об атаке БПЛА на Новошахтинский завод нефтепродуктов.Также об атаке БПЛА на нефетебазу сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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новости, псковская область, михаил ведерников, бпла, дроны, беспилотник, нефтепровод
Новости, Псковская область, Михаил Ведерников, БПЛА, дроны, беспилотник, нефтепровод
Губернатор Ведерников: в Псковской области здание нефтепровода повреждено после атаки БПЛА
По предварительным данным, административное здание нефтепровода в Псковской области повреждено в результате атаки двух БПЛА, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале 27 мая
Губернатор Псковской области сообщил, что административное здание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района было повреждено в результате взрыва.
При инциденте никто не пострадал, добавил Ведерников.
„Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района.“ - сообщил губернатор Ведерников.
На месте происшествия работают оперативные службы.
"Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА." - добавил Ведерников.
Губернатор региона добавил, что окончательные выводы будут сделаны по итогам работы оперативной группы.
Украинские военные регулярно атакуют дронами и обстреливают российские регионы. В некоторых регионах ввели желтый уровень террористической опасности.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал об атаке БПЛА на Новошахтинский завод нефтепродуктов.
Также об атаке БПЛА на нефетебазу сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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