https://ukraina.ru/20230527/1046625790.html

Снять шаровары и "Щоб палало!": чем известна украинская певица Руслана

Снять шаровары и "Щоб палало!": чем известна украинская певица Руслана - 27.05.2023 Украина.ру

Снять шаровары и "Щоб палало!": чем известна украинская певица Руслана

На этой неделе, 24 мая украинская поп-певица, Народная артистка Украины Руслана Лижичко отметила свой 50-й день рождения

2023-05-27T07:08

2023-05-27T07:08

2023-05-27T10:07

культура

эксклюзив

руслана

певица

майдан

музыка

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Руслана – одна из самых скандальных фигур украинской эстрады.В те времена, когда популярные сегодня Jerry Heil [Яна Шемаева], Артём Пивоваров, Алина Паш и Khayat [Андрей Хаят] еще не заполонили украинскую эстраду безудержной гуцульщиной (в чрезмерном – "шароварном" смысле), играющая на трембите и использующая в своих песнях гуцульский гармонический лад (для ценителей!) Руслана была настоящей изюминкой.Что-что, а стиль у этой исполнительницы был оригинален – примерно от ее появления в 1996 году на фестивале "Славянский базар" - до "Диких танцев" на Евровидении-2004. С тех пор ни в стиле, ни в музыке, ни во взглядах Русланы ничего не менялось. Это ли не стабильность?При всей своей любви к западноукраинскому колориту, львовянка Руслана всегда выступала не традиционном юбка-вышиванка-ленты-венки-косы, а в полуобнаженном образе боевой амазонки, что также отличало ее от других Народных артистов. Один из самых популярных ее клипов, например, вообще снят в стиле фэнтези, чего на Украине никто не делал – речь идет о Wild Energy, выпущенном в 2006 году. А если открыть на ее сайте последние (извините, крайние) клипы, снятые в 2022-2023 году – в них ничего сенсационного мы уже не найдем: Карпаты, трембита, пейзажи, амазонка.В 2004, во время Оранжевой революции, которую Руслана горячо поддержала, но об этом позже – певица выиграла Евровидение с песней "Дикі танці" - одним из хитов одноименного альбома. В это же время стала Послом доброй воли ЮНИСЕФ, а в 2013 году вошла в десятку самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.Есть у нее и более оригинальные награды: в марте 2014 – когда президент Виктор Янукович уже покинул Украину, а в Донбассе разгоралась самая настоящая беда, Госдепартамент США наградил Руслану Международной женской премией за отвагу, получила она также Орден за "За интеллектуальную отвагу" (за сказано в описании: за мужественное противостояние ОМОНу, волонтёрскую деятельность и многочасовые допросы в милиции), и стала почетным гражданином Львова.В лучших традициях украинской политикиУкраинская политика всегда была по-римски зрелищной. До Майдана даже шутили по-доброму, что в Москве ничего не происходят: что это за правительство такое? А на Украине – и в Раде депутаты подерутся, и Вакарчук – тонкая творческая личность, нет, да и устроит какой-нибудь яркий политический жест.В эту концепцию украинского инлюенсера Руслана вписалась идеально: среди всех политиков она последовательно поддерживала Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко, всю Оранжевую революцию оставалась в первых рядах майданных спикеров, а когда в 2014 году случился другой – кровавый Майдан – поддержала и его.Личным врагом она стала подразделению милиции "Беркут": 12 марта 2014 года окружной административный суд Киева удовлетворил её иск о признании недействительными Приказа МВД Украины от 18 мая 2004 года № 529 "Об утверждении Положения о подразделении милиции особого назначения „Беркут“". Это значило, что "Беркут" с этого момента стал незаконным формированием.При этом новую, послемайданную власть Руслана не любила: Турчинова и Яценюка громогласно обличала в том, что они "подарили Крым", а также настаивала на переговорах с представителями ДНР, хотя никто ее, конечно, не слушал.На самом же Майдане певица вела себя крайне скандально и даже угрожала себя сжечь:"Я вам честно скажу, я себя сожгу на этом Майдане, если не произойдут перемены!", - воскликнула она, разжигая толпу.Шумеры, шаровары, кукла BarbieУкраинской публике Руслана помнится еще и тем, что внезапно выступила против тотальной украинизации: она назвала это "снять шаровары".Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичнее, гораздо экзотичнее. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию", - заявила она в 2014 году."Шаровары — это условно, не буквально, когда мы не знаем своей аутентичной культуры и пользуемся псевдонародным творчеством, которое нам просто заменили. Заменили теми песнями, которые написали, теми движениями, которые навязали", - объяснила певица возмутившимся патриотам.Руслана, в отличии от большинства украиноязычных артистов, довольно популярна за границей. Порой очень экзотически: филиппинская певица Велл Ретиза Бария выступает в своей стране с песнями Русланы.Среди других интересных фактов о ней: украинские писатели Марина и Сергей Дяченко сделали Руслану прототипом главной героини своего романа "Дикая Энергия. Лана, а создатели украинской серии кукол Barbie выбрали ее одной из 36 женщин, чье лицо и силуэт использовано для создания куклы.

https://ukraina.ru/20230526/1046575973.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

эксклюзив, руслана, певица, майдан, музыка