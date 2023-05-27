https://ukraina.ru/20230527/1046630421.html
Источник: ВСУ выпустили ракеты Storm Shadow по "Азовстали" в Мариуполе
Источник: ВСУ выпустили ракеты Storm Shadow по "Азовстали" в Мариуполе - 27.05.2023 Украина.ру
Источник: ВСУ выпустили ракеты Storm Shadow по "Азовстали" в Мариуполе
ВСУ применили две ракеты Storm Shadow по району вокруг предприятия „Азовсталь“ в Мариуполе, сообщило РИА Новости 27 мая со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР
2023-05-27T10:43
2023-05-27T10:43
2023-05-27T10:43
новости
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всу
мариуполь
азовсталь
storm shadow
днр
светов юрий
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Ранее 26 мая представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о выпущенных ВСУ двух дальнобойных ракетах в сторону Мариуполя.Мэр Мариуполя Олег Моргун в своём телеграм-канале сообщил о том, что по предварительным данным, в результате удара украинских войск по городу жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет.Ранее 11 мая Великобритания сообщила о передаче Киеву ракет Storm Shadow, дальность которых составляет около 250 километров.Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты будут использоваться только по целям на территории, которую Украина считает своей.С того времени, Киев нанёс несколько ударов этими ракетами по новым регионам России, в частности, по Луганску.Журналист и политолог Юрий Светов в интервью изданию Украина.ру заявил, что слова США о том, что они оставляют право за Киевом принимать решения, „это просто слова“.По мнению эксперта, как системы Himars, так и ракеты Storm Shadow работают от американцев, „они прекрасно знают, что и куда летит“.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Юрия Светова на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, всу, мариуполь, азовсталь, storm shadow , днр, светов юрий
Новости, Украина, ВСУ, Мариуполь, Азовсталь, Storm Shadow , ДНР, Светов Юрий
Источник: ВСУ выпустили ракеты Storm Shadow по "Азовстали" в Мариуполе
ВСУ применили две ракеты Storm Shadow по району вокруг предприятия „Азовсталь“ в Мариуполе, сообщило РИА Новости 27 мая со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР
Ранее 26 мая представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о выпущенных ВСУ двух дальнобойных ракетах в сторону Мариуполя.
"Две ракеты Storm Shadow упали в районе "Азовстали", - сказал источник.
Мэр Мариуполя Олег Моргун в своём телеграм-канале сообщил о том, что по предварительным данным, в результате удара украинских войск по городу жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет.
Ранее 11 мая Великобритания сообщила о передаче Киеву ракет Storm Shadow, дальность которых составляет около 250 километров.
Как сообщали британские СМИ, Киев уверил Лондон в том, что полученные ракеты будут использоваться только по целям на территории, которую Украина считает своей.
С того времени, Киев нанёс несколько ударов этими ракетами по новым регионам России, в частности, по Луганску.
Журналист и политолог Юрий Светов в интервью изданию Украина.ру заявил, что слова США о том, что они оставляют право за Киевом принимать решения, „это просто слова“.
По мнению эксперта, как системы Himars, так и ракеты Storm Shadow работают от американцев, „они прекрасно знают, что и куда летит“.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Юрия Светова на нашем сайте.
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